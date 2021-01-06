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Экс-чиновнику ВСУ сообщено о подозрении в нанесении 3 млн грн убытков при строительстве казарм, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве сообщили о подозрении в халатном отношении к службе бывшему начальнику Восточного территориального квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, в 2018 году во время строительства четырех казарм в городе Бахмут Донецкой области, подрядчики вносили неправдивые сведения в акты приемки выполненных работ и справок об их стоимости, завышая при этом объемы подрядных работ, которые фактически предприятия не выполняли. В свою очередь, чиновник ВСУ не проверил фактические объемы и безосновательно подписал акты выполненных работ.

В результате действий чиновника государству был причинен ущерб на сумму 3 млн грн.

Экс-военнослужащий подозревается в халатном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Кроме того, в рамках указанного уголовного производства следователи ГБР 29 декабря 2020 года сообщили о подозрении руководителям 3 предприятий-подрядчиков в присвоении государственных средств, совершенном организованной группой в особо крупных размерах, и служебном подлоге официальных документов, повлекшем тяжкие последствия (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

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Экс-чиновнику ВСУ сообщено о подозрении в нанесении 3 млн грн убытков при строительстве казарм, - ГБР 01
Экс-чиновнику ВСУ сообщено о подозрении в нанесении 3 млн грн убытков при строительстве казарм, - ГБР 02
Экс-чиновнику ВСУ сообщено о подозрении в нанесении 3 млн грн убытков при строительстве казарм, - ГБР 03

Автор: 

строительство (1997) ВСУ (6681) ГБР (3038)


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Топ комментарии
+6
Каб жыць в радасцi i сласцi....трэба красцi,красцi,краcцi. ЗЕля просто идеальный нелох 42 года для этих целей.А вы,зебилье,себе ноги у школьной кассы оттаптывайте и друг дружке грызло бейте за 4000 ойро....а Порох ваши лапти и валенки из сарая давно по отвертке уволок,не вспоминайте даже.
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06.01.2021 12:22 Ответить
+3
Ексчиновнику ЗСУ повідомлено про підозру у спричиненні 3 млн грн збитків під час будівництва казарм, - ДБР - Цензор.НЕТ 4356
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06.01.2021 12:27 Ответить
+2
а шо такое кацапа?не удалась операция посадить? так всему миру известно,какие вы рукожопы...шо потом начальство посылает трусы отстирывать
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06.01.2021 12:20 Ответить
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а шо такое кацапа?не удалась операция посадить? так всему миру известно,какие вы рукожопы...шо потом начальство посылает трусы отстирывать
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06.01.2021 12:20 Ответить
Агента татарова не чіпайте ,він під прикриттям ,і шеф венедіктової інкогніто ! Янілох руки поодрубує !😆
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06.01.2021 12:25 Ответить
Ексчиновнику ЗСУ повідомлено про підозру у спричиненні 3 млн грн збитків під час будівництва казарм, - ДБР - Цензор.НЕТ 4356
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06.01.2021 12:27 Ответить
Операция Ы.
Классика жанра - "Так никакой операции Ы и не будет. Всё уже украдено до вас"
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06.01.2021 12:39 Ответить
это да...в 1917 и начали

Ексчиновнику ЗСУ повідомлено про підозру у спричиненні 3 млн грн збитків під час будівництва казарм, - ДБР - Цензор.НЕТ 9828
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06.01.2021 12:41 Ответить
Если стыдно, вали всё на лёню.
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06.01.2021 12:44 Ответить
По словам Бирюкова, он уже три года как открыт.
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06.01.2021 12:31 Ответить
Прям таки халатність😀😀. А чому не розкрадання коштів?
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06.01.2021 12:19 Ответить
Три ляма- хорошая прибавка к пенсии!
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06.01.2021 12:20 Ответить
Ну там відкат на півтора ляма. А щоб не було відшкодування то кваліфікація на халатність
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06.01.2021 12:23 Ответить
А шо за фірми були підрядниками і хто їхні власники?
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06.01.2021 12:22 Ответить
Каб жыць в радасцi i сласцi....трэба красцi,красцi,краcцi. ЗЕля просто идеальный нелох 42 года для этих целей.А вы,зебилье,себе ноги у школьной кассы оттаптывайте и друг дружке грызло бейте за 4000 ойро....а Порох ваши лапти и валенки из сарая давно по отвертке уволок,не вспоминайте даже.
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06.01.2021 12:22 Ответить
гбр все по военным работает...выполняют заявки портнова.
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06.01.2021 12:23 Ответить
"По военным" и раньше был приоритет.
Про отрубленные руки уже забыли?
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06.01.2021 12:36 Ответить
Не успели им руки отрубить...
Нужно вторую попытку предоставить.
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06.01.2021 12:35 Ответить
Он премию ще получить и медаль
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06.01.2021 12:36 Ответить
Широкий лан вже розслідували , Пепа не мародер ???😆
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06.01.2021 12:42 Ответить
Ясный перец...инфляция ззіла...лист гипсокартона стоил 100 гривен,а зара 200
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06.01.2021 12:59 Ответить
Ах ,перестаньте....Доверчивого чиновника не в чем обвинять. Мало что ли принимали и принимают домов без крыш ? Ну,не усмотрел,проявил халатность...так накажите строго,выговор объявите,на худой конец. Зато он семьянин хороший,всё в дом!
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06.01.2021 13:36 Ответить
 
 