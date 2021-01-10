РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12625 посетителей онлайн
Новости Фото
61 541 83

Оскорбительная для Путина надпись 12 часов висела на сайте правительства Хабаровского края, - СМИ. ФОТО

На изображении с видеокамер в Хабаровском крае, которое в онлайн-режиме транслировалось на сайте местного правительства, как минимум 12 часов была оскорбительная надпись в адрес президента РФ Владимира Путина.

Об этом 9 января сообщили "Сибирь.Реалии", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГОРДОН.

Журналисты проекта отмечают, что трансляция велась со строительной площадки Центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре. Надпись с оскорблением была в правом нижнем углу: "#Putin–". Какое именно слово использовали авторы надписи, проект не указал.

По данным "Сибирь.Реалии", поиски неизвестных, оставивших оскорбление на изображении с камер, ведут с привлечением ФСБ.

Читайте также: От кибератаки российских хакеров пострадали более 250 американских госучреждений и компаний, - The New York Times

Оскорбительная для Путина надпись 12 часов висела на сайте правительства Хабаровского края, - СМИ 01

Один из IT-специалистов рассказал на условиях анонимности, что специалисты, с которыми был заключен договор на монтаж камер, их обслуживание и трансляцию в интернет, "должны были спрятать камеры от всех в интернете, но не сделали этого и, похоже, банально даже пароль не поставили на камеру, и поэтому зайти мог любой продвинутый пользователь".

"Думаю, если этот человек следы после себя не затер, то вероятность найти его довольно большая. Там прямо в камере в логах может писаться кто, когда и с какого IP-адреса заходил на нее", – объяснил собеседник "Сибирь.Реалии".

путин владимир (31565) хакер (1191) Хабаровск (13)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+56
одно емкое слово прилипло до злобного карлика навсегда. начинается на ху..
показать весь комментарий
10.01.2021 01:00 Ответить
+51
Оскорбительная для Путина надпись 12 часов висела на сайте правительства Хабаровского края, – СМИ - Цензор.НЕТ 4399
показать весь комментарий
10.01.2021 01:18 Ответить
+46
Оскорбительная для Путина надпись 12 часов висела на сайте правительства Хабаровского края, – СМИ - Цензор.НЕТ 5349
показать весь комментарий
10.01.2021 01:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Предлагаю в комментариях отгадывать, какими же нехорошими словами могли обозвать сею известную персону.
показать весь комментарий
10.01.2021 00:49 Ответить
одно емкое слово прилипло до злобного карлика навсегда. начинается на ху..
показать весь комментарий
10.01.2021 01:00 Ответить
на ло
показать весь комментарий
10.01.2021 01:04 Ответить
На ху начинается на йло кончается...
показать весь комментарий
10.01.2021 01:04 Ответить
Там на екрані затерто не менше 7 літер, так що "*****" занадто коротке. )))
Моя версія слова, - *******.
показать весь комментарий
10.01.2021 01:07 Ответить
Педофил подходит тоже.
показать весь комментарий
10.01.2021 01:34 Ответить
передастМУЙЛУША
показать весь комментарий
10.01.2021 08:10 Ответить
Для симметрии в строке "-*****#"
показать весь комментарий
10.01.2021 08:50 Ответить
х¥Йло? 🤣🤣
показать весь комментарий
10.01.2021 01:45 Ответить
Панове что вы стесняетесь называть Пунина ******? После известных событий слово ***** по отношению к Путину не является ни матерным ни безкультурным!
показать весь комментарий
10.01.2021 09:16 Ответить
Таки да , это не ругательство, а имя собственное.
показать весь комментарий
10.01.2021 17:46 Ответить
И это слово *****!!! *****!!! *****!!!
показать весь комментарий
10.01.2021 09:54 Ответить
Не треба нічого вгадувати. Путін - це вже образливе слово.
показать весь комментарий
10.01.2021 09:38 Ответить
"нульйло" скорее всего )) ну не могли же написать "афропарашник", не толлерантно это ))
показать весь комментарий
10.01.2021 00:57 Ответить
Путлер вор и убийца,так об этом знает весь Мир.... Хабаровчане не первые и даже не десятые...
показать весь комментарий
10.01.2021 00:59 Ответить
и что там оскорбительного ? или как у Задорнова неприлично о власли не выражаться - а что путен это матерное слово ?
показать весь комментарий
10.01.2021 01:00 Ответить
Бубочка пока съехал с горки в Буковеля услышал, 42 идиоматических названия, 167 пожеланий в смерти, и 1(одно) восклицание "Вернись!.. Бубимый!.. Я все прощу!", от Богдана Андрея..
показать весь комментарий
10.01.2021 01:00 Ответить
А вот интересно , слова " Путин - оно и есть . " Будет считаться оскорблением ?
показать весь комментарий
10.01.2021 01:01 Ответить
Оскорбительная для Путина надпись 12 часов висела на сайте правительства Хабаровского края, – СМИ - Цензор.НЕТ 5349
показать весь комментарий
10.01.2021 01:01 Ответить
А там на всю ХабарУ один огромный украинский след. Весь Дальний Восток заселен украинцами, ссыльными "кулаками" и "середняками", которых сталинский режим уничтожал как класс. Выжила треть из переселенных, но и этого хватило, чтобы Дальний Восток вполне сносно говорил сегодня на украинском. Так что ищите украинский след, ищите. Там, где есть хоть один украинец, путин всегда будет и х...йло, и пи...арас.
показать весь комментарий
10.01.2021 07:55 Ответить
Вони там, ще з часів столипіньської реформи!
Зелений Клин однако
показать весь комментарий
10.01.2021 13:19 Ответить
які всесильні українці!!! читаєш і сили набираєш ))))
показать весь комментарий
10.01.2021 12:28 Ответить
Мистер президент,что с лодкой?
она утонула... улыбочку фюрера Кремля видел весь Мир...
показать весь комментарий
10.01.2021 01:03 Ответить
У нас в Украине все заборы исписаны " ПТНХ".
показать весь комментарий
10.01.2021 01:03 Ответить
И ничего, никто не парится!
показать весь комментарий
10.01.2021 07:56 Ответить
Даже IP адрес увидят, надо же.
Киевский или Львовский.
показать весь комментарий
10.01.2021 01:06 Ответить
Главную фразу Путлер сказал позднее....назвав жен подводников проститутками...,это по мужски....
показать весь комментарий
10.01.2021 01:06 Ответить
В Японии поют - путин *****:

