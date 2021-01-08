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Шаурмятню в Москве назвали в честь Сталина: на раздаче "сотрудники НКВД". ФОТОрепортаж

В Москве появилось новое заведение общепита, названное в честь советского диктатора Иосифа Сталина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Эхо Москвы" со ссылкой на соцсети.

"На раздаче сотрудники НКВД, в меню - шаурма "от Берии с соусом ткемали"", - пишет автор поста. Также клиенты могут заказать "Сталинскую" или "Хрущевскую" шаурму.

Шаурмятню в Москве назвали в честь Сталина: на раздаче сотрудники НКВД 01
Шаурмятню в Москве назвали в честь Сталина: на раздаче сотрудники НКВД 02
Шаурмятню в Москве назвали в честь Сталина: на раздаче сотрудники НКВД 03
Шаурмятню в Москве назвали в честь Сталина: на раздаче сотрудники НКВД 04

Смотрите также: "Да, началось!" - В Москве во время записи интервью с шеф-редактором The Insider Доброхотовым проходящие мимо люди воскликнули "Слава Украине". ВИДЕО

москва (3090) Сталин Иосиф (568) еда (355)


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Топ комментарии
+89
який народ - така й "Криївка"
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08.01.2021 16:02 Ответить
+81
Шаурмятню в Москве назвали в честь Сталина: на раздаче "сотрудники НКВД" - Цензор.НЕТ 3217
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08.01.2021 16:01 Ответить
+72
А рагу из дидов подают? )))
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08.01.2021 16:02 Ответить
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Сралин мечтал, чтобы его внуки топтали землю США с оружием в руках. И его мечта исполнилась...
Кіоск із шаурмою в Москві назвали на честь Сталіна: на роздачі "співробітники НКВС" - Цензор.НЕТ 1216
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08.01.2021 17:18 Ответить
Це хто? Дочка Алілуєвої? Якщо так, то її вже під 60 має бути
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08.01.2021 17:21 Ответить
Вгорі в моєму пості є посилання зі статтею про Кріс Еванс.

Самая младшая внучка Сталина родилась в США 21 мая 1971 г.
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08.01.2021 17:24 Ответить
Там якась помилка з її датою народження
https://stolica-s.su/archives/235727 В 1970-м сыграли свадьбу. Через три года родилась я. Назвали Ольгой. Но мне это имя никогда не нравилось», - говорит Крис Эванс. Когда Оле было два года, ее родители развелись. Маму уже звали Ланой Питерс.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Крис Эванс (Ольга Питерс) (род. 1973) - внучка Сталина (дочь Светланы от четвёртого брака с Уильямом Уэсли Питерсом); проживает в Портленде, США[12].

Хоча, по великому рахунку, начхати.
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08.01.2021 17:36 Ответить
Погуглив - так і є, дочка С.Алілуєвої, Ольга Пітерс, громадянка США, їй 49.
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08.01.2021 17:25 Ответить
Зацікавилися? 48 буде цього року.
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08.01.2021 17:29 Ответить
Боже збав! Просто приблизно знаю роки народження Сталіна і його дочки Алілуєвої і приблизно прикинув вік онучки. Не думав, що Алілуєва так пізно (в 44) заміж вийшла
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08.01.2021 17:58 Ответить
Ну, в Штатах медицина непогана. Можуть і в 47 народжувати...
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08.01.2021 18:03 Ответить
стена под надписью иоська сталин---выгорела вся от мочи россейских патриотов,а узкоглазый окурок забыл,как его предков,гнали в сибирь сволочи в мундирах нквд
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08.01.2021 19:21 Ответить
Вырождение налицо.
Внучка от деда, недалеко падает, так сказать.
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08.01.2021 18:39 Ответить
Молодец. То что её дед был монстром не значит что она к нему имеет какое-либо отношение.
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08.01.2021 17:19 Ответить
Боже мій! Як то бидло хоче до стайні.
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08.01.2021 17:13 Ответить
Не... В скотобойню дегенераты хотят.
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08.01.2021 17:37 Ответить
нА РОСЦийсском ФАШИСКОСТАНЕ - оочень КУЛЬТИВИРУЮТ САТАНИНА ! ...Многие САТАЛИНИСТЫ, как довод хорошего САТАНИНА - пишут , что мол ОН выиграл войну и провел ИНДУСТРИАЛИЗАЦЫЮ сраны.. СМЕШНО в КАЖДОМ СЛОВЕ !... Сатанин -- привлек войну и с позззором -- ПРОИГРАЛ ! - ВЫИГРАЛИ США ! .. А ИНДУСТРИАЛИЗАЦЫЮ -провели ИНЖЭНЕРЫ ГЕРМАНИИ и США , - за СЧЕТ УБИТЫХ ГОЛОДОВКАМИ КРЕСТЬЯН и ВОРОВАНЫМИ БОГАТСТВАМИ НАРОДА !.. А !! .. ГЛАВНОЕ !!! - -
- Как только САТАНИН отдал душу демону-- ТУТ ЖЭ ЭКОНОМИКА НАЧАЛА РУШИТЬСЯ !.. СССр - спасало открытие УГЛЕВОДОРОДОВ СИБИРИ... И то - ВРЕМЕННО - до 1978-83гг....


