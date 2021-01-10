Оскорбительная для Путина надпись 12 часов висела на сайте правительства Хабаровского края, - СМИ. ФОТО

На изображении с видеокамер в Хабаровском крае, которое в онлайн-режиме транслировалось на сайте местного правительства, как минимум 12 часов была оскорбительная надпись в адрес президента РФ Владимира Путина.

Об этом 9 января сообщили "Сибирь.Реалии", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГОРДОН.

Журналисты проекта отмечают, что трансляция велась со строительной площадки Центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре. Надпись с оскорблением была в правом нижнем углу: "#Putin–". Какое именно слово использовали авторы надписи, проект не указал.



По данным "Сибирь.Реалии", поиски неизвестных, оставивших оскорбление на изображении с камер, ведут с привлечением ФСБ.

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Один из IT-специалистов рассказал на условиях анонимности, что специалисты, с которыми был заключен договор на монтаж камер, их обслуживание и трансляцию в интернет, "должны были спрятать камеры от всех в интернете, но не сделали этого и, похоже, банально даже пароль не поставили на камеру, и поэтому зайти мог любой продвинутый пользователь".



"Думаю, если этот человек следы после себя не затер, то вероятность найти его довольно большая. Там прямо в камере в логах может писаться кто, когда и с какого IP-адреса заходил на нее", – объяснил собеседник "Сибирь.Реалии".