https://www.youtube.com/watch?v=2SRzqzEnzMA&pbjreload=101



показать весь комментарий
10.01.2021 01:08 Ответить
...а на испанский манер?
https://www.youtube.com/watch?v=qJW-64ZV5_Q Путин-*****. Мексика
показать весь комментарий
10.01.2021 02:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oNRs56jLLkQ&ab_channel=MikhailMitkov-Baklanovsky Oregona!!!
показать весь комментарий
10.01.2021 05:50 Ответить
Оскорбительная для Путина надпись 12 часов висела на сайте правительства Хабаровского края, – СМИ - Цензор.НЕТ 4399
показать весь комментарий
10.01.2021 01:18 Ответить
нет такого смайлика чтобы выразить истерический смех от этих придурков.
показать весь комментарий
10.01.2021 21:30 Ответить
А нехилый такой дворец спорта строят в Комсомольске-на-Амуре. Городок-то не крупный.
показать весь комментарий
10.01.2021 01:18 Ответить
Строят Дворец спорта, а сдадут казарму.
показать весь комментарий
10.01.2021 01:29 Ответить
"Турма" будет.
показать весь комментарий
10.01.2021 07:16 Ответить
259 тис. населення
показать весь комментарий
10.01.2021 02:20 Ответить
Стільки населення як у Рівному наприклад.
показать весь комментарий
10.01.2021 02:26 Ответить
При таких запасах полезных ископаемых и бабла за них это собачья будка, а не дворец спорта.
показать весь комментарий
10.01.2021 02:52 Ответить
Как обычно будет,на свинособак или крыша упадет или сгорят,из за проводки ,вместе со своими выродками)главное ,чтоб побольше их туда набилось...
показать весь комментарий
10.01.2021 05:06 Ответить
Так не знаєш що робити?
показать весь комментарий
10.01.2021 08:24 Ответить
Плешивый должен гордиться кликухой. За абы какие,,подвиги,,так не награждают
показать весь комментарий
10.01.2021 01:35 Ответить
Но по количеству кликух наш "найвэлычнишый" его резко обошел ещё со старта.
показать весь комментарий
10.01.2021 04:53 Ответить
Ваш, мордва,вне конкуренции
показать весь комментарий
10.01.2021 07:27 Ответить
По своим ,,талантам ,,он более многосторонний
показать весь комментарий
10.01.2021 08:28 Ответить
Пля буду знаю що там написано !-))
показать весь комментарий
10.01.2021 01:47 Ответить
Там написано пыня питорас
показать весь комментарий
10.01.2021 02:04 Ответить
Но без уточнения, пассивный или активный, впрочем, какая разница.
показать весь комментарий
10.01.2021 04:50 Ответить
Видать наши постарались. Слопатоедные на такое не способны...
показать весь комментарий
10.01.2021 04:11 Ответить
Даже если бы было просто написано одно слово "*****", то не было бы никаких разночтений, о ком это.
показать весь комментарий
10.01.2021 07:02 Ответить
Что для народа истина,-то для пукина смерть!
показать весь комментарий
10.01.2021 07:14 Ответить
ТАК А КОГДА ПУТИНА ПОВЕСЯТ !?)
показать весь комментарий
10.01.2021 07:25 Ответить
Дык оно и так по бункеру мечется, от страха в штаны наложив
показать весь комментарий
10.01.2021 07:29 Ответить
Тю, какой по счету, бо под номером 1 в марте будет 4 года, как его нет... Роискомитет-200 рулит
показать весь комментарий
10.01.2021 08:20 Ответить
Из песни слов не выкинешь , могли бы и процитировать, что там было, а так думай теперь , теряйся в догадках между пи и ху.
показать весь комментарий
10.01.2021 07:31 Ответить
Татьяна Лайф, знали б Вы, как я Вам сочувствую.
показать весь комментарий
10.01.2021 08:07 Ответить
Я тоже сочувствую, бо какие там теряйся в догадках... - АДЗИПАРКОМ , однозначно... (видели последнее муйлушино обращение к ааленям, еле языком ворочал, как он еще ласты переставлял))))))))
показать весь комментарий
10.01.2021 08:15 Ответить
Образливий для Путіна напис 12 годин висів на сайті уряду Хабаровського краю, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2278
показать весь комментарий
10.01.2021 09:27 Ответить
шедеврально!
показать весь комментарий
10.01.2021 12:40 Ответить
ДЕЛО В ТОМ ЧТО ДЕЛО ФУРГАЛ ЭТО НЕ НАЧАЛО ПРОБЛЕМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ !!! ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ПОШЛИ ПРИ ПЕРВОМ ПРЕЗИДЕНСТВЕ ПУТИНА !!!
показать весь комментарий
10.01.2021 08:10 Ответить
Там прямо в камере в логах может писаться кто, когда и с какого IP-адреса заходил на нее", Источник: https://censor.net/ru/p3240866

