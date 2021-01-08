На нефтебазе в Николаевской области произошел масштабный пожар: горела емкость с битумом. ФОТОрепортаж

В пятницу, 8 января, в Николаевской области произошел пожар на территории нефтебазы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"8 января в 13:08 на территории нефтебазы возле станции Гороховка Витовского района произошло возгорание одной емкости с битумом (50 м куб.). На площади около 500 кв. м.Работают пенные стволы.

В 13:50 пожар на територии нефтебазы локализован, а в 14:45 - ликвидирован", - сказано в сообщении.

По предварительной информации жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 60 человек л/с и 12 ед. техники ГСЧС.

Причина пожара устанавливается.





Фото: сайт ГСЧС