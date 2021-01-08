Память погибших при крушении рейса МАУ в Иране чтят в Киеве. ФОТОрепортаж
В Киеве на месте будущего сквера памяти погибших пассажиров и членов экипажа самолета МАУ, сбитого в прошлом году в Иране, чествуют память жертв авиакатастрофы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", сквер будет расположен по адресу Днепровская набережная, парк "Вербовий гай".
Сейчас там на площадке установлен памятный знак жертвам катастрофы - серый гранитный камень, на котором установлена табличка с надписью "PS 752" и датой 08.01.2020.
Неравнодушные граждане несут сегодня к этому памятному знаку цветы, ставят лампадки. Раздается скорбная музыка. На этой же площадке был установлен экран, на котором показывали фото погибших в этой авиакатастрофе.
"Здесь будет сквер памяти. Он будет разбит по проекту архитектора, выигравшего конкурс недавно. Я думаю, вы сможете уже весной увидеть работы по озеленению этого сквера, и на протяжении 2021 года мы обязательно завершим строительство этого сквера", - сказал в комментарии журналистам президент МАУ Евгений Дыхне.
Дыхне сообщил, что сейчас важно, чтобы была оценка технического отчета о катастрофе, который Иран направил Украине.
"Надеемся, что будем иметь доступ, будет оценка экспертов. И исходя из того, насколько будет качественно сделан это технический анализ, будет зависеть судьба дальнейших шагов в уголовном расследовании, в переговорах по компенсациям семьям погибших", - отметил он.
Отвечая на вопросы о поведении иранской стороны в процессе расследования, Дыхне сказал, что "мы рассчитывали на более короткие сроки проведения технического расследования".
Со своей стороны секретарь СНБО Алексей Данилов сказал журналистам, что начиная с первых минут, "наше государство делало все от него зависящее, чтобы мы узнали, что же произошло в Тегеране".
"Украина, в частности, отмечала, что это была ракета российского производства ТОР М-1, которая дважды попала в наш самолет ... Но группа, работавшая в Тегеране, вернулась с достаточным объемом информации. Я не могу сейчас все разглашать, но мы четко осознаем, что произошло, кто за этим стоит, зачем они это делали", - сообщил он.
По словам секретаря СНБО, сейчас идут переговоры, продолжается расследование украинской прокуратуры.
"И я могу заверить, что мы обязательно поставим последнюю точку в этом вопросе. Вопрос сложный, осложняется тем, что непростая страна и непростые отношения", - отметил Данилов.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
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лыбу, лыбу давай !!!
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Вони не "при крушении" вони загиблі від кацапського пво, літак знищений ракетою.
Треба про це постійно нагадувати!
Але нічого розумного від відвертого невігласа і дурня, яким є Зеленський ... і чекати не треба.
Это загадка и поныне. Кого сбил СССР.?