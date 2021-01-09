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Член Ривненского горисполкома от "СН" Черний похвастался флягой с советским гербом и надписью "СССР". ФОТО (обновлено)

Член Ривненского городского исполкома Мирослав Черний, делегированный туда по квоте "Слуги народа", выложил фото из Буковеля, на котором он хвастается флягой с советской символикой.

Об этом сообщила нардеп "Голоса" Соломия Бобровская со ссылкой на страницу Черния в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"Что должно быть в голове у члена Ривненского городского исполкома, который хвастается атрибутикой СССР? Как минимум то, что позволяет игнорировать Голодомор, русификацию, репрессии, расстрелянное поколение и оккупацию", - написала Бобровская.

Член Ривненского горисполкома от СН Черний похвастался флягой с советским гербом и надписью СССР 01

По ее словам, Мирослав Черний делегирован в горисполком Ривне по квоте "Слуги народа".

"Теперь с Мирославом должна пообщаться полиция за нарушение 436-1 статьи Уголовного Кодекса", - добавила нардеп.

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Сам Черний позже написал в комментарии к посту Бобровской: "Вчера на горе нашел флягу, выкинул ее на помойку (об этом бы видео не снимал, хотя сначала хотел, но потом подумал, что некрасиво будет, наверное, такое снимать) а фото удалил через несколько минут после замечания товарища в сети".

Член Ривненского горисполкома от СН Черний похвастался флягой с советским гербом и надписью СССР 02

Член Ривненского горисполкома от СН Черний похвастался флягой с советским гербом и надписью СССР 03

СССР (813) Слуга народа (2636) Черний (2)


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Топ комментарии
+36
Яркий нарІд такі і слуги.
МажьТє на хліб.
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09.01.2021 12:12 Ответить
+33
"Что должно быть в голове у члена Ривненского городского исполкома, который хвастается атрибутикой СССР?" - Ни-че-го. Пусто.
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09.01.2021 12:12 Ответить
+20
ФУ, какая гадость.... и зеленый депутат и фляга оккупанта...
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09.01.2021 12:13 Ответить
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И к чему это? Хочет таким образом привлечь к себе внимание. Больше нечем? Может, таким образом эти «дятлы» хотят стать в очередь к опзж?
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09.01.2021 18:31 Ответить
правнук чекиста виртухая
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09.01.2021 18:46 Ответить
Кумедне те що таких фляг у срср ніколи не було і не вироблялося...))))
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09.01.2021 19:11 Ответить
ДЕБИЛ !!!
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10.01.2021 05:41 Ответить
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