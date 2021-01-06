Парень и девушка во Львове пытались разрисовать Мемориал памяти Героев Небесной Сотни, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

Ночью во Львове задержали парня и девушку из Киева, которые наносили граффити на подпорную стену Мемориала памяти Героев Небесной Сотни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Львовской области.

Сегодня около 3 часов утра патрульные 4 батальона проезжая возле Мемориала памяти Героев Небесной Сотни заметили двух человек, которые наносили граффити на подпорную стену.

Ими оказались 20-летний молодой человек и 19-летняя девушка из Киева. У них стояли баллончики с краской. Они не отрицали своего поступка.

Лиц сопроводили в Галицкий отдел полиции, где участковый составил на них протоколы по ст.152 (нарушение благоустройства территорий населенных пунктов) КоАП. Размер штрафа определит административная комиссия районной администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что 19-летний киевлянин прогулялся по Львову в советской армейской ушанке.

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