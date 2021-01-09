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Правоохранители на Херсонщине задержали мужчину, переносившего в сумке обрез, гранаты и сотню патронов. ФОТО

В Голопристанском районе Херсонской области правоохранители задержали 37-летнего мужчину, в сумке у которого находились обрез охотничьего ружья, граната Ф-1, граната РГН и более 100 патронов различного калибра.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области, оперативники получили информацию, что херсонец хочет сбыть гранаты на территории районного центра. Подозреваемого задержали на автостанции.

"Злоумышленником оказался 37-летний херсонец, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Он пояснил, что нашел сумку с боеприпасами на одной из улиц областного центра. Сейчас полицейские проверяют информацию и устанавливают происхождение боеприпасов и оружия", - говорится в сообщении.

Правоохранители на Херсонщине задержали мужчину, переносившего в сумке обрез, гранаты и сотню патронов 01
Правоохранители на Херсонщине задержали мужчину, переносившего в сумке обрез, гранаты и сотню патронов 02

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

оружие (10266) Нацполиция (16562) Херсонская область (4895)


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Топ комментарии
+4
В Полицию шёл сдавать ,100% и к бабке не ходи ...
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09.01.2021 16:56 Ответить
+2
патроны 5.45 и обрез как то нелогично ...Или АК уже успел продать по дороге ?
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09.01.2021 17:05 Ответить
+1
С вещдоков взяли и нашли лоха который должен, такой разнобой содержимого в пользу заказухи подставы.
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09.01.2021 17:41 Ответить
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Карты, деньги, два ствола
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09.01.2021 16:45 Ответить
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Правоохранители на Херсонщине задержали мужчину, переносившего в сумке обрез, гранаты и сотню патронов - Цензор.НЕТ 8324
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09.01.2021 16:56 Ответить
В Полицию шёл сдавать ,100% и к бабке не ходи ...
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09.01.2021 16:56 Ответить
патроны 5.45 и обрез как то нелогично ...Или АК уже успел продать по дороге ?
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09.01.2021 17:05 Ответить
дайте угадаю за кого он голосовал ,есть как бы сомне6ия
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09.01.2021 17:13 Ответить
А зачем к охотничьему обрезу патроны для Калаша? И Ф-1 что-то ю уж слишком ржавая.
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09.01.2021 17:38 Ответить
С вещдоков взяли и нашли лоха который должен, такой разнобой содержимого в пользу заказухи подставы.
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09.01.2021 17:41 Ответить
мужик на митинг шел против повышения тарифов
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09.01.2021 17:46 Ответить
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09.01.2021 19:24 Ответить
.

так он на Передовую шел (с), Днепр
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09.01.2021 20:34 Ответить
был у нас случай- деду в электричке подложили обрез, для выполнения плана сдачи оружия. Но не знали опера, что дед отец большой шишки, потом извинялись суки.а так бы впаяли срок.
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10.01.2021 15:00 Ответить
 
 