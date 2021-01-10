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Суд начал рассматривать дело троих задержанных, принимавших участие в штурме Капитолия. ФОТО

В Соединенных Штатах правоохранители задержали трех человек, которые стали известными после штурма здания Конгресса, в частности "шамана" Джейка Анджели.

Об этом сообщает Министерства юстиции США, информирует Цензор.НЕТ.

В субботу федеральный суд округа Колумбия взялся за дело трех задержанных, которых обвиняют в участии в беспорядках в Капитолии США в среду, 6 января.

Обвиняемыми являются Джейкоб Энтони Ченсли (так называемый "шаман QAnon" или Джейк Анджел), Адам Джонсон и Деррик Эванс.

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Во время штурма здания Конгресса США фото Джейка Анджели с рогами и в мехах облетели все мировые СМИ. Мужчину обвиняют в насильственном вторжении, пребывании на закрытой территории и нарушении общественного порядка.

Суд начал рассматривать дело троих задержанных, принимавших участие в штурме Капитолия 01

Адам Джонсон стал известен благодаря фото, на котором он выносит кафедру спикера Нэнси Пелоси из зала заседаний. Его обвиняют в незаконном проникновении в Капитолий.

Суд начал рассматривать дело троих задержанных, принимавших участие в штурме Капитолия 02

Деррика Эванса обвиняют в подстрекательстве толпы к незаконным действиям. Он вел трансляцию штурма Капитолия на своей Facebook-странице.

Читайте также: Байден назвал Трампа "позором для страны" и поддержал его решение не посещать инаугурацию

В среду в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к Конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своем выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание Конгресса.Трамп осудил штурм Капитолия и заявил, что намерен мирно и законно передать власть Байдену. В то же время он заявил, что не придет на инаугурацию последнего.

Члены конгресса США от Демократической партии готовятся к проведению ускоренной процедуры объявления импичмента президенту Дональду Трампу. Однако председатель комитета по судебной системе Сената США Линдси Грэм заявил, что любая попытка объявить импичмент президенту Дональду Трампу обречена на провал.

Одному из нескольких представших перед судом задержанных при штурме Капитолия потребовался русскоязычный переводчик и он заявил судье: "Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите".

суд (25140) США (27156)


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Топ комментарии
+25
А где рускогавкающий,уже на бутылке сдох?))
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10.01.2021 00:04 Ответить
+20
Минимум 5 трупов. Один из них офицер полиции охраны. Так "просто посидели". Не надоело тупые рашенские фейки тут постить? Вали домой и там развлекайся.
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10.01.2021 00:17 Ответить
+19
Суд начал рассматривать дело троих задержанных, принимавших участие в штурме Капитолия - Цензор.НЕТ 10000 этот?
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10.01.2021 00:16 Ответить
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Та да. Что же вы такой "добрый" ?
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10.01.2021 00:14 Ответить
Он хотел крышу над головой и бесплатную еду и получит , а также не малые права по американским стандартам находясь в местах лишения свободы , если бы втюрьмах штатов кормили бы дерьмом + писсели и тд и тп , он бы Капитолий обошёл 10 дорогой
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10.01.2021 00:13 Ответить
Полусумасшедшему бройлеру🐓 и всей его семейке хитросделанной осталось 10 дней ! 👏
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10.01.2021 00:14 Ответить
Суд начал рассматривать дело троих задержанных, принимавших участие в штурме Капитолия - Цензор.НЕТ 4587
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10.01.2021 00:15 Ответить
Фу, до чего он отвратителен.
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10.01.2021 07:18 Ответить
РЕБЯТА ! ЕСТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ НОВОСТЬ !

