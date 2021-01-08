Вандалы в Умани повредили стелу павшим героям АТО: украли фото, сломали прожектор. ФОТО

В пятницу, 8 января, в Умани Черкасской области вандалы повредили стелу погибшим на Донбассе участникам Антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-служба исполкома Уманского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

Происшествие случилось ночью. Со стелы погибшим участникам АТО были похищены 3 фотографии героев и сломан прожектор для подсветки обелиска Славы.





Смотрите также: Вандалы облили краской памятник воинам АТО в Киеве. ФОТОрепортаж

"По факту совершенного общественной организацией "Семей участников АТО "Родина Героя", отделом жилищно-коммунального хозяйства Уманского городского совета направлены заявления в Уманский отдел полиции ГУНП в Черкасской области относительно начала досудебного расследования", - говорится в сообщении.