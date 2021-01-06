РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12274 посетителя онлайн
Новости Фото
98 458 81

Сын Корбана погиб вместе с одноклассницей в ДТП на Днепропетровщине (обновлено). ФОТО

Сын Корбана погиб вместе с одноклассницей в ДТП на Днепропетровщине (обновлено). ФОТО

16-летний сын политика и бизнесмена Геннадия Корбана Лев и его одноклассница погибли в аварии на Днепропетровщине, катаясь на автомобиле-багги.

Об этом Цензор.НЕТ стало известно из источника в правоохранительных органах.

По данным источника, 5 января 16-летние парень и девушка поехали в поле кататься на багги - небольшом автомобиле для езды по бездорожью.

Мать девушки сообщила правоохранителям об исчезновении дочери. Вскоре перевернувшийся автомобиля нашли в речке Сура в 50 км от поселка, из которого выехали молодые люди. Внутри транспортного средства находились тела подростков.

Предварительно считают, что Лев Корбан и его спутница перевернулись и не смогли выбраться из воды.

"Днепр оперативный" со ссылкой на свои источники пишет, что подростки хотели заехать на мостик, но не справились с управлением и вылетели в реку. Автомобиль перевернулся, и дети утонули, несмотря на небольшую глубину.

На сайте полиции Днепропетровщины сказано, что обстоятельства гибели подростков выясняют. Следствие ведут по ч. 3 ст. 286 Уголовного Кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Также читайте: Масштабное ДТП с участием 5 авто произошло в Одессе - есть погибшие, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сын Корбана погиб вместе с одноклассницей в ДТП на Днепропетровщине (обновлено) 01
Сын Корбана погиб вместе с одноклассницей в ДТП на Днепропетровщине (обновлено) 02
Сын Корбана погиб вместе с одноклассницей в ДТП на Днепропетровщине (обновлено) 03

Автор: 

дети (6560) ДТП (7684) Корбан Геннадий (548) подростки (460) смерть (9250) Днепропетровская область (4063)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
 
 