"Покайтеся за геноцид. Визнайте Голодомор", - националисты провели акцию под посольством Израиля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вечером 6 января националистические организации пикетировали посольство Израиля в связи с последними высказываниями посла Лиона о Бандере.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Как отмечают организаторы события, акция состоялась после того, как посол Лион высказался с критическими замечанием в адрес шествия в честь дня рождения Степана Бандеры, которое состоялось 1 января 2021 года.
Националисты провели ответную акцию под стенами посольства, на которой требовали от Израиля признать Голодомор геноцидом.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марши в честь дня рождения Бандеры
Фото, видео - Олег Богачук
Топ комментарии
+70 Ksenia VB
показать весь комментарий06.01.2021 19:41 Ответить Ссылка
+59 Valery Greff
показать весь комментарий06.01.2021 19:31 Ответить Ссылка
+49 Василий СПРУТ
показать весь комментарий06.01.2021 19:34 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
оно мямлило шо вы типо Членингад морили блокадой(ну да, шефы коммуняцкие жрали икру, ананасы, одна жена босса красного писала - поправилась ужасно(в "блокаду")), а быдло дохло, клепая танки. х.з. как это было, но можно было спокойно свалить, либо дохнуть.... клепая танки
Покупая кольца вяленых кальмаров на лотках и в киосках вблизи синагог, будьте бдительны.
Это - не кальмары!
Кстати, у Шолохова, в "Поднятой целине", приехавшего управлять местными в проведении коллективизации Шолохов условно назвал Давыдовым. Вам это ни о чем не говорит? Наверняка, он хотел сказать, что и на местах управляло много евреев. Я удивляюсь, что тогда цензура не заметила этот нюанс.
Судьба провокатора. Зачем России бывший украинский неонацист?
Судьба провокатора. Зачем России бывший украинский неонацист?
так что правы патриоты Украины - "Покайтеся за геноцид. Визнайте Голодомор"...
А местные полицаи это что - все украинцы? И кроме Кагановича в голодоморе участвовало еще очень много евреев, так что не надо сводить до одного Кагановича.
Кстати, у Шолохова, в "Поднятой целине", приехавшего управлять местными в проведении коллективизации Шолохов условно назвал Давыдовым. Вам это ни о чем не говорит? Наверняка, он имел ввиду еврея. Я удивляюсь, что тогда цензура не заметила этот нюанс.
Я не здивуюсь, коли кремль забере собі під крильце теперешніх ходунів з факелами.
а ось після того, як голова УНА виявився агентом ФСБ
https://www.svoboda.org/a/30366672.html
,до оцих клоунад з факелами виникають великі питання. І чекати тут не треба.
Ви посилання відкривали взагалі?
де ти був такий страшний, коли суддя тупицький і в рота і в анус і у всі отвори все наше суспільство і особисто тебе?
На фото кремлівські провокатори йдуть ХОДОЮ по Хрещатику 2004 рік
УСРР під час голодомору:
євреї - 60 (66,67%),
росіяни - 13 (14,44%)
українці - 6 (6,67%),
латиші - 3 (3,33%)
поляки - 2 (2,22%)
білорус - 1 (1,11%),
немає даних - 5 (5,56%)
Досі ніхто не покаявся... Хоча ні, якась реакція була - у 2010 році президент Ізраїлю Шимон Перес порадив українцям забути свою власну історію.