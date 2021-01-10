Оскорбительная для Путина надпись 12 часов висела на сайте правительства Хабаровского края, - СМИ. ФОТО
На изображении с видеокамер в Хабаровском крае, которое в онлайн-режиме транслировалось на сайте местного правительства, как минимум 12 часов была оскорбительная надпись в адрес президента РФ Владимира Путина.
Об этом 9 января сообщили "Сибирь.Реалии", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГОРДОН.
Журналисты проекта отмечают, что трансляция велась со строительной площадки Центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре. Надпись с оскорблением была в правом нижнем углу: "#Putin–". Какое именно слово использовали авторы надписи, проект не указал.
По данным "Сибирь.Реалии", поиски неизвестных, оставивших оскорбление на изображении с камер, ведут с привлечением ФСБ.
Один из IT-специалистов рассказал на условиях анонимности, что специалисты, с которыми был заключен договор на монтаж камер, их обслуживание и трансляцию в интернет, "должны были спрятать камеры от всех в интернете, но не сделали этого и, похоже, банально даже пароль не поставили на камеру, и поэтому зайти мог любой продвинутый пользователь".
"Думаю, если этот человек следы после себя не затер, то вероятность найти его довольно большая. Там прямо в камере в логах может писаться кто, когда и с какого IP-адреса заходил на нее", – объяснил собеседник "Сибирь.Реалии".
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Зелений Клин однако
она утонула... улыбочку фюрера Кремля видел весь Мир...
Киевский или Львовский.
https://www.youtube.com/watch?v=2SRzqzEnzMA&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=qJW-64ZV5_Q Путин-*****. Мексика
А якщо хакер не зовсім дебіл і через ТОР бодай заходив?
Петя говорил шо по мосту окупантам ещё убегать придётся, а иксперды утверждали шо мост рухнет через год после постройки.
Так вот мост открыли в мае 2018. Самое позднее В апреле 2019 оккупанты должны были убежать, а в мае 2019 мост должен был рухнуть.
А от кацапури, які його вибрали після 2014 року і обнулили в 2020 і *****вці, і підери, і терпили, і взагалі раби і смерди!!!!
Ітому вони достойні життя в паРаші і це при тому, що Росія на третьому місці в світі по видобутку нафти, а живуть як суки бездомні!!!
шо п-------л, що п-----с
шо п-------л, що п-----с
вот уж Сцарек у холопов-*********, обхохочешься и обрыгаешься.))