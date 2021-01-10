Суд начал рассматривать дело троих задержанных, принимавших участие в штурме Капитолия. ФОТО
В Соединенных Штатах правоохранители задержали трех человек, которые стали известными после штурма здания Конгресса, в частности "шамана" Джейка Анджели.
Об этом сообщает Министерства юстиции США, информирует Цензор.НЕТ.
В субботу федеральный суд округа Колумбия взялся за дело трех задержанных, которых обвиняют в участии в беспорядках в Капитолии США в среду, 6 января.
Обвиняемыми являются Джейкоб Энтони Ченсли (так называемый "шаман QAnon" или Джейк Анджел), Адам Джонсон и Деррик Эванс.
Во время штурма здания Конгресса США фото Джейка Анджели с рогами и в мехах облетели все мировые СМИ. Мужчину обвиняют в насильственном вторжении, пребывании на закрытой территории и нарушении общественного порядка.
Адам Джонсон стал известен благодаря фото, на котором он выносит кафедру спикера Нэнси Пелоси из зала заседаний. Его обвиняют в незаконном проникновении в Капитолий.
Деррика Эванса обвиняют в подстрекательстве толпы к незаконным действиям. Он вел трансляцию штурма Капитолия на своей Facebook-странице.
В среду в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к Конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.
Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своем выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание Конгресса.Трамп осудил штурм Капитолия и заявил, что намерен мирно и законно передать власть Байдену. В то же время он заявил, что не придет на инаугурацию последнего.
Члены конгресса США от Демократической партии готовятся к проведению ускоренной процедуры объявления импичмента президенту Дональду Трампу. Однако председатель комитета по судебной системе Сената США Линдси Грэм заявил, что любая попытка объявить импичмент президенту Дональду Трампу обречена на провал.
Одному из нескольких представших перед судом задержанных при штурме Капитолия потребовался русскоязычный переводчик и он заявил судье: "Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите".
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https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Поисковая система Google сменила дату основания Украины в «поисковике» - 18 августа 1649 года.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
Kонгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своем выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание Конгресса.Трамп осудил штурм Капитолия и заявил, что намерен мирно и законно передать власть Байдену.
А головред ресурсу чітко і недвозначно заявив, що закликав на штурм, Ви в нього попитайте, а то геть не в курсі. Цитати, правда, наведено не було, але =майстрам пера= це не потрібно.
Ми тут у коментах все допишем і виправим...
Про мітинг чула: повідомляли, що буде. Поліції теж не було, може, стояло півтора копи. Отже, жодної загрози не було ? Чи хтось не хотів вжити заходів ?
У будь-якому натовпі завжди є ті, хто може вчитнити безлад, бо вони такі - без клепки. І їм цікаві зібрання і т.д. Ніколи не виключаються провокатори.
Коли ми проводили наші заходи - відповідальність завжди на організаторах. От перед москальським консульством хтось міг жбурнути щось у вікно. Уявляєш наслідки ? І поліції вистачало, і ми дивилися. А тут - чорті що ...
Я вважаю, що в натовпі були або відірвані шукачі гострих відчуттів, або це була спланована провокація. Недієздатність (яку зараз активно розкручують і це - огидно) не розглядаю: такі речі мусять встановлювати лікарі і не лише . Ми не передаємо доступ до рахунку на підставі слів, що його власник - не при тямі. А тут ідеться про президентство великої країни. Деми навіть не розуміють, що вони виглядають жалюгідно і самі ********* країну та її інститути за підтримки твітерів, фейсбучиків і т.д., тим більше, за кілька днів до закінчення його каденції.
Мені зі сторони це виглядає так.
Але знову ж таки: я лише проглядаю американські новини та читаю їхні коменти. Решта - відчуття (звідси вони не такі, як з України) + інтуїція. То населення України не їсть, не спить, живе американськими виборами і обізнане з ситуацією в Штатах краще за самих американців.
Я тобі писала: не можливо передбачити протікання хвороби. Одужують старші і з хронічними хворобами. А у молодших - ось так. Це вже інші фактори усього організму, які відіграють роль. Лікарі не хочуть сприймати його (організм) цілісно. Вони кожен бачить лише своє, локально. Не враховують взаємодію.
Хвороба розвивалася швидко ? Не було змоги допомогти ? Так само з дружиною: за скільки часу людина дійшла до ШВЛ ? Чому не подіяло лікування ? Зараз уже ж розібралися з медикаментами, які призначають ?
рыжий без твиттера - ето уже даже не смешно, оно 4 года твиттерило и думало шо ето и есть президенство ....
Сторонники Трампа призывают к вооруженным демонстрациям во всех столицах штатов 17 января.
и не тока они...
и не неважно скока ему осталось в кресле сидеть - 11 дней или пол чaса...
В США, демократия и конституционный строй, это не пустой звук, это строилось веками и на века!
Все что вкидывают кремляди и ***** в США - это оторванное мясо от своего лохтората (не свое же баблишко ). И это - совершенно напрасное вливание кровных....
Ничего страшного в США не случилось и не случится, просто ********* очередной раз пернула в лужу......