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На нефтебазе в Николаевской области произошел масштабный пожар: горела емкость с битумом. ФОТОрепортаж
В пятницу, 8 января, в Николаевской области произошел пожар на территории нефтебазы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"8 января в 13:08 на территории нефтебазы возле станции Гороховка Витовского района произошло возгорание одной емкости с битумом (50 м куб.). На площади около 500 кв. м.Работают пенные стволы.
В 13:50 пожар на територии нефтебазы локализован, а в 14:45 - ликвидирован", - сказано в сообщении.
По предварительной информации жертв и пострадавших нет.
К тушению привлечены 60 человек л/с и 12 ед. техники ГСЧС.
Причина пожара устанавливается.
Топ комментарии
+4 Игнатьев Фион
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+4 Valery Greff
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+4 Сергей Андрейчев
показать весь комментарий08.01.2021 15:27 Ответить Ссылка
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(с) М. Жванецкий
Лето. Одесса. Аркадия. Жара. И, конечно, горит пирожковая, ибо количество пирожков, жаренных в одном и том же масле, перекрыло все рекорды. Канцерогенные вещества не выдержали своего скопления и взорвались. Пирожки летали, как шрапнель. В белых халатах чёрного цвета суетились пирожковницы и верещали давно забытыми девичьими голосами.
Зрители заполняли первые ряды. Через каких-то 40 минут под овации подъехали пожарные, каждое их движение сопровождалось аплодисментами. Большое удовольствие вызвало сообщение старшего, что у них нет воды, и они под аплодисменты и крики «браво» потащили куда-то шланг. Зрители советовали туда же тащить пирожковую. Наблюдать такую сцену одному было крайне неловко, и народ побежал за женой с криком «подождите секундочку».
Особенно живописен был старший огнетушитель, ввиду жары находящийся в верхней брезентовой робе и чёрных сатиновых трусах типа «верность». Зрителям импонировали его невысокая скорость и попытки отвернуть вентиль.
Действия пожарных в стороне от огня наконец закончились, и они стали приближаться. На пожаре наступил момент, который так ценят шашлычники: то есть пламени уже нет, угли чуть подёрнуты пеплом. В общем, те, кто жарил на шампурах помидоры и огурцы, облизывались. Когда в стволах появилась вода, уже и угли остыли, и все побежали смотреть, как двое пьяных под ударами волн взбираются на вертикальную скользкую стену.
В Одессе очень благодарный зритель. Что делать, если в городе такая скука, а театр Сатиры себя не оправдал.
а его разогревают чтобы набрать
Витовский район (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Вітовський район, до 2016 г. - Жовтневыйhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD#cite_note-4 [4] ) - упразднённаяhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD#cite_note-5 [5] административная единица на юге области
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-IX#Text
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5)