Сотрудники посольства Украины в Иране вместе с семьями почтили память жертв авиакатастрофы МАУ. ФОТОрепортаж

В пятницу в годовщину трагической катастрофы украинского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752, сбитого иранскими силами ПВО, сотрудники посольства Украины в Иране вместе с семьями приняли участие в церемонии чествования памяти погибших на месте падения "Боинга".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства в Facebook в пятницу.

"Посол Украины Сергей Бурдиляк выступил с речью, в которой вспомнил имена украинцев, которые стали жертвами ужасного инцидента, и отметил продолжение усилий нашего государства и заинтересованных сторон для установления справедливости в процессе прозрачного и беспристрастного расследования всех обстоятельств катастрофы, обеспечения выплаты достойных компенсаций семьям погибших соотечественников", - отметили в ведомстве.

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Работники посольства возложили цветы на месте авиакатастрофы украинского самолета и почтили память жертв минутой молчания.







Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.