Сын Корбана погиб вместе с одноклассницей в ДТП на Днепропетровщине (обновлено). ФОТО
16-летний сын политика и бизнесмена Геннадия Корбана Лев и его одноклассница погибли в аварии на Днепропетровщине, катаясь на автомобиле-багги.
Об этом Цензор.НЕТ стало известно из источника в правоохранительных органах.
По данным источника, 5 января 16-летние парень и девушка поехали в поле кататься на багги - небольшом автомобиле для езды по бездорожью.
Мать девушки сообщила правоохранителям об исчезновении дочери. Вскоре перевернувшийся автомобиля нашли в речке Сура в 50 км от поселка, из которого выехали молодые люди. Внутри транспортного средства находились тела подростков.
Предварительно считают, что Лев Корбан и его спутница перевернулись и не смогли выбраться из воды.
"Днепр оперативный" со ссылкой на свои источники пишет, что подростки хотели заехать на мостик, но не справились с управлением и вылетели в реку. Автомобиль перевернулся, и дети утонули, несмотря на небольшую глубину.
На сайте полиции Днепропетровщины сказано, что обстоятельства гибели подростков выясняют. Следствие ведут по ч. 3 ст. 286 Уголовного Кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).
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