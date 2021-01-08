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Четверо осужденных в Ливии моряков с судна Captain Khayyam вернулись в Украину, - замглавы МИД Боднар. ФОТОрепортаж

Четверо украинских моряков - члены экипажа танкера Captain Khayyam, который был задержан в территориальных водах Ливии в 2016 году, вернулись в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил замглавы МИД Украины Василий Боднар на своей странице в Facebook.

"Украина возвращает своих! Поздравляю наших ребят с возвращением на родину! Моряки Е.Морар, В.Тостоган, О.Войнеровский, П.Чайка наконец встретились со своими родными, которых не видели почти 5 лет", - написал Боднар.

Он подчеркнул, что досрочное освобождение из тюрьмы Ливии украинских моряков - результат совместных усилий Офиса президента Украины, МИД Украины, МВД и помощи турецких партнеров.

Четверо осужденных в Ливии моряков с судна Captain Khayyam вернулись в Украину, - замглавы МИД Боднар 01

Напомним, 7 января пресс-служба президента Украины сообщила, что на родину возвращаются члены экипажа танкера Captain Khayyam, который был задержан в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016 года: моряки Евгений Морар, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо украинских моряков с судна Captain Khayyam, которых удерживали в Ливии с 2016 года, возвращаются на Родину, - ОП

Четверых украинцев и других членов экипажа танкера Captain Khayyam в декабре 2017 ливийский суд приговорил к пяти годам заключения.

Четверо осужденных в Ливии моряков с судна Captain Khayyam вернулись в Украину, - замглавы МИД Боднар 02

Поскольку двое украинских моряков имеют проблемы со здоровьем, представители Украины неоднократно поднимали перед ливийской стороной вопрос их освобождения по гуманитарным соображениям.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал освобождение украинских граждан и отметил, что, наконец, они смогут отпраздновать Рождество в кругу своих родных и близких.

Четверо осужденных в Ливии моряков с судна Captain Khayyam вернулись в Украину, - замглавы МИД Боднар 03
Четверо осужденных в Ливии моряков с судна Captain Khayyam вернулись в Украину, - замглавы МИД Боднар 04
Фото: Боднар/Facebook

Четверо осужденных в Ливии моряков с судна Captain Khayyam вернулись в Украину, - замглавы МИД Боднар 05

Боднар Василий (164) Ливия (680) МИД (7001) моряки (1079)


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Топ комментарии
+5
"Четверо українських моряків - членів екіпажу танкера Captain Khayyam, який був затриманий у територіальних водах Лівії в 2016 році, повернулися в Україну."

"Чотирьох українців та інших членів екіпажу танкера Captain Khayyam в грудні 2017 року лівійський суд засудив до п'яти років ув'язнення."
Тобто відлік терміну ув"язнення почався в 2016 році. 2016+5=2021. Тобто моряки відсиділи весь термін. В цьому світлі радість Зебобів "Україна повертає своїх! " виглядає як знущання.
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08.01.2021 11:14 Ответить
+3
Пять лет в ливийской тюрьме, за то что нанялся стоять вахты на мосту или обслуживать механизмы в машинном отделении какого-то танкера, это вообще мрак.
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08.01.2021 11:21 Ответить
+3
Зеля, иди проспись. на рояле поиграй шоле...
ну не надо такого гнилого "пиара" то?
Ливия отдала моряков - ну **** ты лезешь?
хотя.... ЖГИ, меньше "служить " будешь., Говнобородько.
утром с пожилой базарил - грю шо вам не Зеля ли поднял тариф, она мне чет за Порошенко говорит..... ну и как назвать это вот все?
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08.01.2021 11:25 Ответить
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Барыг встречают как хероев?
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08.01.2021 11:04 Ответить
ребята привезли с собой Buble Gum?
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08.01.2021 11:05 Ответить
Ну нехай Зєля піариться (там де в усих країнах-робота МЗС),але АВАКОВ яким боком ?
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08.01.2021 11:07 Ответить
"Четверо українських моряків - членів екіпажу танкера Captain Khayyam, який був затриманий у територіальних водах Лівії в 2016 році, повернулися в Україну."

"Чотирьох українців та інших членів екіпажу танкера Captain Khayyam в грудні 2017 року лівійський суд засудив до п'яти років ув'язнення."
Тобто відлік терміну ув"язнення почався в 2016 році. 2016+5=2021. Тобто моряки відсиділи весь термін. В цьому світлі радість Зебобів "Україна повертає своїх! " виглядає як знущання.
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08.01.2021 11:14 Ответить
Пять лет в ливийской тюрьме, за то что нанялся стоять вахты на мосту или обслуживать механизмы в машинном отделении какого-то танкера, это вообще мрак.
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08.01.2021 11:21 Ответить
А Тоха на последнем фото что уже лизанул?
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08.01.2021 11:25 Ответить
здаецца моцна схуднеў...
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08.01.2021 12:11 Ответить
Та да, хорошо ветра по прогнозу не было, а то бы сдуло.
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08.01.2021 16:10 Ответить
Зеля, иди проспись. на рояле поиграй шоле...
ну не надо такого гнилого "пиара" то?
Ливия отдала моряков - ну **** ты лезешь?
хотя.... ЖГИ, меньше "служить " будешь., Говнобородько.
утром с пожилой базарил - грю шо вам не Зеля ли поднял тариф, она мне чет за Порошенко говорит..... ну и как назвать это вот все?
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08.01.2021 11:25 Ответить
эти моряки работали на крошечном танкере-заправщике. У них зарплаты, по сравнению с большим флотом - копейки. Там выживают только за счет "левака", т.е. махинаций с грузом нефтепродуктов. Эти попались, ничего удивительного. Попались и отсидели по полной.
Все что сделало государство - привезли их домой, и ни копейки больше, они их НЕ освобождали
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08.01.2021 14:39 Ответить
Да, че-то непонятно, за что их повязали? А если с бункером мутили, то с местными должны были быть в долЯх. И кто там вообще сейчас бункеруется, не Гибралтар, чай? Мутняк, короче. Им пару недель скостили, а говно зеленое про перемогу орет. Тьху.
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08.01.2021 18:57 Ответить
 
 