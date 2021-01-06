Операция "Блок" и Рождественские репрессии: В СБУ рассказали, как советская власть боролась с украинскими традициями. ФОТО
Сегодня украинцы могут свободно праздновать Рождество, поздравлять колядками родных и соседей. Но еще менее полувека назад советская власть развернула целую карательную операцию против украинской интеллигенции за новогодне-рождественские вертепы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр СБУ.
Одна из таких репрессивных историй началась в начале 1972 года. В тайных сообщениях руководству КГБ она фигурировала, как операция "Блок".
СБУ показало фото, на котором изображен раздничный вертеп в одной из львовских квартир. В тот вечер вместе с колядниками собрались Василий Стус, Елена Антонив, Ирина Калинец, Мария и Анна Садовские и другие украинские художники. Они ходили поздравлять друзей, среди которых было немало выдающихся украинцев.
А уже 13 января 1972 КГБ отчиталось секретарю ЦК Компартии Украины Шелесту об официальном начале операции.
Начались обыски и задержания в Киеве и Львове. Среди арестованных по делу "Блок" были Василий Стус, Вячеслав Чорновил, Евгений Сверстюк, внучка Ивана Франко Зиновия, Иван Светличный и другие.
Репрессии продолжались и позже. В начале 1974 года на имя нового секретаря ЦК Компартии Украины Щербицкого был направлен секретный донос о подготовке "отдельными националистически настроенными лицами новогодних колядок". Советская власть применила уже отточенные методы давления - прослушивание телефонных разговоров, слежку, усиленные отряды милиции и "дружинников" в местах появления колядников. Однако несмотря на это многие люди все равно сохраняли верность традициям.
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Воно і недивно - у кацапів колядок НЕМАЄ І НІКОЛИ НЕ БУЛО. Колядки є в українців, поляків, чехів, словаків, білорусів, німців, АЛЕ НЕ В КАЦАПІВ!
божевільними... В цьому і різниця між божевільними і м ною...
Брехня. Только что спросил у нашей бабушки, колядували еще как. Это где ж "НА Різдво вчителі бігали, ловили, погрожували виключити з піонерів..."? На соловки не отправляли?
Нагадаю, що нквд-кгб зробили "шпійонами" і Остапа Вишню, і Леся Курбаса і тд... А потім і свого ж Бєрію англійським шпійоном оголосили!
это реально мазохизм как с секианиами совки "боролись"
ну просто нельзя так "запрещать", после "запретата" верож.пые и дут и лижут "лики" то?
чувак - Человек Уважающий Высокую Амереканскую Культуру"
- Ну, різниця, все-таки, є... Російською мовою Ви - "Кал Южний", а українською - "Гімно Південне"...
совсем другая идеология свободного рынка.
кгб такое и не снилось.