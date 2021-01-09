Член Ривненского горисполкома от "СН" Черний похвастался флягой с советским гербом и надписью "СССР". ФОТО (обновлено)

Член Ривненского городского исполкома Мирослав Черний, делегированный туда по квоте "Слуги народа", выложил фото из Буковеля, на котором он хвастается флягой с советской символикой.

Об этом сообщила нардеп "Голоса" Соломия Бобровская со ссылкой на страницу Черния в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"Что должно быть в голове у члена Ривненского городского исполкома, который хвастается атрибутикой СССР? Как минимум то, что позволяет игнорировать Голодомор, русификацию, репрессии, расстрелянное поколение и оккупацию", - написала Бобровская.

По ее словам, Мирослав Черний делегирован в горисполком Ривне по квоте "Слуги народа".

"Теперь с Мирославом должна пообщаться полиция за нарушение 436-1 статьи Уголовного Кодекса", - добавила нардеп.

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Сам Черний позже написал в комментарии к посту Бобровской: "Вчера на горе нашел флягу, выкинул ее на помойку (об этом бы видео не снимал, хотя сначала хотел, но потом подумал, что некрасиво будет, наверное, такое снимать) а фото удалил через несколько минут после замечания товарища в сети".