Шаурмятню в Москве назвали в честь Сталина: на раздаче "сотрудники НКВД". ФОТОрепортаж

В Москве появилось новое заведение общепита, названное в честь советского диктатора Иосифа Сталина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Эхо Москвы" со ссылкой на соцсети.

"На раздаче сотрудники НКВД, в меню - шаурма "от Берии с соусом ткемали"", - пишет автор поста. Также клиенты могут заказать "Сталинскую" или "Хрущевскую" шаурму.









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