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Парень и девушка во Львове пытались разрисовать Мемориал памяти Героев Небесной Сотни, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

Ночью во Львове задержали парня и девушку из Киева, которые наносили граффити на подпорную стену Мемориала памяти Героев Небесной Сотни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Львовской области.

Сегодня около 3 часов утра патрульные 4 батальона проезжая возле Мемориала памяти Героев Небесной Сотни заметили двух человек, которые наносили граффити на подпорную стену.

Ими оказались 20-летний молодой человек и 19-летняя девушка из Киева. У них стояли баллончики с краской. Они не отрицали своего поступка.
Лиц сопроводили в Галицкий отдел полиции, где участковый составил на них протоколы по ст.152 (нарушение благоустройства территорий населенных пунктов) КоАП. Размер штрафа определит административная комиссия районной администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что 19-летний киевлянин прогулялся по Львову в советской армейской ушанке.

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Парень и девушка во Львове пытались разрисовать Мемориал памяти Героев Небесной Сотни, - патрульная полиция 01
Парень и девушка во Львове пытались разрисовать Мемориал памяти Героев Небесной Сотни, - патрульная полиция 02
Парень и девушка во Львове пытались разрисовать Мемориал памяти Героев Небесной Сотни, - патрульная полиция 03

Автор: 

Львов (4599) вандализм (606) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+85
Это те которых зе-шобла принимает без экзаменов и платит им стипендию?
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06.01.2021 14:10 Ответить
+80
«Студенті» із ордло, а не Києва.
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06.01.2021 14:05 Ответить
+61
Из ВУЗа отчислить и отправить на историческую родину....
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06.01.2021 14:13 Ответить
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«Студенті» із ордло, а не Києва.
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06.01.2021 14:05 Ответить
Это те которых зе-шобла принимает без экзаменов и платит им стипендию?
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06.01.2021 14:10 Ответить
це ті, яких приймають у виші без зно?
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06.01.2021 14:11 Ответить
Из ВУЗа отчислить и отправить на историческую родину....
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06.01.2021 14:13 Ответить
Не в ОРДЛО, а прямо в Рашку.
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06.01.2021 14:21 Ответить
21-річний Іларіон Борисенко ввечері 21 жовтня 2020 року справив нужду біля портретів загиблих на алеї Героїв Небесної сотні. Колишній студент - переселенець, він приїхав в українську столицю з Донецька.

Хлопець і дівчина у Львові намагалися розмалювати Меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 32
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06.01.2021 14:23 Ответить
Зробити оперцію, щоб його орган міг тільки малу нужду справляти.
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06.01.2021 14:26 Ответить
Було би непогано, заради людства
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06.01.2021 14:29 Ответить
А по мені, то й велику. Позшивати всі трубочки докупи і нехай старається...
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06.01.2021 14:37 Ответить
Причому -- тільки у властні штанці !
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06.01.2021 15:15 Ответить
Здобули.
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06.01.2021 14:06 Ответить
Из Киева. Челюстные.)
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06.01.2021 14:08 Ответить
Понятно,шо заказуха. Токо не хотят копы копать,ой нехотят.
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06.01.2021 19:21 Ответить
Схоже на закладку наркоти.
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06.01.2021 14:08 Ответить
Справа у тому, що їм може тримають на психологічному ланцюгу. Нарко ОЗУ пов'язане на наркоті своїх колишніх земляків тримають на психологічному ланцюгу, тиснуть.
Я не виправдовую, тому що треба було знайти вихід, дорослі вже.Але Авакову треба таки з психологом їх допитати
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06.01.2021 14:36 Ответить
Снять обеим штаны и отходить ремнём.
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06.01.2021 14:09 Ответить
и руки поломать и ноги чтоб не шастали во Львов
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06.01.2021 15:57 Ответить
20-летние? Ремнем? -Передатьданные в военкомат - проверить как уклонялся и в первых рядах весной мобилизация.
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06.01.2021 16:35 Ответить
Слушна пропозиція. Але... Верховний головнокомандувач чотириразовий ухилянт відмаже:

Хлопець і дівчина у Львові намагалися розмалювати Меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 4870
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06.01.2021 22:48 Ответить
Ими оказались 20-летний молодой человек и 19-летняя девушка из Киева. У них стояли баллончики с краской. Они не отрицали своего поступка.

