Пентагон заказал для Украины два катера Mk VI по 20 млн долларов, - СМИ. ФОТО

Министерство обороны США заявило о заключении контракта с компанией SAFE Boats International на изготовление патрульных катеров Mk VI. Стоимость сделки, согласно сообщению на сайте учреждения, составляет 19,96 млн долларов и предусматривает изготовление двух катеров специально для Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Defence Express.

Передача этого вооружения происходит по программе Foreign Military Sales, которая предусматривает изготовление 16 таких катеров. Шесть из них США передадут Украине в рамках помощи, остальные наша страна сможет приобрести за средства оборонного бюджета.

Катера типа Mk VI - новейшие патрульные катера США, которые Штаты ранее изготовляли только для собственных нужд. Всего с 2015 по 2018 гг. Пентагон для прибрежных сил ВМС США заказал 12 таких катеров.

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Характеристики Mk VI следующие: полное водоизмещение - 72 тонны, длина - 25,8 м, ширина - 6,2 м, осадка - 1,2 м. Экипаж катера: 10-11 человек, с дополнительным расширением до 18.

Этот катер способен развивать скорость до 45 узлов (83 км/ч).

Штатное вооружение Mk VI состоит из двух 25-мм автоматических дистанционно управляемых установок Mk 38 Mod 2 и шести пулеметов на турельных установках. Для Украины, скорее всего, главный калибр будет заменен на Seahawk A2 британской компании MSI-Defence Systems Ltd, которая также может быть изготовлена ​​в 30-мм калибре.

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В США также обсуждается вопрос об оснащении катеров Mk VI американского флота малогабаритными ракетами ВGM-176В Griffin или Hellfire.