.
...
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08.01.2021 17:48 Ответить
Зі стайні два виходи - на пасовисько і на бойню для вгодованих.
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08.01.2021 19:07 Ответить
А закуска "шпик чекистский, замоченный революционерами" вже є в меню?
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08.01.2021 17:20 Ответить
А стріляють у дворі кухні, де обробочний цех! - на пиріжки!!!
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08.01.2021 17:28 Ответить
А если бы в штатах открылся бар любителей конфедератов или такие есть?
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08.01.2021 17:29 Ответить
Это не стоит сравнивать. Большевики целенаправленно уничтожали свой народ. Конфедераты хотели сохранения на право держать чернокожих в рабстве.
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08.01.2021 17:55 Ответить
Курица-гриль по-гулаговски,
Отбивная по-бериевски.
Биточки по- вышински.
Котлеты по-ежовски.
Картофель фри по-вертухайски.напротив "Чебуречная Воронок", по соседству - "Чай от Лугового", чуть подальше парфюм "Вовин Новичок"

недоведи господь жить в расеи......
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08.01.2021 17:31 Ответить
Членина доедают
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08.01.2021 17:33 Ответить
Ну вырезка из Членина была на открытие, а теперь жрут бастурму из братских могил Колымы.
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09.01.2021 12:58 Ответить
Не правильно они меню составляют.
1. Цыпленок табака (статья такая то...занимался подрывной деятельностью в курятнике) - 500р.
2. Селезень запеченный с яблоками (статья така то...под видом государственной деятельности, занимался незаконными перелетами в империалистические страны) - 1000р.
3. Белуга в панировке по английски (статья такая то...незаконное пересечение государственной границы по морю) - 1500р.
4. Сыровяленый свиной окорок (хамон) (статья такая то...иностранный агент-террорист) - 2500р.
и так далее
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08.01.2021 17:37 Ответить
Шото как на кацапстанские условия, сильно изысканное меню. У них же самосанкции.
Селезней, белуг и сыровяленные окорока надо заменить на репу, кормовое зерно и гнилую капусту 🌰🥔
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08.01.2021 18:47 Ответить
Так тож скрепные и неподсудные ингридиенты...кто ж их на шару выдавать будет?!
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08.01.2021 19:13 Ответить
Не всех больных война забрала...
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08.01.2021 17:42 Ответить
Ублюдки кацапські,що з них взяти...
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08.01.2021 17:45 Ответить
Многие САТАЛИНИСТЫ, как довод хорошего САТАНИНА - пишут , что мол ОН выиграл войну и провел ИНДУСТРИАЛИЗАЦЫЮ сраны..
СМЕШНО в КАЖДОМ СЛОВЕ !..
.
Сатанин -- привлек войну и с позззором -- ПРОИГРАЛ ! - ВЫИГРАЛИ США ! ..
А ИНДУСТРИАЛИЗАЦЫЮ -провели ИНЖЭНЕРЫ ГЕРМАНИИ и США , - за СЧЕТ УБИТЫХ ГОЛОДОВКАМИ КРЕСТЬЯН и ВОРОВАНЫМИ БОГАТСТВАМИ НАРОДА !..
А !! ..
ГЛАВНОЕ !!! - -