А якщо хакер не зовсім дебіл і через ТОР бодай заходив?
показать весь комментарий
10.01.2021 08:23 Ответить
Откройте букву "х" пожалуйста, я думаю такая буква есть в этом слове.
показать весь комментарий
10.01.2021 09:05 Ответить
А как это пережил Путин? Мо Крым вернул добровольно?
Петя говорил шо по мосту окупантам ещё убегать придётся, а иксперды утверждали шо мост рухнет через год после постройки.
Так вот мост открыли в мае 2018. Самое позднее В апреле 2019 оккупанты должны были убежать, а в мае 2019 мост должен был рухнуть.
показать весь комментарий
10.01.2021 09:19 Ответить
***** переживає. І не відомо чи переживе онкологію, але слабкість і деменція вже помітні візуально. Карма.
показать весь комментарий
10.01.2021 09:43 Ответить
Я так розумію той напис означає тюрма Путіну. Чому образливий, там просто констатція факту.
показать весь комментарий
10.01.2021 09:21 Ответить
российский оппозиционер Алексей Навальный назвал блокировку аккаунта Дональда Трампа в Твиттере "неприемлемым актом цензуры"
показать весь комментарий
10.01.2021 09:26 Ответить
Это от новичка у него кукуха съехала.
показать весь комментарий
10.01.2021 09:37 Ответить
Тю! Чого там ФСБ переполошилось? Всім відомо що "*****" це титул правителя *****стану вже 7 років. Пора б вже звикнути. Буде *****-2, 3, 4... і так до розвалу того балагану який вони називають "федерація".
показать весь комментарий
10.01.2021 09:40 Ответить
Путин - п*дорас, в*флист, п*здализ, х*есос, з*лупа конская, х*й моржовый, сосалка..
показать весь комментарий
10.01.2021 10:03 Ответить
это не оскорбление, а констатация факта- путин *****.
показать весь комментарий
10.01.2021 10:24 Ответить
Путін не *****, Путін умничка!!!
А от кацапури, які його вибрали після 2014 року і обнулили в 2020 і *****вці, і підери, і терпили, і взагалі раби і смерди!!!!
Ітому вони достойні життя в паРаші і це при тому, що Росія на третьому місці в світі по видобутку нафти, а живуть як суки бездомні!!!
показать весь комментарий
10.01.2021 11:38 Ответить
як говорить спадкоємець слави Юрія Нікуліна та Студента -Кулінара - А КАКАЯ РАЗНИЦА
шо п-------л, що п-----с
показать весь комментарий
10.01.2021 14:49 Ответить
як говорить спадкоємець слави Юрія Нікуліна та Студента -Кулінара - А КАКАЯ РАЗНИЦА
шо п-------л, що п-----с
показать весь комментарий
10.01.2021 14:51 Ответить
А ви запитайте про те,яке там слово написано, у харківських футбольних фанатів,вони вам розкажуть...
показать весь комментарий
10.01.2021 15:27 Ответить
ботоксная бабка пуйло- гнойный, страшный педофил... да ещё и карла злобная и закомплексованная...)

вот уж Сцарек у холопов-*********, обхохочешься и обрыгаешься.))
показать весь комментарий
10.01.2021 17:01 Ответить
Дивно, чому ви, колеги, не пригадали коментар грузинського журналіста стосовно ***** - "3,14зда моржова", а також ще кілька його не менш влучних епітетів .
показать весь комментарий
10.01.2021 18:17 Ответить
Це ж треба, прізвище пастуха москалів вже є образливим. Навіть х#ло не треба добавляти.
показать весь комментарий
10.01.2021 21:44 Ответить
Образливий для Путіна напис 12 годин висів на сайті уряду Хабаровського краю, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5109
показать весь комментарий
10.01.2021 22:44 Ответить
 
 