Член Ривненского горисполкома от "СН" Черний похвастался флягой с советским гербом и надписью "СССР". ФОТО (обновлено)
Член Ривненского городского исполкома Мирослав Черний, делегированный туда по квоте "Слуги народа", выложил фото из Буковеля, на котором он хвастается флягой с советской символикой.
Об этом сообщила нардеп "Голоса" Соломия Бобровская со ссылкой на страницу Черния в Instagram, передает Цензор.НЕТ.
"Что должно быть в голове у члена Ривненского городского исполкома, который хвастается атрибутикой СССР? Как минимум то, что позволяет игнорировать Голодомор, русификацию, репрессии, расстрелянное поколение и оккупацию", - написала Бобровская.
По ее словам, Мирослав Черний делегирован в горисполком Ривне по квоте "Слуги народа".
"Теперь с Мирославом должна пообщаться полиция за нарушение 436-1 статьи Уголовного Кодекса", - добавила нардеп.
Сам Черний позже написал в комментарии к посту Бобровской: "Вчера на горе нашел флягу, выкинул ее на помойку (об этом бы видео не снимал, хотя сначала хотел, но потом подумал, что некрасиво будет, наверное, такое снимать) а фото удалил через несколько минут после замечания товарища в сети".
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