Следователь СБУ незаконно вернул 24 килограмма конфискованного золота и серебра, - ГБР. ФОТО
Золотые изделия изъяли у гражданина в аэропорту "Львов". На них был наложен арест, но следователь СБУ незаконно вернул 24 кг золота и серебра бывшему владельцу. Теперь он может сесть на срок от 7 до 10 лет.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
"14 января 2019 года правоохранитель безосновательно принял решение о передаче ювелирных изделий из золота и серебра весом более 24 кг, которые были изъяты у гражданина Украины в Международном аэропорту "Львов" в ноябре 2018 года. Следователь достоверно знал, что постановлением районного суда Львова на них наложен арест", - сказано в сообщении.
Получив обратно арестованное золото, его хозяин не растерялся и быстро продал цветмет за 8,6 млн грн.
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Теперь следователя СБУ обвиняют в превышении служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины). Ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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Нардеп «слуга» Дмитрук скрыл из декларации лимузин за 2 миллиона и новый дом«Из грязи в князи» все мы знаем это выражение. В Украине оно в основном применимо к депутатам и прочим чиновникам большого и маленького ранга. Все, кто еще вчера смотря нам в глаза обещали честно работать, сегодня гребут миллионы, и не вспоминают о народе.
на вертолетахшмонал януковичевского губера толи в Запорожье, толи в одесской области, золота в подвале кучу нашел... И что...
вы там лучше конфискованные недавно наркотики проверьте... половина мукой - пудрой стала))))
Должны ж в СБУ остаться хоть какие профессиональные тайны.
Впрочем, терпилы повозмущаются в интернете и всё.
...Теперь следователя СБУ обвиняют в....
Теперь - это уже 21 год.. То есть прошло уже 2 года!!!! А все еще обвиняют... Может он еще в феврале 19 года должен был по этапу пойти? Не коррупция и даже не идиоты у власти главная беда страны. Идиотские законы - вот первоисточник.
Пусть **** сидит десяточку и набирается опыта.
Ничего этому сбушнику не будет. Бриллиантовые прокуроры уже свои десять лет отбыли