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Поисковая система Google сменила дату основания Украины в «поисковике» - 18 августа 1649 года.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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10.01.2021 00:15 Ответить
Суд начал рассматривать дело троих задержанных, принимавших участие в штурме Капитолия - Цензор.НЕТ 6009
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10.01.2021 00:39 Ответить
Украина - страна с богатой многовековой историей. Но прежде чем на ее территории появилось первое восточнославянское государство, здесь жили многие кочевые племена. Затем в VI веке поляны основали Киев, который в 882 году захватил новгородский князь Олег
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10.01.2021 00:32 Ответить
100000 тыщь лет назад, там упала первая атомная бимба выстреленая с рогатки с Борисполя. По легенде, это был первый во вселенной гипперлуп, который основал Киев.
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10.01.2021 01:00 Ответить
так то по легенде, а по факту чичи тебя,лапоть, со всех сторон и в любом количестве
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10.01.2021 01:27 Ответить
А Новгород тоді був?
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10.01.2021 08:58 Ответить
Расправа над инакомыслящими. Цензуру в соцсетях и мессенджерах уже ввели, теперь осталось только психушки пооткрывать для "лечения" диссидентов. Все в лучших традициях совка.
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10.01.2021 00:32 Ответить
ну если ты инакомыслишь как нарушить закон, то результат закономерен, тем более нафиг им твое инакомыслие в их сетях, если они бабки зарабатывают. на ютубе ролики со всяким инакомыслием даже не дадут тебе рекламу показывать бо отпугивает нормальных людей
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10.01.2021 00:43 Ответить
переходи в соцсеть чебурашка, там тебе дадут инакомыслить, только не про пукина бо сразу отдел е приедет
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10.01.2021 00:44 Ответить
Бараны РАБссиянские сами выложили видосы в Ютьюбе... Найдут всех,это вам не расследование по Навальному,или Немцову с Политковской...
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10.01.2021 00:38 Ответить
Кількість новин про події у Штатах вже, напевне, перевищила ковідні.

Kонгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своем выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание Конгресса.Трамп осудил штурм Капитолия и заявил, что намерен мирно и законно передать власть Байдену.