Совершеннолетние . Гуд . Я б по десятке впаял бы , шоб было время подумать .
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06.01.2021 14:10 Ответить
В раше так и сделали бы, но мы же не такие, у нас гуманизм и толерастия...
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06.01.2021 14:42 Ответить
Тоді відвести їх в "Криївку",хай тиждень там прибиральниками відпрацюють.
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06.01.2021 14:52 Ответить
Ты мабуть кроме твоей раши и не знаешь больше нифига . Попробуй обоссать могилу американского солдата в США , побачиш шо буде
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06.01.2021 15:08 Ответить
https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/E129/production/_112814675_hi061798884-1.jpg
И что им будет?
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06.01.2021 15:52 Ответить
в 83 году я стоял на вахте на кпп в ОМШ и один черножОпый питух попыталсы нассать на могилу Вакуленчуку и был за это жестоко избит всей вахтой
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06.01.2021 17:22 Ответить
Гуманно і толерантно було б їх відправити в рашу. І вони на "історічєско родінє', ну й ми без біомусора.
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06.01.2021 15:57 Ответить
Пики їм тим балоном розмалювати треба.
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06.01.2021 14:10 Ответить
І чого рила цих "героїв" не покажуть та і стаття зовсім не та, тут пахне ненавистю до захисників України...
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06.01.2021 14:13 Ответить
Навіть не маю сумніву, що то малолітні кацапчуки з ватним гамном в черепних коробочках.
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06.01.2021 14:13 Ответить
Добавить сопротивление, марихуану и дать по 5 лет строго режима. И все, таких случаев станет в десятки раз меньше.
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06.01.2021 14:14 Ответить
ну таки кацапские скрепные памятники из фекалий некоторым ближе к умственному развитию да и роднее .
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06.01.2021 14:36 Ответить
ИМХО, они ничего не имели к Небесной сотне, просто везде свое граффити оставляют. Оштрафовать надо, но не стоит преувеличивать их вину. Гораздо опаснее те, кто целенаправленно уничтожает такие памятники - вот тех нужно не только штрафовать, а сажать.
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06.01.2021 14:25 Ответить
Они ничего не имеют и к вашим входным дверям, но если их разрисуют, будете думать как им руки вырвать.. И, думаю, это без преувеличений.
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06.01.2021 14:30 Ответить
За каждый проступок должно быть разумное наказание...
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06.01.2021 14:47 Ответить
Я бы не предлагал отрубать им руки, а потребовал, чтобы вытерли свои художества, а заодно помыли бы лестничную клетку.
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06.01.2021 22:32 Ответить
Не "парень и девушка", а - п..ар и с.ка, заголовок слишком романтичен для двух сепарских у..ищ.
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06.01.2021 14:25 Ответить
партия шария в деле- за бабло готовы на жопе своей матери свастику нарисовать-
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06.01.2021 14:25 Ответить
Тоже такая мысль пришла что это питушарцы
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06.01.2021 15:09 Ответить
Мент мудак, ну ведь мог бы пр57 по почке пройти 2 раза каждому.
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06.01.2021 14:29 Ответить
Это никакое не "нарушение благоустройства территории", а осквернение памятника с государственной символикой. Уголовная статья. Зону можно заменить штрафом в 3000 000 грн. Чтобы ближайшие несколько лет пришлось напряжённо работать, а не выполнять заказы ОПЗЖ и прочих кремлёвских бандформирований....
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06.01.2021 14:29 Ответить
Там до пам"ятника досить далеко,мова йде про підпорну стіну...Там ці стінки йдуть терасами,а з фотографіі незрозуміло,де саме малювали...Пацани могли і не бачити пам"ятник і навіть не знати про нього...
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06.01.2021 17:45 Ответить
Наверняка еще и на видео снимали. Чтоб потом выложить на какой-то российский канал, похвалиться своим героизмом и насобирать ватных лайков. Это сейчас модно среди личинок малороссов.
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06.01.2021 14:33 Ответить
Що ж ви,дохляки,Київ позорите. Люди подумають, що у Києві всі такі нікчеми.
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06.01.2021 14:41 Ответить
Какой там Киев, понаехавшие из Донецка.
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06.01.2021 14:43 Ответить
По ходу секс их не интересует.
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06.01.2021 14:44 Ответить
было бы неплохо шоб такое поголовье вообще не размножалось
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06.01.2021 15:34 Ответить
