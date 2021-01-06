"Покайтеся за геноцид. Визнайте Голодомор", - националисты провели акцию под посольством Израиля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 6 января националистические организации пикетировали посольство Израиля в связи с последними высказываниями посла Лиона о Бандере.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Как отмечают организаторы события, акция состоялась после того, как посол Лион высказался с критическими замечанием в адрес шествия в честь дня рождения Степана Бандеры, которое состоялось 1 января 2021 года.

Националисты провели ответную акцию под стенами посольства, на которой требовали от Израиля признать Голодомор геноцидом.

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Фото, видео - Олег Богачук