А головред ресурсу чітко і недвозначно заявив, що закликав на штурм, Ви в нього попитайте, а то геть не в курсі. Цитати, правда, наведено не було, але =майстрам пера= це не потрібно.
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10.01.2021 00:38 Ответить
Ви не переймайтесь...
Ми тут у коментах все допишем і виправим...
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10.01.2021 00:41 Ответить
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10.01.2021 00:43 Ответить
Я і не збираюся перейматися. Просто констатую факти.
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10.01.2021 00:44 Ответить
факты с кацньюс - ето fake как говорила наш ускакавшая белка...
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10.01.2021 00:49 Ответить
А шо тут удивляться, все мы знаем кто захватил СМИ.
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10.01.2021 06:47 Ответить
Спочатку він і закликав. Але коли зрозумів що накоїв- дав задню. Більше того- він обіцяв своїм виборцям і сам підтягнутися, але дав задню і спостерігав по телевізору.
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10.01.2021 08:35 Ответить
Я хочу пряму мову.
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10.01.2021 08:53 Ответить
Шкода, фейсбук та твіттер Трампа заблоковані. Але він зараз перебрався в телеграмм- треба буде знайти його там.
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10.01.2021 08:57 Ответить
Я ніколи не читала його твітер. Виходжу з простої логіки. Якщо він закликав людей на штурм - де була поліція і решта відповідних служб взагалі?
Про мітинг чула: повідомляли, що буде. Поліції теж не було, може, стояло півтора копи. Отже, жодної загрози не було ? Чи хтось не хотів вжити заходів ?
У будь-якому натовпі завжди є ті, хто може вчитнити безлад, бо вони такі - без клепки. І їм цікаві зібрання і т.д. Ніколи не виключаються провокатори.
Коли ми проводили наші заходи - відповідальність завжди на організаторах. От перед москальським консульством хтось міг жбурнути щось у вікно. Уявляєш наслідки ? І поліції вистачало, і ми дивилися. А тут - чорті що ...
Я вважаю, що в натовпі були або відірвані шукачі гострих відчуттів, або це була спланована провокація. Недієздатність (яку зараз активно розкручують і це - огидно) не розглядаю: такі речі мусять встановлювати лікарі і не лише . Ми не передаємо доступ до рахунку на підставі слів, що його власник - не при тямі. А тут ідеться про президентство великої країни. Деми навіть не розуміють, що вони виглядають жалюгідно і самі ********* країну та її інститути за підтримки твітерів, фейсбучиків і т.д., тим більше, за кілька днів до закінчення його каденції.
Мені зі сторони це виглядає так.
Але знову ж таки: я лише проглядаю американські новини та читаю їхні коменти. Решта - відчуття (звідси вони не такі, як з України) + інтуїція. То населення України не їсть, не спить, живе американськими виборами і обізнане з ситуацією в Штатах краще за самих американців.
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10.01.2021 09:36 Ответить
Знаю одне- Трамп- ставленик Кремля. І росіяни його підтримують. Я спецом по кацапських сайтах прогулявся- вони всі за Трампа.
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10.01.2021 09:43 Ответить
Є нагода порівняти.
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10.01.2021 09:49 Ответить
Ще інша версія з'явилася (на ЦН побачила), що він сам це спланував. Його можна вважати будь-ким, але в такий ідіотизм я повірити не можу.
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10.01.2021 09:39 Ответить
У мене ще один близький знайомий від корони пішов. Капець....
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10.01.2021 08:58 Ответить
Співчуваю. Важкі ускладнення були чи супутні хвороби ?
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10.01.2021 09:06 Ответить
Окрім гіпертонічної хвороби- жодних супутніх. Дружина його зараз під ШВЛ....
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10.01.2021 09:22 Ответить
Вік ? Може, ще щось ?
Я тобі писала: не можливо передбачити протікання хвороби. Одужують старші і з хронічними хворобами. А у молодших - ось так. Це вже інші фактори усього організму, які відіграють роль. Лікарі не хочуть сприймати його (організм) цілісно. Вони кожен бачить лише своє, локально. Не враховують взаємодію.
Хвороба розвивалася швидко ? Не було змоги допомогти ? Так само з дружиною: за скільки часу людина дійшла до ШВЛ ? Чому не подіяло лікування ? Зараз уже ж розібралися з медикаментами, які призначають ?
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10.01.2021 09:47 Ответить
рыжий учит впн - бан везде обьехать хочет
рыжий без твиттера - ето уже даже не смешно, оно 4 года твиттерило и думало шо ето и есть президенство ....
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10.01.2021 00:41 Ответить
Ну не вышло из Трампа Гитлера,ну шо поробишь...,Путлеру теперь точно Капут...Суд начал рассматривать дело троих задержанных, принимавших участие в штурме Капитолия - Цензор.НЕТ 8273
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10.01.2021 00:41 Ответить
Чтобы восстановить потерянное реноме и престиж республиканской партии США,надо очень постараться,но уже без Трампа...
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10.01.2021 00:43 Ответить
Суд начал рассматривать дело троих задержанных, принимавших участие в штурме Капитолия - Цензор.НЕТ 8026Абсолютно Коэновский персонаж... Жизнь обгоняет мечту=)
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10.01.2021 00:51 Ответить
Суд начал рассматривать дело троих задержанных, принимавших участие в штурме Капитолия - Цензор.НЕТ 4560
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10.01.2021 00:51 Ответить
ого, все московские боты подняты по тревоге))
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10.01.2021 00:54 Ответить
Оливер Стоун прилетит в Москву к братану Чекистана,а Путлер покажет ему видосы,типа РАБссия громит Эрдогана в Ливии и Сирии...
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10.01.2021 00:54 Ответить
21 January новый пользователь - yourswonbymuchrealdonnni - а шо нормальная погремуха...
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10.01.2021 01:05 Ответить
Неправильный какой-то суд. Надо пару лет на экспертизы, а потом еще что-то придумать.
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10.01.2021 02:52 Ответить
по Дерибасовской нужно прогуливаться постепенно... )))
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10.01.2021 02:58 Ответить
У нас и по Крещатику так гуляют. И судьи и следователи с прокурорами.
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10.01.2021 02:59 Ответить
то же самое тута - махровая бюрократия...
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10.01.2021 03:04 Ответить
а я сяду прысяду край осинца старого..
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10.01.2021 01:10 Ответить
отмойте балбеса сначала...
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10.01.2021 01:16 Ответить
оно же грязное...
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10.01.2021 02:30 Ответить
Козломордые скотокаЦАПЫ на своих-сру уже коментируют:

Суд начал рассматривать дело троих задержанных, принимавших участие в штурме Капитолия - Цензор.НЕТ 2076

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10.01.2021 01:22 Ответить
Да ***... в Штатах еще до финала очень-очень далеко... Спасибо Куйлу *****...

