Следователь СБУ незаконно вернул 24 килограмма конфискованного золота и серебра, - ГБР. ФОТО

Золотые изделия изъяли у гражданина в аэропорту "Львов". На них был наложен арест, но следователь СБУ незаконно вернул 24 кг золота и серебра бывшему владельцу. Теперь он может сесть на срок от 7 до 10 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"14 января 2019 года правоохранитель безосновательно принял решение о передаче ювелирных изделий из золота и серебра весом более 24 кг, которые были изъяты у гражданина Украины в Международном аэропорту "Львов" в ноябре 2018 года. Следователь достоверно знал, что постановлением районного суда Львова на них наложен арест", - сказано в сообщении.

Получив обратно арестованное золото, его хозяин не растерялся и быстро продал цветмет за 8,6 млн грн.

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Теперь следователя СБУ обвиняют в превышении служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины). Ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.





