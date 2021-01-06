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В квартире одного из главарей луганских террористов Лещенко произошел взрыв, он ранен, - СМИ. ФОТО

Взрыв в квартире Яна Лещенко, который называет себя "главой народной милиции" террористической группировки "ЛНР" произошел около часу ночи.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

Лещенко госпитализировали с ожогами.

Местные СМИ сообщили, что взрыв произошел 6 января примерно в 01:05 в квартире одного из многоэтажных домов в Луганске. В трех окнах квартиры были выбиты стекла, повреждены межкомнатные перегородки и подъезд. Жители квартала сообщили, что на место немедленно приехали автомобили так называемой "МЧС" и пособников оккупантов, называющих себя "полицией" группировки "ЛНР". Они оцепили дом.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинская разведка получила доступ к личным данным предателей Украины на Донбассе: "Клондайк "МЧС", других интересных должностей и лиц"

Версию покушения террористы якобы отрицают. "Основная версия – взрыв газа. Версия покушения не рассматривается", – цитирует издание слова источника.

По данным издания "Новости Донбасса", осколки и части находившихся внутри вещей разлетелись на десятки метров вокруг пятиэтажки.

В квартире одного из главарей луганских террористов Лещенко произошел взрыв, он ранен, - СМИ 01

В телеграм-канале "Луганский инсайд" утверждается, что Ян Лещенко якобы контролировал "поставки дешевого спиртного и контрабандных сигарет" на оккупированную территорию, которая находится под контролем террористической группировки "ЛНР". Там не исключили, что взрыв был связан с переделом этого рынка и замаскирован под бытовую версию происшествия.

Также на Цензор.НЕТ: СМИ сообщили о гибели главаря группировки "Призрак" Маркова в ДТП в оккупированном Луганске. ФОТОрепортаж

Автор: 

взрыв (6801) Луганск (3165) Донбасс (26957)


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Топ комментарии
+56
В квартире одного из главарей луганских террористов Лещенко произошел взрыв, он ранен, - СМИ - Цензор.НЕТ 1825
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06.01.2021 17:21 Ответить
+35
С Новым годом!
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06.01.2021 17:22 Ответить
+19
Чуток перегазовал.
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06.01.2021 17:23 Ответить
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В квартире одного из главарей луганских террористов Лещенко произошел взрыв, он ранен, - СМИ - Цензор.НЕТ 1825
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06.01.2021 17:21 Ответить
С Новым годом!
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06.01.2021 17:22 Ответить
с новым газом!
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06.01.2021 17:35 Ответить
и я сразу подумал что бытовуха - банальный гас
с коммуналкой в Лугандоне совсем плохо - то лифт взорвется, то лампочка над входом в кафе "Сепар".....
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06.01.2021 17:39 Ответить
а газ то говоря с Натфоггазу баиндеровський вот и бабахнуло в трубах окацапенного Ворошиловграду...
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06.01.2021 18:33 Ответить
Газ туди качає росіся, а гроші намагається отримати з України.
Але наші їх вже давно послали лісом на Московію!
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06.01.2021 19:49 Ответить
это ненадолго.мудрый нарит проголосует в следующий раз за Бойко и прийдеться заплатить за все.
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06.01.2021 23:28 Ответить
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06.01.2021 17:28 Ответить
У квартирі одного з ватажків луганських терористів Лещенка стався вибух, його поранено, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2891
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06.01.2021 23:34 Ответить
Чуток перегазовал.
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06.01.2021 17:23 Ответить
Такой в орде салют .
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06.01.2021 17:36 Ответить
дешевый халявный газ приводит к беде
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06.01.2021 17:24 Ответить
переел гороха и неосторожно закурил в постели ))
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06.01.2021 17:24 Ответить
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06.01.2021 22:38 Ответить
Кто играет с динамитом - тот домой придет убитым
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06.01.2021 17:24 Ответить
срочно госпитализировать в борис крадуцкого)
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06.01.2021 17:25 Ответить
В квартире одного из главарей луганских террористов Лещенко произошел взрыв, он ранен, - СМИ - Цензор.НЕТ 3939
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06.01.2021 17:26 Ответить
У квартирі одного з ватажків луганських терористів Лещенка стався вибух, його поранено, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1729
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06.01.2021 22:39 Ответить
а серлещ не пострадал?
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06.01.2021 17:27 Ответить
Ну, у него от этой новости тоже был выброс газа, но не такой опасный...
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06.01.2021 19:25 Ответить
а шо новичёк уже не канает? ведь бесшумно дёшеве и сердито. а то еще надо было его новой вакциной путлера уколоть и вечный покой! а еще говорят фсб гру профи тамвсему вас учить надо двоешники......
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06.01.2021 17:28 Ответить
хейеверк с росии привёз
В квартире одного из главарей луганских террористов Лещенко произошел взрыв, он ранен, - СМИ - Цензор.НЕТ 8906
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06.01.2021 17:30 Ответить
ЛЕЩЕНКО - якесь "стрьомне" призвище!
Сепаратюга, правдоруб (член наглядової ради Укрзалізниці), народний артист СРСР...
Як пороблено
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06.01.2021 17:30 Ответить
Популярне серед євреїв
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07.01.2021 11:15 Ответить
Смажена курка
У квартирі одного з ватажків луганських терористів Лещенка стався вибух, його поранено, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6337
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06.01.2021 17:34 Ответить
Чтобы отправить такую раскормленную харю к гиви и моторолле надо взрывчатки побольше класть.
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06.01.2021 17:40 Ответить
Коллаборант- власовец рашистских оккупантов ,предатель своей Родины и присяги !Если и газ тоже неплохо с ожогами 60-70% поверхности, долго может прочувствовать всю прелесть лугандонской медицины и предательства ,опять же ресурсов уйдет немеряно впустую.Новичок отдыхает...
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06.01.2021 19:00 Ответить
У квартирі одного з ватажків луганських терористів Лещенка стався вибух, його поранено, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1936
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06.01.2021 17:36 Ответить
Ну це точно не наші силовики, не при цих зьозіках і дєрьмаках
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06.01.2021 17:38 Ответить
Госпіталізували? Це добре, отже там 3 чи 4 ступінь.
...
Лугандонские дохтура! Лечить надоть народными средства́ми, ну их к шуту всякие мази, пущай еврогеи ими жопы мажуть! Первеющее дяревенское средство́ от ентой напасти - куриный помёт! Струпья ободрали, говном куриным обмазюкали (а лутьше компостом с кучи), и поверх бинты потуже́е! Как рукой сниметь! Дилды врачевали!
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06.01.2021 17:38 Ответить
братан, вы наверное православен, просто по реплике вижу то.... н даааа
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06.01.2021 17:42 Ответить
І не кажіть З приводу релігійного свята якраз слухаю/дивлюся дуже духовний православний концерт, просто псалми )))) старі фінські культисти-дияволопоклонники "АрхіЦап" (не кацап, а інший Цап!) Козломорда група в кращому, незкріпному значенні цього слова ))) Ну а що, сьогодні якраз час водити козу
(гадаю, сподобається... такі важкі, повільні, гнітючі теми в них виходять особливо файно)
https://youtu.be/QCo7pkBhUwo Archgoat - Grand Luciferian Theophany 666 (Live at Hellfest 2016)
https://youtu.be/AYKYfRVDEk8 Archgoat - Goat And The Moon (Live at Hellfest 2016)