судя по тому, что они написали, типичная гопота с раёна. Не думаю, что в это м есть политика. А вот к срокам за граффити пора привлекать. Не сажать конечно в тюрьму, но заставлять занимать благоустройством. Если будут отлынивать - сажать. До того все изуродовано граффити - просто кошмар.
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06.01.2021 14:47 Ответить
И что же они написали по-вашему?
На UssR похоже немного...
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06.01.2021 15:52 Ответить
не, не вижу ничего общего с USSR. Тут ниже пишут, что возможно они пометили закоадку.
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06.01.2021 15:58 Ответить
Менее подходящее место для закладки, чем мемориал - даже придумать сложно.
Не верится мне в эту версию.
Я в надпись присматривался - по центру там SS точно, последняя - похожа на R с ненаведенной одной линией, первая - вроде похожа на повернутую на бок U. Но это как предположение.
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06.01.2021 18:30 Ответить
эти графитеры связаны с наркодиллерами..
такие вензеля это пометки(подсказки) для наркоманов..
так помечают места закладки наркотиков..
за такую артживопись нужно вырезать органы и крепко давать по заднице!!!
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06.01.2021 14:54 Ответить
змусити їх відтирати подібну мазню по всьому району
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06.01.2021 18:40 Ответить
заставить раздется и разрисовать теми же балончиками с говы до ног!
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06.01.2021 14:59 Ответить
Вова, а у тебя после твоих дорог ещё не возникала мысль дать героев Украине Гиви или Мотороле, ну так, чисто по приколу?
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06.01.2021 14:59 Ответить
Біля них стояли балончики з фарбою. Треба було патульним ще за парочкою баллонів монтажної піни заїхати.
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06.01.2021 15:04 Ответить
Они из Дамбасии через Киев транзитом.
"Щирі українці". "Браття-слов'яни".
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06.01.2021 15:29 Ответить
Це по чіїсь вказівці а бо за гроші. Бесплатно з Київа на приїзжають до Львова за свого задоволення зробити таке як божевільні! Не карайте їх так жорстоко, молоді може з часом порозумнішають. А вот з з батьками необхідно добре попрацювати яким вони духом жиють! А може вони ці молоді люди в такім лайні і виховувалися! Справа для вивчення!
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06.01.2021 15:33 Ответить
які батьки у 20 років?
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06.01.2021 18:40 Ответить
Це по чіїсь вказівці а бо за гроші. Бесплатно з Київа на приїзжають до Львова за свого задоволення зробити таке як божевільні! Не карайте їх так жорстоко, молоді може з часом порозумнішають. А вот з з батьками необхідно добре попрацювати яким вони духом жиють! А може вони ці молоді люди в такім лайні і виховувалися! Справа для вивчення!
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06.01.2021 15:35 Ответить
я пропоную їм дати три місяці громадських робіт, прибирати на цвинтарах, туалети мити на вокзалі в інших громадських місцях!!!
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06.01.2021 16:17 Ответить
відтирати мазню
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06.01.2021 18:41 Ответить
Угу... І приставити до них наглядачів з кийками... Уявляєш веселуху?

Ні! Таких тільки на конвейер сміттєвих заводів - сміття сортувати по 12 годин на добу без вихідних.
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06.01.2021 20:34 Ответить
За це треба карну відповідальність - хай ідіоти хоч рік відсидять або цілий рік вулиці підмітають.
Цим дебілам на карточку мабуть з Московії грощі капають.
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06.01.2021 16:20 Ответить
Моральные уроды....
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06.01.2021 17:57 Ответить
На підвал, у Ізоляцію! Досить бути гуманними до нелюдів!
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06.01.2021 17:58 Ответить
Закопать заживо ,,,, мразь
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06.01.2021 19:32 Ответить
ніщо не вказує на те що це були саме переселенці та ще саме з Донбасу
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06.01.2021 20:20 Ответить
Закопати ********* десь у лісі під кущем
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06.01.2021 20:36 Ответить
ну яка ж це адмінка. паплюження памятників- це чистої води ***********. А призвіща і громадянство коли будуте називати, коли аваков з геращенком скажуть, чи то тоже транснаціонали.
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07.01.2021 04:06 Ответить
Думаю это типичные сторонники Толика Шария.
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07.01.2021 09:52 Ответить
отрубить руки и на родину..
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07.01.2021 13:04 Ответить
 
 