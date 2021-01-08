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Новости Фото Крушение самолета МАУ в Иране
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Память погибших при крушении рейса МАУ в Иране чтят в Киеве. ФОТОрепортаж

В Киеве на месте будущего сквера памяти погибших пассажиров и членов экипажа самолета МАУ, сбитого в прошлом году в Иране, чествуют память жертв авиакатастрофы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", сквер будет расположен по адресу Днепровская набережная, парк "Вербовий гай".

Сейчас там на площадке установлен памятный знак жертвам катастрофы - серый гранитный камень, на котором установлена ​​табличка с надписью "PS 752" и датой 08.01.2020.

Неравнодушные граждане несут сегодня к этому памятному знаку цветы, ставят лампадки. Раздается скорбная музыка. На этой же площадке был установлен экран, на котором показывали фото погибших в этой авиакатастрофе.

Память погибших при крушении рейса МАУ в Иране чтят в Киеве 01
Память погибших при крушении рейса МАУ в Иране чтят в Киеве 02
Память погибших при крушении рейса МАУ в Иране чтят в Киеве 03
Память погибших при крушении рейса МАУ в Иране чтят в Киеве 04
Память погибших при крушении рейса МАУ в Иране чтят в Киеве 05
Память погибших при крушении рейса МАУ в Иране чтят в Киеве 06
Память погибших при крушении рейса МАУ в Иране чтят в Киеве 07
Память погибших при крушении рейса МАУ в Иране чтят в Киеве 08
Память погибших при крушении рейса МАУ в Иране чтят в Киеве 09
Память погибших при крушении рейса МАУ в Иране чтят в Киеве 10

"Здесь будет сквер памяти. Он будет разбит по проекту архитектора, выигравшего конкурс недавно. Я думаю, вы сможете уже весной увидеть работы по озеленению этого сквера, и на протяжении 2021 года мы обязательно завершим строительство этого сквера", - сказал в комментарии журналистам президент МАУ Евгений Дыхне.

Дыхне сообщил, что сейчас важно, чтобы была оценка технического отчета о катастрофе, который Иран направил Украине.

"Надеемся, что будем иметь доступ, будет оценка экспертов. И исходя из того, насколько будет качественно сделан это технический анализ, будет зависеть судьба дальнейших шагов в уголовном расследовании, в переговорах по компенсациям семьям погибших", - отметил он.

Отвечая на вопросы о поведении иранской стороны в процессе расследования, Дыхне сказал, что "мы рассчитывали на более короткие сроки проведения технического расследования".

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Со своей стороны секретарь СНБО Алексей Данилов сказал журналистам, что начиная с первых минут, "наше государство делало все от него зависящее, чтобы мы узнали, что же произошло в Тегеране".

"Украина, в частности, отмечала, что это была ракета российского производства ТОР М-1, которая дважды попала в наш самолет ... Но группа, работавшая в Тегеране, вернулась с достаточным объемом информации. Я не могу сейчас все разглашать, но мы четко осознаем, что произошло, кто за этим стоит, зачем они это делали", - сообщил он.

По словам секретаря СНБО, сейчас идут переговоры, продолжается расследование украинской прокуратуры.

"И я могу заверить, что мы обязательно поставим последнюю точку в этом вопросе. Вопрос сложный, осложняется тем, что непростая страна и непростые отношения", - отметил Данилов.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Киев (25683) память (1498)


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Топ комментарии
+7
А зеленый презик в эти дни вспоминает оманский отдых.
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08.01.2021 15:50 Ответить
+7
Чим загиблі захисники України в ІЛ-76 25 ОПДБр відрізняються від стюардесс цього комерційного рейсу??? Може тим що ці збиті були не тримаючи в руках зброї?? Чому сім'ї десантників не мають права на отримання довічного утримання за втратою годувальника, а стюарди мають??
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08.01.2021 16:28 Ответить
+5
Буковель...
Память погибших при крушении рейса МАУ в Иране чтят в Киеве - Цензор.НЕТ 3410

...
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08.01.2021 15:49 Ответить
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Буковель...
Память погибших при крушении рейса МАУ в Иране чтят в Киеве - Цензор.НЕТ 3410