У квартирі одного з ватажків луганських терористів Лещенка стався вибух, його поранено, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4388
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06.01.2021 18:37 Ответить
Перживаешь мусорок -коллаборант?
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06.01.2021 19:04 Ответить
Е-е-еее... У вас сарказмометр заглючив, перезавантажте.
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06.01.2021 19:08 Ответить
Ви впевнені? Наблюдаем...
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06.01.2021 19:11 Ответить
Наче я не знаю Юрія Сміта ))) В цілому поділяючи його антиклерикальну позицію, запевняю на 666% - коли він у такому контексті говорить "вы наверное православен", то це взаємнозрозумілий стьоб.
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06.01.2021 19:17 Ответить
ни разу, никогда не любил ментов - с чего вы взял это....
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06.01.2021 19:09 Ответить
Пошел заварить чайку....,
У квартирі одного з ватажків луганських терористів Лещенка стався вибух, його поранено, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9668
обосрлся
что не так?
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06.01.2021 17:40 Ответить
У квартирі одного з ватажків луганських терористів Лещенка стався вибух, його поранено, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6268
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06.01.2021 18:38 Ответить
типо "верховик" спустился к девушке.. ммм, заценил)))
доставило реально)
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06.01.2021 18:50 Ответить
не заметил снизу Птаха... круто. а мож...т ее.... умеют же приколы выдать то)))
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06.01.2021 18:52 Ответить
Ага ))) Норм таке чаювання
Знайшов на Тишлангу ще файне відео "Великого Луциперового Богоявлення" вищезгаданих фінських мракобісів, концерт на Філіпінах восени 2018...
https://youtu.be/WMsD4KsqK38 Archgoat - Grand Luciferian Theophany (Live in Davao)

Подолай Шлях, яким я пройшов
Йди моїми слідами
Спали сперму як жертву
Для ритуалу Переходу

Через Обсидіанові Ворота
У полум'я Пізнання
Приєднуйся до Темряви
У колі Шабашу

Слава Сатані
Слава Люциферу
Слава Сатані

Слава Сатані
Слава Люциферу
Слава Сатані

Священний Келих Пізнання
Для моїх спопелілих вуст
Ключ до Сили в Досягненні
Богоявлення Люцифера

Відроджений як Втілення Сили
Слався Люцифере, Батьку Мудрості
Новий Бог у плоті
Слався Люцифере, Володаре Світу