- Как только САТАНИН отдал душу демону-- ТУТ ЖЭ ЭКОНОМИКА НАЧАЛА РУШИТЬСЯ !..
СССр - спасало открытие УГЛЕВОДОРОДОВ СИБИРИ...
И то - ВРЕМЕННО - до 1978-83гг.
.
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08.01.2021 17:46 Ответить
Кіоск із шаурмою в Москві назвали на честь Сталіна: на роздачі "співробітники НКВС" - Цензор.НЕТ 1931Кіоск із шаурмою в Москві назвали на честь Сталіна: на роздачі "співробітники НКВС" - Цензор.НЕТ 1551
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08.01.2021 18:09 Ответить
В ссср шаурми не було. В ссср і м'яса не було
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08.01.2021 17:46 Ответить
Анекдот зразка 1990-го року.
Ішов 127-й рік перебудови. Один чоловік завітав до м'ясної крамниці. Просить у продавчині:
- Дайте мені, будь ласа, пів-кіло свинини.
- У нас нема свинини.
- Тоді яловичини. Пів-кіло.
- І яловичини в нас нема.
- А баранина?
- Теж нема.
- А що у вас є?
- Тільки собачатина восьмої категорії.
- Гаразд. Давайте вашу собачатину.
Продавчиня відвантажує якусь слизьку масу з великою кількістю трісок, тирси і болота. Покупець:
- Ви хоча б тріски повиймали...
- Це ж восьма категорія! Забивається разом з будкою!
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09.01.2021 02:37 Ответить
Іосіф Сталлоне.

Кіоск із шаурмою в Москві назвали на честь Сталіна: на роздачі "співробітники НКВС" - Цензор.НЕТ 2061
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08.01.2021 17:53 Ответить
Передаст выкапаный!!!!! дерьмо капало и накапало... сталина.
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08.01.2021 22:38 Ответить
Промывают мозги ( иначе путину не удержатся у власти, кроме как методами сталина
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08.01.2021 18:02 Ответить
ЕПанутым нет покоя ....
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08.01.2021 18:06 Ответить
Кіоск із шаурмою в Москві назвали на честь Сталіна: на роздачі "співробітники НКВС" - Цензор.НЕТ 3076
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08.01.2021 18:07 Ответить
Конечно,возмущению нет предела,но...Прочитав статью из Известий о сое,спросил себя,а кто больше всего ее выращивает?Оказывается Украина и ее "обездоленные"аграрии.мученики.И если нужны бумажные ящики,б.у.,то их можно в Виннице купить на конфетной фабрике "Рошен".Все ящики,тоннами,от соевого масла.Ну как же так?
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09.01.2021 20:10 Ответить
всё равно шаурмятня не скрепная.
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08.01.2021 18:08 Ответить
А мясо наверное человеческое, для полной аутентичности... дедушка Сталин им бы за несанкционированное использование бренда жопу бы надорвал...
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08.01.2021 18:09 Ответить
Я время от- времени разговариваю с НЕМЫТЫМИ .. . . ..
99% - слышали о репресиях САТАНИНА.. - НО !...
Как бы вынужденная мера и в 100000000000 меньших маштабах !!..
-
Это историчесски СЛОЖИЛОСЬ - говорят они,
или ИСТОРИЧЕССКИ вынужденная мера...
.
Главное -- не хотят знать о МИЛИОООООООООООООООООООООООООООООООООНАХ !.
.
. ГЛАВНАЯ ОТМАЗКА - - - ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ !!
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08.01.2021 18:14 Ответить
А этот дедушка сосисочную откроет. В честь хутина назовут. Но соль придется приносить с собой...

