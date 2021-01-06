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Пентагон заказал для Украины два катера Mk VI по 20 млн долларов, - СМИ. ФОТО

Министерство обороны США заявило о заключении контракта с компанией SAFE Boats International на изготовление патрульных катеров Mk VI. Стоимость сделки, согласно сообщению на сайте учреждения, составляет 19,96 млн долларов и предусматривает изготовление двух катеров специально для Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Defence Express.

Передача этого вооружения происходит по программе Foreign Military Sales, которая предусматривает изготовление 16 таких катеров. Шесть из них США передадут Украине в рамках помощи, остальные наша страна сможет приобрести за средства оборонного бюджета.

Катера типа Mk VI - новейшие патрульные катера США, которые Штаты ранее изготовляли только для собственных нужд. Всего с 2015 по 2018 гг. Пентагон для прибрежных сил ВМС США заказал 12 таких катеров.

Пентагон заказал для Украины два катера Mk VI по 20 млн долларов, - СМИ 01

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Характеристики Mk VI следующие: полное водоизмещение - 72 тонны, длина - 25,8 м, ширина - 6,2 м, осадка - 1,2 м. Экипаж катера: 10-11 человек, с дополнительным расширением до 18.

Этот катер способен развивать скорость до 45 узлов (83 км/ч).

Пентагон заказал для Украины два катера Mk VI по 20 млн долларов, - СМИ 02

Штатное вооружение Mk VI состоит из двух 25-мм автоматических дистанционно управляемых установок Mk 38 Mod 2 и шести пулеметов на турельных установках. Для Украины, скорее всего, главный калибр будет заменен на Seahawk A2 британской компании MSI-Defence Systems Ltd, которая также может быть изготовлена ​​в 30-мм калибре.

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В США также обсуждается вопрос об оснащении катеров Mk VI американского флота малогабаритными ракетами ВGM-176В Griffin или Hellfire.

Пентагон заказал для Украины два катера Mk VI по 20 млн долларов, - СМИ 03
Пентагон заказал для Украины два катера Mk VI по 20 млн долларов, - СМИ 04

Автор: 

ВМС (1479) оборона (5231) Пентагон (1468)


