Парень и девушка во Львове пытались разрисовать Мемориал памяти Героев Небесной Сотни, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж
Ночью во Львове задержали парня и девушку из Киева, которые наносили граффити на подпорную стену Мемориала памяти Героев Небесной Сотни.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Львовской области.
Сегодня около 3 часов утра патрульные 4 батальона проезжая возле Мемориала памяти Героев Небесной Сотни заметили двух человек, которые наносили граффити на подпорную стену.
Ими оказались 20-летний молодой человек и 19-летняя девушка из Киева. У них стояли баллончики с краской. Они не отрицали своего поступка.
Лиц сопроводили в Галицкий отдел полиции, где участковый составил на них протоколы по ст.152 (нарушение благоустройства территорий населенных пунктов) КоАП. Размер штрафа определит административная комиссия районной администрации.
Напомним, ранее сообщалось, что 19-летний киевлянин прогулялся по Львову в советской армейской ушанке.
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Я не виправдовую, тому що треба було знайти вихід, дорослі вже.Але Авакову треба таки з психологом їх допитати
головнокомандуваччотириразовий ухилянт відмаже:
Совершеннолетние . Гуд . Я б по десятке впаял бы , шоб было время подумать .
И что им будет?
На UssR похоже немного...
Не верится мне в эту версию.
Я в надпись присматривался - по центру там SS точно, последняя - похожа на R с ненаведенной одной линией, первая - вроде похожа на повернутую на бок U. Но это как предположение.
такие вензеля это пометки(подсказки) для наркоманов..
так помечают места закладки наркотиков..
за такую артживопись нужно вырезать органы и крепко давать по заднице!!!
"Щирі українці". "Браття-слов'яни".
Ні! Таких тільки на конвейер сміттєвих заводів - сміття сортувати по 12 годин на добу без вихідних.
Цим дебілам на карточку мабуть з Московії грощі капають.