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Операция "Блок" и Рождественские репрессии: В СБУ рассказали, как советская власть боролась с украинскими традициями. ФОТО

Сегодня украинцы могут свободно праздновать Рождество, поздравлять колядками родных и соседей. Но еще менее полувека назад советская власть развернула целую карательную операцию против украинской интеллигенции за новогодне-рождественские вертепы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр СБУ.

Одна из таких репрессивных историй началась в начале 1972 года. В тайных сообщениях руководству КГБ она фигурировала, как операция "Блок".

СБУ показало фото, на котором изображен раздничный вертеп в одной из львовских квартир. В тот вечер вместе с колядниками собрались Василий Стус, Елена Антонив, Ирина Калинец, Мария и Анна Садовские и другие украинские художники. Они ходили поздравлять друзей, среди которых было немало выдающихся украинцев.

Операция Блок и Рождественские репрессии: В СБУ рассказали, как советская власть боролась с украинскими традициями 01

А уже 13 января 1972 КГБ отчиталось секретарю ЦК Компартии Украины Шелесту об официальном начале операции.

Начались обыски и задержания в Киеве и Львове. Среди арестованных по делу "Блок" были Василий Стус, Вячеслав Чорновил, Евгений Сверстюк, внучка Ивана Франко Зиновия, Иван Светличный и другие.

Операция Блок и Рождественские репрессии: В СБУ рассказали, как советская власть боролась с украинскими традициями 02

Репрессии продолжались и позже. В начале 1974 года на имя нового секретаря ЦК Компартии Украины Щербицкого был направлен секретный донос о подготовке "отдельными националистически настроенными лицами новогодних колядок". Советская власть применила уже отточенные методы давления - прослушивание телефонных разговоров, слежку, усиленные отряды милиции и "дружинников" в местах появления колядников. Однако несмотря на это многие люди все равно сохраняли верность традициям.

Также читайте: Партию героина весом более 1 тонны на сумму 2.3 млрд грн изъяли во Львове, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Операция Блок и Рождественские репрессии: В СБУ рассказали, как советская власть боролась с украинскими традициями 03
Операция Блок и Рождественские репрессии: В СБУ рассказали, как советская власть боролась с украинскими традициями 04
Операция Блок и Рождественские репрессии: В СБУ рассказали, как советская власть боролась с украинскими традициями 05
Операция Блок и Рождественские репрессии: В СБУ рассказали, как советская власть боролась с украинскими традициями 06
Операция Блок и Рождественские репрессии: В СБУ рассказали, как советская власть боролась с украинскими традициями 07
Операция Блок и Рождественские репрессии: В СБУ рассказали, как советская власть боролась с украинскими традициями 08

Автор: 

КГБ (141) репрессии (2768) Рождество (381) СБУ (20002) СССР (813)


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Топ комментарии
+31
Мама розповідала, що їм забороняли колядувати, як вона в школі вчилася... НА Різдво вчителі бігали, ловили, погрожували виключити з піонерів...

Воно і недивно - у кацапів колядок НЕМАЄ І НІКОЛИ НЕ БУЛО. Колядки є в українців, поляків, чехів, словаків, білорусів, німців, АЛЕ НЕ В КАЦАПІВ!
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06.01.2021 13:13 Ответить
+10
Напялить на елку шляпу удмуртского еврея вместо рождественской звезды - это не борьба с традициями?
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06.01.2021 13:22 Ответить
+7
Лучше бы рассказали как они СЕЙЧАС "борются" с кацапскими шпионами-диверсантами и местными коррупционерами.
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06.01.2021 13:14 Ответить
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Мама розповідала, що їм забороняли колядувати, як вона в школі вчилася... НА Різдво вчителі бігали, ловили, погрожували виключити з піонерів...

