В квартире одного из главарей луганских террористов Лещенко произошел взрыв, он ранен, - СМИ. ФОТО

Взрыв в квартире Яна Лещенко, который называет себя "главой народной милиции" террористической группировки "ЛНР" произошел около часу ночи.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

Лещенко госпитализировали с ожогами.

Местные СМИ сообщили, что взрыв произошел 6 января примерно в 01:05 в квартире одного из многоэтажных домов в Луганске. В трех окнах квартиры были выбиты стекла, повреждены межкомнатные перегородки и подъезд. Жители квартала сообщили, что на место немедленно приехали автомобили так называемой "МЧС" и пособников оккупантов, называющих себя "полицией" группировки "ЛНР". Они оцепили дом.

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Версию покушения террористы якобы отрицают. "Основная версия – взрыв газа. Версия покушения не рассматривается", – цитирует издание слова источника.

По данным издания "Новости Донбасса", осколки и части находившихся внутри вещей разлетелись на десятки метров вокруг пятиэтажки.

В телеграм-канале "Луганский инсайд" утверждается, что Ян Лещенко якобы контролировал "поставки дешевого спиртного и контрабандных сигарет" на оккупированную территорию, которая находится под контролем террористической группировки "ЛНР". Там не исключили, что взрыв был связан с переделом этого рынка и замаскирован под бытовую версию происшествия.

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