Чорне Полум'я Пробудження
І сяючі Сфери Безодні
Затьмарять обличчя бога
Бо Мудрість винищує слабкість
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06.01.2021 19:06 Ответить
Дограла пісня до кінця і тут спалах посеред кімнати, сморід сірки- лихі парфуми, дідько йде)))
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06.01.2021 19:18 Ответить
Може бути ))) група одна з найсерйозніших у своєму жанрі, ще й практикуючі оккультисти... У квартирі одного з ватажків луганських терористів Лещенка стався вибух, його поранено, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8837
(і одні із знакових у фінській та світовій сцені, https://www.metal-archives.com/bands/Archgoat/4357 смалять пекельним вогнем з 1989 року )
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06.01.2021 19:40 Ответить
а как включить там ?
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06.01.2021 19:48 Ответить
ща третий раз посм. и отвечу вам.
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06.01.2021 19:42 Ответить
ну и шо?
норм закончили музло.
я х.з. шо вам там показалось, но ганедно какую. то хрень писать.
может вы та против металла и т.д., но худе же гнать на то чего и не было то?
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06.01.2021 19:47 Ответить
глава народной милиции - который занимался контрабасом жил в 2-к (45 метров максимум) хрущёвки без лифта на 3-этаже)))). Чувак шёл к успеху!)))
Нищеброд какой-то.
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06.01.2021 17:44 Ответить
Чегевара не інакше
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06.01.2021 18:09 Ответить
пердак рванув))
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06.01.2021 17:47 Ответить
Кацапское нквд "своих" зачищают кто много знает. Ну и слава Богу. Сегодня у них зачистка завтра своих друзяк а завтра их самих зачисчиков зачистят в сталинском НКВД.
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06.01.2021 17:54 Ответить
Газовое вздутие.....
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06.01.2021 17:54 Ответить
Пусть вас не вводят в заблуждение слова "народная милиция".
У них там свои тараканы в голове и так официально называют вооруженное формирование Луганды.
А на самом деле это 2-й армейский корпус ВС россии.
1-й в Домбабве.
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06.01.2021 17:58 Ответить
ясен пень шо там шаг взад =, ниже написали.
кстати, Гиркин ся неплохо чувствует.
странно
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06.01.2021 18:56 Ответить
А лнр вже відрапортувало, що з ним все добре)). Хай щастить
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06.01.2021 18:05 Ответить
Только ранен???
ФСБ, как и вся ******** исходит на ГУАНИЩЕ
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06.01.2021 18:07 Ответить
Дааа, не получилось в этот раз у Зоряна со Шкиряком. А жаль...
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06.01.2021 18:13 Ответить
В "русский рай" отправилса солист кавзон,мобилный телефон, мер ))) надеюс туда отправитса и "народный мент" )))) все с нетерпением ждут в "русский рай" отправитса и президент 😉😉😉😉😉
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06.01.2021 18:15 Ответить
Не понял - того самого Лещенко?

У квартирі одного з ватажків луганських терористів Лещенка стався вибух, його поранено, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7937
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06.01.2021 18:24 Ответить
не- этот сЭрежа хорошо пристроился - прибарахлился...
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06.01.2021 18:26 Ответить
какие то странные "апартаменты" и него...- не знает он как у нас "слуги" народа живут....- совсем там что ли у кармильцев дела плохи...
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06.01.2021 18:25 Ответить
Хм, главарь террористов и контрабандистов Лугандона живёт в доме гораздо скромнее, чем многие "слуги народа" и антикоррупционеры.
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06.01.2021 18:40 Ответить
так бо его могут взорвать, как вот ту моторылу
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06.01.2021 18:54 Ответить
Ну и курятник! Наши мусора побрезговали бы в это парадное зайти,а не то что там жить.
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06.01.2021 18:55 Ответить
парадное это в Расчленинграде,а у нас подъезд.
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06.01.2021 23:30 Ответить
лифтеры...
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06.01.2021 19:14 Ответить
хлопок газа или укус шмеля?)))
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06.01.2021 20:21 Ответить
хлопок и задымление
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06.01.2021 20:35 Ответить
У квартирі одного з ватажків луганських терористів Лещенка стався вибух, його поранено, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9571
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06.01.2021 21:05 Ответить
шо то давно у нас енотик на танцевал
У квартирі одного з ватажків луганських терористів Лещенка стався вибух, його поранено, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4762
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06.01.2021 22:43 Ответить
Наверно самогон на газу гнал, клоун и нарушил технику безопасности.
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07.01.2021 02:50 Ответить
Краны по пьяни перепутал, видно хотел водицы холодной.)))
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07.01.2021 10:57 Ответить
кольнулся спутничком
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07.01.2021 13:03 Ответить
У квартирі одного з ватажків луганських терористів Лещенка стався вибух, його поранено, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3397
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07.01.2021 16:06 Ответить
 
 