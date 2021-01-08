РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9238 посетителей онлайн
Новости Фото Крушение самолета МАУ в Иране
1 634 4

Сотрудники посольства Украины в Иране вместе с семьями почтили память жертв авиакатастрофы МАУ. ФОТОрепортаж

В пятницу в годовщину трагической катастрофы украинского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752, сбитого иранскими силами ПВО, сотрудники посольства Украины в Иране вместе с семьями приняли участие в церемонии чествования памяти погибших на месте падения "Боинга".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства в Facebook в пятницу.

"Посол Украины Сергей Бурдиляк выступил с речью, в которой вспомнил имена украинцев, которые стали жертвами ужасного инцидента, и отметил продолжение усилий нашего государства и заинтересованных сторон для установления справедливости в процессе прозрачного и беспристрастного расследования всех обстоятельств катастрофы, обеспечения выплаты достойных компенсаций семьям погибших соотечественников", - отметили в ведомстве.

Читайте также: Венедиктова: Начато исследование планшета, обнаруженного на месте крушения рейса МАУ под Тегераном

Работники посольства возложили цветы на месте авиакатастрофы украинского самолета и почтили память жертв минутой молчания.

Сотрудники посольства Украины в Иране вместе с семьями почтили память жертв авиакатастрофы МАУ 01
Сотрудники посольства Украины в Иране вместе с семьями почтили память жертв авиакатастрофы МАУ 02
Сотрудники посольства Украины в Иране вместе с семьями почтили память жертв авиакатастрофы МАУ 03

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Сотрудники посольства Украины в Иране вместе с семьями почтили память жертв авиакатастрофы МАУ 04

Иран (1829) память (1498)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
слава корбящим, погибель сбившим.
хотя сбившие приказ выполняли, Трамп мог напасть, солдаты промахнулись, на радарах там могли понять что это не самолет.
мне говорил ВВО - шник, там не все просто - у нас в ВСУ ПВО, три года не пустят за границу если ты на радаре служил.
показать весь комментарий
08.01.2021 12:54 Ответить
ну, я с шибками написал, но понятно шо к чему.
показать весь комментарий
08.01.2021 12:55 Ответить
Співробітники посольства України в Ірані разом із сім'ями вшанували пам'ять жертв авіакатастрофи МАУ - Цензор.НЕТ 4660

..
показать весь комментарий
08.01.2021 12:55 Ответить
Как быстро год прошел, и не заметил. Почему-то казалось, что сбили самолет недавно, а уже годовщина...
показать весь комментарий
08.01.2021 12:58 Ответить
 
 