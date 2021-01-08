Четверо осужденных в Ливии моряков с судна Captain Khayyam вернулись в Украину, - замглавы МИД Боднар. ФОТОрепортаж

Четверо украинских моряков - члены экипажа танкера Captain Khayyam, который был задержан в территориальных водах Ливии в 2016 году, вернулись в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил замглавы МИД Украины Василий Боднар на своей странице в Facebook.

"Украина возвращает своих! Поздравляю наших ребят с возвращением на родину! Моряки Е.Морар, В.Тостоган, О.Войнеровский, П.Чайка наконец встретились со своими родными, которых не видели почти 5 лет", - написал Боднар.

Он подчеркнул, что досрочное освобождение из тюрьмы Ливии украинских моряков - результат совместных усилий Офиса президента Украины, МИД Украины, МВД и помощи турецких партнеров.

Напомним, 7 января пресс-служба президента Украины сообщила, что на родину возвращаются члены экипажа танкера Captain Khayyam, который был задержан в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016 года: моряки Евгений Морар, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка.

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Четверых украинцев и других членов экипажа танкера Captain Khayyam в декабре 2017 ливийский суд приговорил к пяти годам заключения.

Поскольку двое украинских моряков имеют проблемы со здоровьем, представители Украины неоднократно поднимали перед ливийской стороной вопрос их освобождения по гуманитарным соображениям.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал освобождение украинских граждан и отметил, что, наконец, они смогут отпраздновать Рождество в кругу своих родных и близких.





Фото: Боднар/Facebook