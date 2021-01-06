Экс-чиновнику ВСУ сообщено о подозрении в нанесении 3 млн грн убытков при строительстве казарм, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве сообщили о подозрении в халатном отношении к службе бывшему начальнику Восточного территориального квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, в 2018 году во время строительства четырех казарм в городе Бахмут Донецкой области, подрядчики вносили неправдивые сведения в акты приемки выполненных работ и справок об их стоимости, завышая при этом объемы подрядных работ, которые фактически предприятия не выполняли. В свою очередь, чиновник ВСУ не проверил фактические объемы и безосновательно подписал акты выполненных работ.

В результате действий чиновника государству был причинен ущерб на сумму 3 млн грн.

Экс-военнослужащий подозревается в халатном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Кроме того, в рамках указанного уголовного производства следователи ГБР 29 декабря 2020 года сообщили о подозрении руководителям 3 предприятий-подрядчиков в присвоении государственных средств, совершенном организованной группой в особо крупных размерах, и служебном подлоге официальных документов, повлекшем тяжкие последствия (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

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