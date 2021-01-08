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Вандалы в Умани повредили стелу павшим героям АТО: украли фото, сломали прожектор. ФОТО

В пятницу, 8 января, в Умани Черкасской области вандалы повредили стелу погибшим на Донбассе участникам Антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-служба исполкома Уманского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

Происшествие случилось ночью. Со стелы погибшим участникам АТО были похищены 3 фотографии героев и сломан прожектор для подсветки обелиска Славы.

Вандалы в Умани повредили стелу павшим героям АТО: украли фото, сломали прожектор 01
Вандалы в Умани повредили стелу павшим героям АТО: украли фото, сломали прожектор 02

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"По факту совершенного общественной организацией "Семей участников АТО "Родина Героя", отделом жилищно-коммунального хозяйства Уманского городского совета направлены заявления в Уманский отдел полиции ГУНП в Черкасской области относительно начала досудебного расследования", - говорится в сообщении.

памятник (2243) Умань (364) вандализм (606)


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Топ комментарии
+51
Вандалы в Умани повредили стелу павшим героям АТО: украли фото, сломали прожектор - Цензор.НЕТ 3742
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08.01.2021 17:46 Ответить
+47
А це справа рук уставших ат вайни. Не знаєте випадково, за кого вони голосували на виборах президента в 2019 році?
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08.01.2021 17:45 Ответить
+35
"Уставшие" от войны дебилы.
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08.01.2021 17:47 Ответить
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Та щось воно навашого Путлера похоже...))...і таке ж без штанів як і *****!!!
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08.01.2021 18:25 Ответить
100% бид.о голосувало за "новиє ліца" і "ломатєлєй сістєми"
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08.01.2021 18:22 Ответить
Рашесепарня подняла голову во всех регионах.. Ждите оную во власть.
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08.01.2021 18:25 Ответить
не дочекаєшся .
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08.01.2021 18:25 Ответить
Ти зараз, мабуть, не в Україні...
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08.01.2021 19:17 Ответить
До того часу доки ту мразоту називатимуть вандалами так і буде!
Шкідники вони(вредители) і повинні п'ятнадцять років кайлом відпрацьовувати шкоду заподіяну Україні і народу із обов'язковим виконанням норми на 100%!
А ще краще небуття, такі не перевиховуються!!!!
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08.01.2021 18:30 Ответить
найти и убить гниду!
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08.01.2021 18:41 Ответить
на гіляку курву
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09.01.2021 12:47 Ответить
Какие вандалы? Эти, что ли?Вандали в Умані пошкодили стелу полеглим героям АТО: вкрали фото, зламали прожектор - Цензор.НЕТ 164
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08.01.2021 19:04 Ответить
Это мирные овечки, они только на выборы ходят.
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09.01.2021 06:17 Ответить
работа пантелеймона - гундяевского прихвостня в Умани... этот служитель Сатаны выхвалялся про свое негативное отношение к защитникам Украины.
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08.01.2021 19:37 Ответить
Бесятся такие, как явные враги Портнов, потому, что народ тчит память погибшиших солдат и это скромно сказано, за свободу и не отждествляет их с властью Порошенка-Зеленского.
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08.01.2021 23:37 Ответить
ЭТО ТЕ У КОГО БАР ПУТИН В ПОЧЕТЕ !!! УНИЧТОЖИТЬ МРАЗЕЙ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ !!!
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09.01.2021 00:00 Ответить
Покидьки.
І не українці.
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09.01.2021 01:37 Ответить
Пора вносити зміни в законодавство про посилення покарання за такі дії.
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09.01.2021 06:15 Ответить
скорее пьянь и малолетки если нанимают таких же...большее они не способны но руки отбить треба и жопы
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09.01.2021 10:06 Ответить
Для декого в Умані гості з Ізраіля бажаніші гості ніж власні героі. Оце і називається "случка кобеля и сучки",
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09.01.2021 10:23 Ответить
це все наслідки ганебної зевлади, курви
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09.01.2021 12:46 Ответить
Удивляет одно, почему в таких местах с повышенной вероятностью вандализма не устанавливают системы видеонаблюдения и элементарую сигнализацию, наверно только из расчета на появление очередной "будоражащей" новости.
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09.01.2021 13:08 Ответить
фанаты зе-цирка, отрабатывают халявные щи.
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09.01.2021 13:18 Ответить
що це таке, щи?
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09.01.2021 14:20 Ответить
Так це громадська організація "Родина Героя" вчинила вандалізм? Маячню якусь написав Цензор. Взагалі запорєбріковська мова працює проти України.
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09.01.2021 17:41 Ответить
це вже сплановані акції. а виговорите про гуманність до злочинців. та ціплять треба догори дригом,доки не завоняється
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09.01.2021 19:15 Ответить
На такое способны только отпрыски настоящего украинского Быдла
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09.01.2021 20:46 Ответить
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