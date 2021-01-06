Сын Корбана погиб вместе с одноклассницей в ДТП на Днепропетровщине (обновлено). ФОТО

16-летний сын политика и бизнесмена Геннадия Корбана Лев и его одноклассница погибли в аварии на Днепропетровщине, катаясь на автомобиле-багги.

Об этом Цензор.НЕТ стало известно из источника в правоохранительных органах.

По данным источника, 5 января 16-летние парень и девушка поехали в поле кататься на багги - небольшом автомобиле для езды по бездорожью.

Мать девушки сообщила правоохранителям об исчезновении дочери. Вскоре перевернувшийся автомобиля нашли в речке Сура в 50 км от поселка, из которого выехали молодые люди. Внутри транспортного средства находились тела подростков.

Предварительно считают, что Лев Корбан и его спутница перевернулись и не смогли выбраться из воды.

"Днепр оперативный" со ссылкой на свои источники пишет, что подростки хотели заехать на мостик, но не справились с управлением и вылетели в реку. Автомобиль перевернулся, и дети утонули, несмотря на небольшую глубину.

На сайте полиции Днепропетровщины сказано, что обстоятельства гибели подростков выясняют. Следствие ведут по ч. 3 ст. 286 Уголовного Кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).

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