...
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08.01.2021 15:49 Ответить
помним, чтим, соболезнуем..
лыбу, лыбу давай !!!
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08.01.2021 15:58 Ответить
А зеленый презик в эти дни вспоминает оманский отдых.
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08.01.2021 15:50 Ответить
Дело даже не в том, что он вспоминает... в том, что ему это хрен когда забудут... в паре с суточным полётом из Омана
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09.01.2021 12:21 Ответить
Память погибших при крушении рейса МАУ в Иране чтят в Киеве - Цензор.НЕТ 4295
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08.01.2021 15:56 Ответить
Відпочивальники Оману в цей час згадають настанови ***** - непопусти відродження України.
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08.01.2021 15:57 Ответить
Чому так не вшановують загиблих в АТО Українських войнів?
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08.01.2021 16:09 Ответить
Память погибших при крушении рейса МАУ в Иране чтят в Киеве

=========================================
Вони не "при крушении" вони загиблі від кацапського пво, літак знищений ракетою.
Треба про це постійно нагадувати!
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08.01.2021 18:04 Ответить
Роками не могли відкрити сквер Небесні сотні а тут митю відкрили сквер, тоді де сквер Шеремету якого зірвали на вулицях Київа, де сквер Акуїві яка дійсно герой який захищав україну, боець АТО пішов спасати товариша ,був поранений чотири дні істікав кровю і помер, йому зелений гімнюк відказав у нагороді а цих зробив героями україни, бо власник МАУ Коломойський, а на рахунок російської ракети де сквер загиблим збитого MH17.
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08.01.2021 22:37 Ответить
Очередная показуха, согнали бюджетников... Самолет Коломойского перевозил иностранцев... какое дело Украине до этого? Пускай Беня и разбирается...
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08.01.2021 16:12 Ответить
.. едешь ты по трассе в Польше на своей машине с украинскими номерами.. везёшь своих россиянских знакомых... Тут тебе в лобовое влетает хороший камень от встречной польской фуры, которая просто уезжает ничего не заметив. А ты на собственной машине в кювете... (и рядом все рассеяне уже остывают)... Приезжает полиция.. разбирается .. и и сообщает в украинское посольство, что Леопольд Пупкин в яме и необходимо Ваше посольское вмешательство и помощь.. А ты слышишь... Машина Леопольда Пупкина перевозила иностранцев... какое дело Украине до этого? Пускай Леопольд и разбирается...)))))
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08.01.2021 16:40 Ответить
Та да!! Герої України як не як. Треба ще зробити Днем національної жалоби! А полковник Коростильов, сержант Журавель то так та багато інших то таке, вони ж захищали територіальну цілісність України Їм і орден можна. І куди там героїзм в порівнянні з героями МАУ.
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08.01.2021 16:15 Ответить
Да... сказати нічого((( Присвоїти звання Героїв України екіпажеві... дурість вищої проби.
Але нічого розумного від відвертого невігласа і дурня, яким є Зеленський ... і чекати не треба.
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08.01.2021 16:24 Ответить
Чим загиблі захисники України в ІЛ-76 25 ОПДБр відрізняються від стюардесс цього комерційного рейсу??? Може тим що ці збиті були не тримаючи в руках зброї?? Чому сім'ї десантників не мають права на отримання довічного утримання за втратою годувальника, а стюарди мають??
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08.01.2021 16:28 Ответить
А давайте МАУ прирівняємо до компанії яка понесла колосальні втрати, і надамо пільги на несплату всіх податків!
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08.01.2021 16:32 Ответить
тише не подавай им идеи
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08.01.2021 16:53 Ответить
Ага... И всем сотрудникам выдать удостоверение УБД.
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08.01.2021 17:06 Ответить
Завтра Земразь будет чтить жертв ковида в Украине?
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08.01.2021 16:34 Ответить
Когда СССР . "сбил" южнокорейский Боинг, так ниодного тела и не нашли(некоторые мелкие фрагменты).
Это загадка и поныне. Кого сбил СССР.?
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09.01.2021 05:44 Ответить
 
 