Воно і недивно - у кацапів колядок НЕМАЄ І НІКОЛИ НЕ БУЛО. Колядки є в українців, поляків, чехів, словаків, білорусів, німців, АЛЕ НЕ В КАЦАПІВ!
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06.01.2021 13:13 Ответить
КГБ як було політичною охранкою так і СБУ продовжує його традиції. Потрібно ліквідовувати СБУ як нащадка антиукраїнської тоталітарної системи і створювати нову спецслужбу з нових людей, в яких батьки-діди-прадіди не катували і не вбивали українців десятиліттями!
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06.01.2021 14:19 Ответить
Аталотій, "поліцію вже "замінили"... Результат помітний? Тобі, "бик сраний", уже напряму, з ФСБ, гроші платять? Американці побачили, що ти "шматок лайна", "махнули рукою", і перестали гроші давать?...
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06.01.2021 15:29 Ответить
Поліцію не замінили, бо звільнили тільки 5% ментів і більша частина з них повернулись рішеннями судів. Тому про казки про заміну поліції розповідайте ідіотам!
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06.01.2021 15:51 Ответить
"Аталотій", так ти ж, реально - "Блазень-2"... Тільки не президент... Тебе вистачило на посаді МО... Крали так само, заносячи тобі "конверти"... Так чого ти зараз "гавкаєш"?...
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06.01.2021 16:02 Ответить
У Вас мабуть психічні розлади, Ви розмовляєте з уявними співрозмовниками, не звертаючи увагу на реальних людей.
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06.01.2021 16:26 Ответить
Та нема проблем... Шизофреніки завжди вважають людей, що живуть в реальному світі,
божевільними... В цьому і різниця між божевільними і м ною...
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06.01.2021 16:42 Ответить
https://censor.net/ru/user/140860 Мама розповідала, що їм забороняли колядувати, як вона в школі вчилася...

Брехня. Только что спросил у нашей бабушки, колядували еще как. Это где ж "НА Різдво вчителі бігали, ловили, погрожували виключити з піонерів..."? На соловки не отправляли?
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06.01.2021 21:16 Ответить
На Волині... І коли це русскаязичні колядували? От це брехня, кацапчику
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06.01.2021 22:01 Ответить
Ущербный, а где я говорил о Волыни?
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06.01.2021 22:09 Ответить
Це я говорив про Волинь, москалику... А ти пишеш па-русскі про колядки. НЕМАЄ русскаязичних колядок!
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06.01.2021 22:11 Ответить
Лучше бы рассказали как они СЕЙЧАС "борются" с кацапскими шпионами-диверсантами и местными коррупционерами.
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06.01.2021 13:14 Ответить
А чому ,така тиша про генерала сбу , якого викрили спецслужби США, що він агент ФСБ! Його колеги з офісу ОП і венедіктова відмазали ???😈
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06.01.2021 13:16 Ответить
Досить того, що тебе, як батрака з Лахти, знають...
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06.01.2021 13:37 Ответить
Це ти про себе, "самоудовлєтворітєль"?
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06.01.2021 13:45 Ответить
Десь до року 86-87-го недай боже в школі дізнаються, що ходили колядували - одразу "незадовільно" за поведінку в кращому випадку за тиждень.
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06.01.2021 13:18 Ответить
Не мели дурниць... Ходили по селах, колядували, і нікому до того не було діла... Не треба змішувать етнографію з "політичними протестами"... Я ходив, колядував, ще в75-му...
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06.01.2021 15:19 Ответить
Я пишу про те, що було у мене конкретно в школі. А ходили колядували всі і всі про те знали.
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06.01.2021 15:39 Ответить
А ти був одним з "активистов по виявлєнію"? І у тебе "не вийшло".?... Співчуваю...
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06.01.2021 16:06 Ответить
Чушь. Колядовали без проблем.
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06.01.2021 21:19 Ответить
Мені 49 років. А вам?
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06.01.2021 21:20 Ответить
ДМБ 90, устроит?
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06.01.2021 21:23 Ответить
І от тепер розкажіть мені, що в школах не забороняли ходити колядувати, щедрувати, а я вас уважно вислухаю!
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06.01.2021 21:25 Ответить
Конкретно колядовать - нет. На большие праздники, такие как Пасха, Рождество при желании пойти в церковь, да, дежурила всякая шелупонь типа комсоргов, не отрицаю. Но людей было масса, собственно и мусоров не мало, но каких-то репрессий не помню. Может брали на карандаш кого-то гбисты, вот этого не знаю.
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06.01.2021 21:32 Ответить
И так, к слову. Все так называемые коммуняцкие праздники как 1 мая, 7 ноября... для нас были только выходными днями, с прицелом на погулять, собраться..."кино, вино и домино")), никакого патриотического настроя ни у кого не было, никто в большевистско-коммуняцкие бредни не лез и даже не думал. Может мы просто несознательными были?
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06.01.2021 21:41 Ответить
і так буде знов,якщо у Раді об'єднаються зелені служки з опазажопою та різними майбахами
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06.01.2021 13:19 Ответить
І папередніки, і нинішні, і в найближчому майбутньму,буде одне усраільське кодло ! Під різними патріотичними вивісками!😇
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06.01.2021 13:23 Ответить
Напялить на елку шляпу удмуртского еврея вместо рождественской звезды - это не борьба с традициями?
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06.01.2021 13:22 Ответить
Операція "Блок" та Різдвяні репресії: У СБУ розповіли, як радянська влада боролася з українськими традиціями - Цензор.НЕТ 8152
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06.01.2021 14:36 Ответить
а на колиму хто поїхав "бєльгійській шпіон"?!
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06.01.2021 13:30 Ответить
Какого то левого чувака обозвали бельгийским шпионом, тогда все кто приехал из-за рубежа бьіли шпионами, а остальньіе, кто его знал, огентами западньіх спецслужб
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06.01.2021 13:31 Ответить
Тобі самому не смішно? Ну яка там у тій Бельгії розвідка? І що Бельгії треба було в ссср такого секретного вишукувати?))