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Топ комментарии
+18
F-15 и Patriot, ну очень хочется. столько аэродромов простаивает.
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06.01.2021 19:47 Ответить
+17
мне кажется, там на корме есть место для парочки "Нептунов"
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06.01.2021 19:39 Ответить
+14
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06.01.2021 19:38 Ответить
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Дякуємо
Пентагон замовив для України два катери Mk VI по 20 млн доларів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3972
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06.01.2021 20:33 Ответить
Цирконы,Кинжалы,Тополя,Ярсы,Булавы,Лазеры,РЭБы и прочие рогозинские батуты есть, а вот многолетняя возня в Сирии-Ливии, теперь вот и в ЦАРе с Мозамбиком-Суданом-Венесуэлой и прочими Гондурасами остаётся. Да и Лугандон до границы областей не выровняли, не говоря уже о походах на Киев,Львов,Берлин,Ла-Манш,Рейкъявик. Парадокс какой-то
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06.01.2021 20:54 Ответить
в данном случае важен сам процесс,а не результат..
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07.01.2021 14:28 Ответить
Зато у вас и санкции и недоноворосия и поход на Киев с Лондоном и 200000 штабов Игил,сплошная перемога .
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06.01.2021 21:08 Ответить
А бутылка есть, у тебя, сам знаешь где
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06.01.2021 21:18 Ответить
Мавзолейное быдло...
Британия и Украина заключили Договор в оборонной сфере,он начал действовать с 1 января 2021 года....,что будет поставлено в Украину неизвестно,... жуйте вакцину Путлера Спутник Гагарина...
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06.01.2021 21:05 Ответить
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/949118/General_licence_-_INT.2020.059_-_Publication_Notice.pdf General licence -INT/2020/059
Ограничительные меры в отношении Крыма ослабили власти Великобритании. Платить за портовые услуги ГУП «Крымские морские порты», а именно в Ялтинском торговом порту, Керченском рыбном порту и Евпаторийском торговом порту теперь разрешается представителям британских судов. Запрет на оплату услуг, предоставляемых портовыми терминалами «Крымских морских портов» и «Госгидрографией» (филиал ГУП «Крымские морские порты»), также снимается.
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06.01.2021 21:53 Ответить
Английские танки будут с правым рулём...
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06.01.2021 23:31 Ответить
Эрдоган вас крыс Путлерских вылечил в Карабахе наполовину.... Остальное Украина сделает сама....,с помощью Эрдогана,по кличке Байрактар...
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06.01.2021 21:08 Ответить
Абсолютно согласен
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06.01.2021 21:19 Ответить
когда рашисты мне говорят что Украина попала под внешнее управление США, я всегда отвечаю им главное что не под ваше рашисты!!! ведь почему рашисты читая подобные факты рвут пуканы? а потому что им не удалось слать Украину своей губернией а украинцев своими рабами! Слава Украине! и спасибо США! кто против пусть идут на йух!
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06.01.2021 21:12 Ответить
подписуюсь под каждым словом!
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06.01.2021 22:35 Ответить
"Я вам нииииверюююю!!!", кричал путлер в сортире, спешно подтираясь наждачной бумагой
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06.01.2021 21:24 Ответить
Только теперь и экипаж этих катеров надо обучить, что при криках-Дави их блеать!, надо херачить со всех орудий по противнику, а не сдаваться в плен.
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06.01.2021 21:43 Ответить
Как боевая единица, эти катера ничтожны. В США их используют для ловли контрабандистов, и нелегалов. Кто-нибудь видит вымпел (флаг) на фото? Эго там нет, т. к катер не может выходить в открытое море, и патрулирует только свои внутренние воды, и в обозначении не нуждается
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06.01.2021 22:40 Ответить
А как скоростные ударные единицы - очень даже эффектиные.
Естесственно, для патрулирования, а для чего же ещё ?
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06.01.2021 23:33 Ответить
Эти катера и созданы для своих вод. Катера береговой охраны. А ты думаешь что если одеть флаг,то можно патрулировать воды Крыма или Турции?
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06.01.2021 23:49 Ответить
Они технически не могут уходить от берега. Денег на них уйдет туча, а толку - ноль
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06.01.2021 23:51 Ответить
А что, давит жаба, что в Чёрном море будут такие катера ?
Московии их не продадут
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06.01.2021 23:39 Ответить
Эти катера, дальше 12 миль, от берега, уходить не могут. В море, их не будет, а в бабло обойдутся не кислое.
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06.01.2021 23:49 Ответить
Дальность зависит от скорости хода.
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07.01.2021 00:11 Ответить
Они не приспособлены для работы в открытом море, это катера, а не корабли. "Исланды" доставили на пароме, потому что будет 4 балла шторм, и их перевернет, как и эти
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07.01.2021 00:22 Ответить
"Айленды" доставили на крупном судне, чтобы они не жгли топливо и не расходовали ресурс.
Чего им шторма бояться, если даже яхты парусные не боятся переворота вверх килем ?
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07.01.2021 01:29 Ответить
"Айленды" доставили в плавающем доке, потому, что выходить в открытое море, для них опасно. Про топливо смешно, за доставку Украина заплатила 10 млн долларов.
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07.01.2021 13:14 Ответить
Основные характеристикиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Водоизмещение 65 тоннДлина25 мШирина6,7 мhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0 Осадка 1,2 мhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Мощность 5200 л. с.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0 Скорость хода 41 узел (максимальная), 35 узлов (крейсерская)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Дальность плавания 600 миль (на скорости 30 узлов)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6 Экипаж 10 человек+8 пассажировВооружениеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Артиллерия 2-https://ru.wikipedia.org/wiki/25-%D0%BC%D0%BC_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_Mark_38 25-мм пушки
6 - 12,7-мм пулемёта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3_M2 M2HB Ракетное вооружениеуправляемые ракеты типа BGM-176B Griffin . ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА ДАЛЬНОСТЬ ПЛАВАНИЯ, ВОПРОСЫ ЕЩЕ ЕСТЬ?
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07.01.2021 09:40 Ответить
У "Гюрзы" дальность хода 400 миль, но запрещено удаление от берега более 10 миль, выход в море при волнении более3 балов, стрельба при волнении более 2 балов.
ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА ДАЛЬНОСТЬ ПЛАВАНИЯ, ВОПРОСЫ ЕЩЕ ЕСТЬ?
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07.01.2021 13:01 Ответить
Це вони?
Пентагон замовив для України два катери Mk VI по 20 млн доларів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5212
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07.01.2021 00:44 Ответить
Судя по отсутствию дыма - это китайский (теперь уже) девайс.
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07.01.2021 01:30 Ответить
Да ктате знаете за сколько денег Украина продала Китайцам Авианосец "ВАРЯГ" ......Как не парадоксально - 20 миллионов долларов....по цене одного катера....
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07.01.2021 08:42 Ответить
его продали продажные политики, они не Украина, они проблема Украины
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11.01.2021 21:09 Ответить
А звідки інфа, що в якості основного калібру можуть замість дефолтних бути британські гармати?
Ці катери завдовжки 25 м, а на сайті британського виробника вказано, що:
MSI-DS SEAHAWK DS A2 is suitable for installation on all vessels from 30m in length.
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12.01.2021 09:27 Ответить
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