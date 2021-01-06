Операция "Блок" и Рождественские репрессии: В СБУ рассказали, как советская власть боролась с украинскими традициями. ФОТО

Сегодня украинцы могут свободно праздновать Рождество, поздравлять колядками родных и соседей. Но еще менее полувека назад советская власть развернула целую карательную операцию против украинской интеллигенции за новогодне-рождественские вертепы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр СБУ.

Одна из таких репрессивных историй началась в начале 1972 года. В тайных сообщениях руководству КГБ она фигурировала, как операция "Блок".

СБУ показало фото, на котором изображен раздничный вертеп в одной из львовских квартир. В тот вечер вместе с колядниками собрались Василий Стус, Елена Антонив, Ирина Калинец, Мария и Анна Садовские и другие украинские художники. Они ходили поздравлять друзей, среди которых было немало выдающихся украинцев.

А уже 13 января 1972 КГБ отчиталось секретарю ЦК Компартии Украины Шелесту об официальном начале операции.

Начались обыски и задержания в Киеве и Львове. Среди арестованных по делу "Блок" были Василий Стус, Вячеслав Чорновил, Евгений Сверстюк, внучка Ивана Франко Зиновия, Иван Светличный и другие.

Репрессии продолжались и позже. В начале 1974 года на имя нового секретаря ЦК Компартии Украины Щербицкого был направлен секретный донос о подготовке "отдельными националистически настроенными лицами новогодних колядок". Советская власть применила уже отточенные методы давления - прослушивание телефонных разговоров, слежку, усиленные отряды милиции и "дружинников" в местах появления колядников. Однако несмотря на это многие люди все равно сохраняли верность традициям.

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