Нагадаю, що нквд-кгб зробили "шпійонами" і Остапа Вишню, і Леся Курбаса і тд... А потім і свого ж Бєрію англійським шпійоном оголосили!
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06.01.2021 13:34 Ответить
"Шпион" собирающий информацию "враждебного содержания" ты болен или совсем не думаешь о том, что читаешь.
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06.01.2021 14:02 Ответить
Я в СССРе вечерю носил родственникам и соседям и так на велик заработал
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06.01.2021 13:23 Ответить
а вы ?
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06.01.2021 13:24 Ответить
Шоу, а коті тебе от соседей вечерю носят?Операция "Блок" и Рождественские репрессии: В СБУ рассказали, как советская власть боролась с украинскими традициями - Цензор.НЕТ 1721
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06.01.2021 13:28 Ответить
А то ,у Меня соседи богатенькие
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06.01.2021 13:31 Ответить
Зараз Федорчук скорее всего, на персональной пенсии , она раз в 20 больше средней
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06.01.2021 13:25 Ответить
Да кажется он давно уже подох.
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06.01.2021 13:44 Ответить
Точно подох, еще в 2008 году. А еще был сильно наказан судьбой. Его выгнали в отставку и он перенес инсульт, от которого ели отошел. Потом от похоронил жену, сына и дочь и помирал брошенный всеми в одиночестве.
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06.01.2021 13:49 Ответить
мало хто знає, що по всій Україні розкидані проросійські містечка "родовиє помєстья",, (невідомо як їм виділили по 2 га землі) де в багатьох сім"ях не дозволяють дітям розмовлять українською., які ведуть проросійську пропаганду під приводом ми всє братья словянє
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06.01.2021 13:28 Ответить
На Паску всіх дітей зобов'язували збиратись в школі на похід в кіно.
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06.01.2021 13:29 Ответить
при СССР на Пасху у нас в единственной церкви собиралось масса народа
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06.01.2021 13:30 Ответить
ночью поход в кино ?
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06.01.2021 13:33 Ответить
Йой, я ти обісрався жиденько!)))) у вас в Ольгіно Паску по ночам святкують?)))
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06.01.2021 13:37 Ответить
у нас так встречают Рождество Христово
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06.01.2021 13:40 Ответить
Пасхальная служба, как и в древности, совершается ночью.
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06.01.2021 14:09 Ответить
Мирослав,"жиденько"это о тебе...Пасхальное богуслужение идет всю ночь и заканчивается к утру.Затем батюшка освячивает сами паски.Люди приносят освяченное домой и семья завтракает.Вот в это время некоторые сверхсознательные активисты учителя и собирали детей посмотреть кино...
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08.01.2021 13:05 Ответить
как Я помню в СССР больше праздновали Рождество чем щас
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06.01.2021 13:29 Ответить
Пшел нах, кацап.
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06.01.2021 13:36 Ответить
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед лаптем !
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06.01.2021 13:37 Ответить
Операція "Блок" та Різдвяні репресії: У СБУ розповіли, як радянська влада боролася з українськими традиціями - Цензор.НЕТ 5375
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06.01.2021 13:42 Ответить
совок конечно говно, но так "бороться" только Яхве мог против христоедства то.....
это реально мазохизм как с секианиами совки "боролись"
ну просто нельзя так "запрещать", после "запретата" верож.пые и дут и лижут "лики" то?
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06.01.2021 13:35 Ответить
Ніштяки - це три Голодомори і розстріли інтелігенції???
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06.01.2021 13:38 Ответить
BTW, what's the government EV grant in your state?
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06.01.2021 13:39 Ответить