Сторонники Трампа призывают к вооруженным демонстрациям во всех столицах штатов 17 января.
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10.01.2021 01:26 Ответить
ну посмотрим, не драматизируй события раньше времени... один из облегчающих аспектов в этом, что трамписты напали как на демократов так и на республиканцев, теперь можно их отделить от всех в случае региональных мятежей, (другой касается последующей просушки и продувки русского болота)
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10.01.2021 01:44 Ответить
Сторонники Трампа - идут на хм стройными рядами, и дай бог неотпижеными...
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10.01.2021 02:53 Ответить
Російські ЗМІ намагаються порівняти недавню атаку на демократію та її принципи у Вашингтоні з Майданом. Свідомо "плутають" атаку на демократію з її захистом. Цікаво було б подивитися, чи немає в цих подіях сліду ззовні, хоча основна відповідальність все одно за Трампом.
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10.01.2021 01:30 Ответить
Российские СМИ просто говорят, что теперь любой протест это атака на демократию.
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10.01.2021 03:49 Ответить
Плевать что говорят казламордые. Тебя проблемы у тараканов волнуют ? так и с этими...
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10.01.2021 08:31 Ответить
а где суды над погромщиками из блм и антифы?
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10.01.2021 02:38 Ответить
Это очень правильный, принципиальный вопрос. В демократии США закон один для всех или как в насквозь лживом, прогнившем бывшем совке?
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10.01.2021 08:37 Ответить
В данном конкретном случае, похоже, что в США всё как в прогнившем коррумпированном пост-совке.
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10.01.2021 08:41 Ответить
Конгрессмены-демократы в етом конкретном случае правильно считают...
и не тока они...
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10.01.2021 03:21 Ответить
Пришел написать, что сейчас в твиттере главный тренд девиз "Повесить Майкла Пенса". Это ему такая благодарность за то что он переметнулся от Трампа. Они его иудой называют.
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10.01.2021 03:53 Ответить
Если они это сделают то войдут в историю.....на электрическом стуле.
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10.01.2021 08:33 Ответить
Забрать у всех иммигрантов и их родственников визы и Грин карты и вперёд на историческую родину.
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10.01.2021 06:13 Ответить
Нет, на этом сайте такие фото показывать низзя, щяс набежит какао-ботва и кацапом-путиноидом обзовет, ************ админу, а тот забанит.
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10.01.2021 08:44 Ответить
Раннее утро , а у тебя уже падучая . Или все таки ломка?
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10.01.2021 08:28 Ответить
тварь заслужила импичмента? - тварь должна быть импичменута.
и не неважно скока ему осталось в кресле сидеть - 11 дней или пол чaса...
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10.01.2021 06:30 Ответить
А в Украине убийц Небесной Сотни будут искать пока шмарклю не нагоним.
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10.01.2021 08:05 Ответить
Суд почав розглядати справу трьох затриманих, які брали участь у штурмі Капітолію - Цензор.НЕТ 2664
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10.01.2021 08:54 Ответить
Прокацапские пиндосы плюс титушки равно ПИТУШКИ
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10.01.2021 11:39 Ответить
Свинособаки возбудились напрасно!
В США, демократия и конституционный строй, это не пустой звук, это строилось веками и на века!
Все что вкидывают кремляди и ***** в США - это оторванное мясо от своего лохтората (не свое же баблишко ). И это - совершенно напрасное вливание кровных....
Ничего страшного в США не случилось и не случится, просто ********* очередной раз пернула в лужу......
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10.01.2021 09:31 Ответить
https://www.politico.com/news/2021/01/08/congress-democrats-capitol-riot-inside-job-456725 "Внутрішня робота": Деми Будинку запитують чи мали бунтівники Капітолію приховану допомогу.
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10.01.2021 09:36 Ответить
Суд почав розглядати справу трьох затриманих, які брали участь у штурмі Капітолію - Цензор.НЕТ 3415
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10.01.2021 10:08 Ответить
Боширов,Петров и Царнаев.
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10.01.2021 13:32 Ответить
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