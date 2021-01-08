Вандалы в Умани повредили стелу павшим героям АТО: украли фото, сломали прожектор. ФОТО
В пятницу, 8 января, в Умани Черкасской области вандалы повредили стелу погибшим на Донбассе участникам Антитеррористической операции.
Об этом сообщает пресс-служба исполкома Уманского городского совета, передает Цензор.НЕТ.
Происшествие случилось ночью. Со стелы погибшим участникам АТО были похищены 3 фотографии героев и сломан прожектор для подсветки обелиска Славы.
"По факту совершенного общественной организацией "Семей участников АТО "Родина Героя", отделом жилищно-коммунального хозяйства Уманского городского совета направлены заявления в Уманский отдел полиции ГУНП в Черкасской области относительно начала досудебного расследования", - говорится в сообщении.
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+47 саша паламарчук
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+35 18c49ed2
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Шкідники вони(вредители) і повинні п'ятнадцять років кайлом відпрацьовувати шкоду заподіяну Україні і народу із обов'язковим виконанням норми на 100%!
А ще краще небуття, такі не перевиховуються!!!!
І не українці.