а шо такое EV ? государственный грант понятно
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06.01.2021 13:43 Ответить
Чувак, ти під кількома ніками пишеш?))) Спалився феєрично!
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06.01.2021 13:44 Ответить
чувак - Человек Уважающий Высокую Амереканскую Культуру
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06.01.2021 13:47 Ответить
А тебе, кацапа американського, далі МКАД не виїжджаючого, чого це жме?
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06.01.2021 13:40 Ответить
Ти часом, з усраільцями, не переплутав ???😆
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06.01.2021 13:57 Ответить
"Хабібулла", бажаючих тебе "заспамить" в кілька разів більше, ніж поставить тобі "лайк"...
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06.01.2021 14:57 Ответить
Нечисть,под чужим флагов,ты это о чем?...Только 7 млн.умерших от голода в одном Голодоморе,это как?Когда их могли успеть отплакать?Нация рыдальщиков?15 тысяч убитых на Донбассе?Это в какие ворота просунуть то можно,*****?
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08.01.2021 13:10 Ответить
Довбаний совок.
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06.01.2021 13:36 Ответить
Расскажите лучше как ваш бакашка ходит на днюхи к цуркисам и какие тосты говорит во здравие кума путина мечука.
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06.01.2021 13:39 Ответить
Тотальна кацапізація українців. різні операції "блок" і т.д.... - це було банальним знищенням кремлем української нації. чим воно відрізнялось від знищення націй нацистами в камерах Бухенвальду і Дахау???
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06.01.2021 13:44 Ответить
І за радянських часів ходили вертепи,колядували,вінчались,хрестили дітей - і за це карної відповідальності не було...Вертепи і колядки вважались народними звичаями,а от вінчання чи хрещення - церковними обрядами,участь в яких комсомольцям і членам компартіі заборонялась...Їх за це могли "розібрати" на зборах і навіть виключити з лав...І якщо ти займав якусь високу посаду,то це означало кінець кар"єри...Але якщо ти звиклий роботяга то тебе могли лишень легко пожурити...Взнавали про це просто - попи подавали дані в обком партії,а вже звідтам розсилалось по підприємствам...Крім того,ходили комсомольці і записували номера машин під соборами в день свят...Я любив ходити в Собор Святого Юра,один з найстаріших львівських соборів...Мої товариші-студенти більшість яких атеїстами були на "Христос воскрес" хором кричали "Слава КПСС",за що декого з них прихожани відводили в сторону і товкли по морді...Ось такі спогади...А що стосується Чорновола,Горинів,Сверстюка,Калинців,то їх,звичайно,садили аж ніяк не за вертепи...У совітів до них були куди серйозніші претензіі...До речі,Ірину Калинець старі львівяни до цього часу пам"ятають...Її вважали городскою сумашедшею,шастала по центру в червоних козацьких шароварах,вишитій червоній камілавці і на голові теж щось таке було...козацьке...
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06.01.2021 13:49 Ответить
Мою маму в дитинстві на Волині на Різдво ганяли вчителі і директор школи, ібо піонерам не дозволялося колядувати...
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06.01.2021 13:53 Ответить
Операція "Блок" та Різдвяні репресії: У СБУ розповіли, як радянська влада боролася з українськими традиціями - Цензор.НЕТ 8549
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06.01.2021 13:51 Ответить
Лукашенко считает Путина своим другом, а с Зеленским "с колена бы не здоровался", но зла на него не держит.
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06.01.2021 13:56 Ответить
Операція "Блок" та Різдвяні репресії: У СБУ розповіли, як радянська влада боролася з українськими традиціями - Цензор.НЕТ 4045
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06.01.2021 13:59 Ответить
все неприятности от людей маленького роста
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06.01.2021 14:03 Ответить
...и от безграмотных: "Операція "Блок" та Різдвяні репресії: У СБУ розповіли, як радянська влада боролася з українськими традиціями - Цензор.НЕТ 3958 https://censor.net/ru/user/467926