Кіоск із шаурмою в Москві назвали на честь Сталіна: на роздачі "співробітники НКВС" - Цензор.НЕТ 5255
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08.01.2021 18:16 Ответить
🤣 Интересно, он уже доел свою сосиску без соли с прошлого года 😅
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08.01.2021 18:51 Ответить
P.S.кстати там два высших образования
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08.01.2021 18:52 Ответить
В рецепт ваташаурмы надеюсь вжодят диды и георгиевские ленточки.
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08.01.2021 18:46 Ответить
Хит продаж - "очко сталина в мельдониевом соусе"......
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08.01.2021 19:21 Ответить
Теперь я видела ВСЁ.
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08.01.2021 19:23 Ответить
Вот вы ржёте, а представьте когда всё посыпется и придётся слать туда гуманитарные ножки Буша, вот откуда мир возьмёт столько гуманитарных психиатров?
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08.01.2021 19:51 Ответить
Слабоумные кацапы по скудоумию представляют себя исключительнл на вышках охраной или в начальственных кабинетах. Каково будет их удивление,когда они с кайлом в руках будут бесплатно строить очередной беломорканал десятилетиями.
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08.01.2021 20:15 Ответить
Страна ублюдков, что тут ещё скажешь.
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08.01.2021 21:51 Ответить
Рядом відкрити гітляр і гестапо
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08.01.2021 22:17 Ответить
паноптикум
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08.01.2021 23:45 Ответить
ТАК ВОТ ТАКИЕ КАК ОНИ И РОДЫЧИ ПУТИНА ЖРАЛИ ДЕТЕЙ В БЛОКАДУ !!! МИРОВЫЕ ВОЙСКА ДОЛЖНЫ УНИЧТОЖИТЬ ИХ КАК ДИКАРЕЙ КОЛЛОНИЗАТОРЫ !!!
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08.01.2021 23:51 Ответить
А ЧУРКИ ЗА ДЕНЬГИ И НЕ НА ТАКОЕ ПОЙДУТ !)
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08.01.2021 23:58 Ответить
десь у 80 х пройшов прокаті фільм -мій друг іван лапшин. Там серед акторів був Андрій Миронов. Фільм завязаний на реальних фактах. Лапшин начальник ОУР орієнтовно десь в Підмосковії разом із журналістом, якого грав Миронов, ловили маньяка, який підбирав на вокзалі пасажирів для ночівлі, приводив додому, убивав, речі та останки продавали на ринку( шаурма свого роду)фільм був знятий буденно, як нічого екстраординарного не було. Хто зна може ці азіати в формі теж торгують людськими останками. Андрофаги ( ссавці з лишньою хромосомою) тим і відрізнялись від інших, що поїдали трупи.
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09.01.2021 00:23 Ответить
Мечта хутина.

Жил был на свете людоед,
Был не дурак поесть, поспать.
Любил и завтрак, и обед,
А сытый он любил мечтать.

Мечтал когда нибудь создать
Особый сорт других людей.
Такой, что... вкус не передать
И чтобы были без костей!
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09.01.2021 01:00 Ответить
Скрєпно!
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09.01.2021 02:26 Ответить
Для повної відповідності відвідувачів цієї клоаки мають розстрілювати, як ворогів народу
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09.01.2021 08:57 Ответить
мені одному здається,чи не здається. вони усі там у сракостані пр@п@зденниє.
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09.01.2021 10:02 Ответить
писдоглазама равшанама сталинама
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09.01.2021 10:03 Ответить
Лепрозорий
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09.01.2021 12:24 Ответить
Страна конченых.
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09.01.2021 15:39 Ответить
Расея - страна для эксперимента.
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09.01.2021 15:53 Ответить
в составе шаурмы человечина?
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11.01.2021 08:31 Ответить
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