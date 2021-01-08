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Житель Закарпатья из-за пьяной ссоры с сожительницей убил двух ее детей. ФОТО

На Закарпатье житель поселка Буштыно в ходе пьяной ссоры убил двух малолетних детей своей сожительницы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что пьяный 30-летний житель поселка Буштыно поссорился со своей 35-летней сожительницей, вместе с которой в развлекательном заведении Тячева было двое ее детей. В ходе ссоры 30-летний злоумышленник нанес женщине и детям телесные повреждения. От полученных травм 2-летний мальчик и 9-летняя девочка скончались на месте происшествия. С тяжелыми телесными повреждениями в больницу доставлена и сама 35-летняя мать детей.

Житель Закарпатья из-за пьяной ссоры с сожительницей убил двух ее детей 01

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Злоумышленник задержан. Ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух малолетних детей, которое совершенно с особой жестокостью и в покушении на умышленное убийство своей сожительницы.

За содеянное задержанному грозит пожизненное заключение.

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