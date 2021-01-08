Несмотря на локдаун гипермаркет "Эпицентр" полностью открыт для покупателей. ФОТОрепортаж

В новом локдауне "Эпицентр" работает по-новому: в рядах можно выбрать любой товар (от шурупа до телевизора), а потом в специальном окне оформить все товары как онлайн-заказ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал PalovskyNews.

"Несмотря на запрет, "Эпицентр" полностью открыт для покупателей. Работники только на входе предупреждают, что товары, которые не внесены в список первой необходимости, нужно будет оформить через онлайн заказ.

В итоге все разрешенное вы можете приобрести как обычно - просто оплатив на кассе. Остальной ассортимент можно выбрать в зале, сложить в тележку, через работников зала оформить как онлайн заказ, оплатить и забрать товар. В пункте выдачи онлайн-заказов уже образовалась очередь людей с тележками", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Кабмин спасает людей от колготок": "слуга народа" Леонов показал, как в Украине "заработал" локдаун. ФОТОрепортаж









Фото: PalovskyNews

Как сообщалось ранее, в Украине с 00.00 пятницы, 8 января, начали действовать дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.