чувак - Человек Уважающий Высокую Амереканскую Культуру"
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06.01.2021 14:27 Ответить
ху..йло, гігант серед карликів - дкгенератів.
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06.01.2021 16:47 Ответить
тобі кацапе з ростом метр дадцять в прижку ці люди просто гіганти.
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07.01.2021 17:22 Ответить
Денис Робб,что же ты рост Наполеона не вписал?Да и Сталин не был гигантом...
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08.01.2021 13:13 Ответить
З українців досить було їх 10 мільйонного "щедрика" від Москви 1933 року. 5000 розстріляних вчителів української мови, майже всіх письменників і поетів щоб вже генетично модифіковані малороси святкували разом з окупантом їх дати і їх свята. Як казав Семенко на з'їзді радянських письменників взяти б в долоню лайна і жбурнути їм в президію, ніби знав, що і його розстріляють в 1937 році. А націю без інтелігенції швидко захоплюють чужі вовки. Для яких нужник, Хаят і собор Софії це рівноцінні будинки.
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06.01.2021 14:21 Ответить
Сидить український поет, Максим Рильський (етнічний поляк), у президії якоїсь "мовної" конференції, в Одесі, в 60-ті роки. На трибуні виступаючий, з прізвищем Калюжний,що, з піною коло рота, доводить, що російська і українська мова - тотожні... Рильський у президії. Нахиляється до мікрофона:
- Ну, різниця, все-таки, є... Російською мовою Ви - "Кал Южний", а українською - "Гімно Південне"...
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06.01.2021 15:15 Ответить
ГРЕБАНЫЙ ГУЛАГ!!!!
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06.01.2021 14:52 Ответить
вот с кем кгб боролась... и о чем докладывало главному комуняке, не удивительно что этот импотентный орган не на что не способен как тогда так и сейчас, да людей они задержать арестовать посадить ни за что могут, а вот обеспечить безопасность страны, экономики в ней, интересов человека это хрен там!!! гнилье одно было и есть.
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06.01.2021 15:45 Ответить
Сан Саныч,что же ты так о КГБ,СБУ?Ты лучше подскажи,куда деть 7 млн.доносов в то же КГБ в тех годах,когда кошмарили украинскую нацию?Ведь кто то же подсказал где будут собираться на Рождество.
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08.01.2021 13:17 Ответить
кгб Черновола не убило. Прибили спецслужбьі незалежной.
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06.01.2021 16:33 Ответить
Спецслужбы, которые тупо изменили только название?
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06.01.2021 17:41 Ответить
как-же, как-же. наши спецы на страже незалежного крышевания всего чего можно.
совсем другая идеология свободного рынка.
кгб такое и не снилось.
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06.01.2021 22:31 Ответить
При чём здесь это? Дай моральным уродам волю - они и не таким займуться.
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07.01.2021 09:07 Ответить
Операція "Блок" та Різдвяні репресії: У СБУ розповіли, як радянська влада боролася з українськими традиціями - Цензор.НЕТ 8194
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06.01.2021 17:06 Ответить
Як же я НЕНАВЕДЖУ все що пов'язано зі словом «кацап»!!!!
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06.01.2021 20:39 Ответить
Вот это правильно, мощно. А в Польше наденешь футболку с надписью "Бандера прийде порядок наведе"?
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06.01.2021 21:22 Ответить
так же как и вы, ссуки продажные!
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06.01.2021 21:03 Ответить
каку страну потеряли..., каку страну..., это же жесть просто... "изъяли тенденциозные записи" - это страшное преступление..., слежки, операции, задержания, суды..., почитаешь этот бред и понимаешь откуда ноги растут у тех кто сейчас обвиняет 3-х непричастных людей в убийстве Шеремета - то же самое - прониклись нацистскими идеями вдруг, внезапно и пошли мочить первого встречного...поговорили по телефону 3 раза, не смогли вспомнить, что ночью делали - и все, - железный повод, чтобы закрыть...
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06.01.2021 22:22 Ответить
кацапы, такие кацапы... хр"н вам!
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07.01.2021 04:16 Ответить
Я пам'ятаю як вчителі та "дружинники" чергували біля церков та ловили учнів які відвідували службу, тоді це мало серйозні наслідки, могли виключити з піонерів або комсомолу, у батьків могли бути неприємності на роботі, така була влада антихриста.
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08.01.2021 00:14 Ответить
 
 