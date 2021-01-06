В квартире одного из главарей луганских террористов Лещенко произошел взрыв, он ранен, - СМИ. ФОТО
Взрыв в квартире Яна Лещенко, который называет себя "главой народной милиции" террористической группировки "ЛНР" произошел около часу ночи.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".
Лещенко госпитализировали с ожогами.
Местные СМИ сообщили, что взрыв произошел 6 января примерно в 01:05 в квартире одного из многоэтажных домов в Луганске. В трех окнах квартиры были выбиты стекла, повреждены межкомнатные перегородки и подъезд. Жители квартала сообщили, что на место немедленно приехали автомобили так называемой "МЧС" и пособников оккупантов, называющих себя "полицией" группировки "ЛНР". Они оцепили дом.
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Версию покушения террористы якобы отрицают. "Основная версия – взрыв газа. Версия покушения не рассматривается", – цитирует издание слова источника.
По данным издания "Новости Донбасса", осколки и части находившихся внутри вещей разлетелись на десятки метров вокруг пятиэтажки.
В телеграм-канале "Луганский инсайд" утверждается, что Ян Лещенко якобы контролировал "поставки дешевого спиртного и контрабандных сигарет" на оккупированную территорию, которая находится под контролем террористической группировки "ЛНР". Там не исключили, что взрыв был связан с переделом этого рынка и замаскирован под бытовую версию происшествия.
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с коммуналкой в Лугандоне совсем плохо - то лифт взорвется, то лампочка над входом в кафе "Сепар".....
Але наші їх вже давно послали лісом на Московію!
Сепаратюга, правдоруб (член наглядової ради Укрзалізниці), народний артист СРСР...
Як пороблено
...
Лугандонские дохтура! Лечить надоть народными средства́ми, ну их к шуту всякие мази, пущай еврогеи ими жопы мажуть! Первеющее дяревенское средство́ от ентой напасти - куриный помёт! Струпья ободрали, говном куриным обмазюкали (а лутьше компостом с кучи), и поверх бинты потуже́е! Как рукой сниметь! Дилды врачевали!
(гадаю, сподобається... такі важкі, повільні, гнітючі теми в них виходять особливо файно)
https://youtu.be/QCo7pkBhUwo Archgoat - Grand Luciferian Theophany 666 (Live at Hellfest 2016)
https://youtu.be/AYKYfRVDEk8 Archgoat - Goat And The Moon (Live at Hellfest 2016)
обосрлся
что не так?
доставило реально)
Знайшов на Тишлангу ще файне відео "Великого Луциперового Богоявлення" вищезгаданих фінських мракобісів, концерт на Філіпінах восени 2018...
https://youtu.be/WMsD4KsqK38 Archgoat - Grand Luciferian Theophany (Live in Davao)
Подолай Шлях, яким я пройшов
Йди моїми слідами
Спали сперму як жертву
Для ритуалу Переходу
Через Обсидіанові Ворота
У полум'я Пізнання
Приєднуйся до Темряви
У колі Шабашу
Слава Сатані
Слава Люциферу
Слава Сатані
Слава Сатані
Слава Люциферу
Слава Сатані
Священний Келих Пізнання
Для моїх спопелілих вуст
Ключ до Сили в Досягненні
Богоявлення Люцифера
Відроджений як Втілення Сили
Слався Люцифере, Батьку Мудрості
Новий Бог у плоті
Слався Люцифере, Володаре Світу
Чорне Полум'я Пробудження
І сяючі Сфери Безодні
Затьмарять обличчя бога
Бо Мудрість винищує слабкість
(і одні із знакових у фінській та світовій сцені, https://www.metal-archives.com/bands/Archgoat/4357 смалять пекельним вогнем з 1989 року )
норм закончили музло.
я х.з. шо вам там показалось, но ганедно какую. то хрень писать.
может вы та против металла и т.д., но худе же гнать на то чего и не было то?
Нищеброд какой-то.
У них там свои тараканы в голове и так официально называют вооруженное формирование Луганды.
А на самом деле это 2-й армейский корпус ВС россии.
1-й в Домбабве.
кстати, Гиркин ся неплохо чувствует.
странно
ФСБ, как и вся ******** исходит на ГУАНИЩЕ