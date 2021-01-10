Циклон "Филомена" вызвал аномальные снегопады в Испании и движется на северо-восток. Четыре человека погибли. ФОТО
В Испании уже четыре человека стали жертвами сильных снегопадов, вызванных циклоном "Филомена".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Среди погибших один бездомный, который замерз в одном из парков в южном районе Мадрида. Также в Мадриде из-под снежных завалов достали тело 54-летнего мужчины, которого, как предполагают в полиции, ночью засыпало снегом. Двое других погибших - мужчина и женщина, оказалась в ловушке в своем авто, когда река вышла из берегов вблизи Малаги на юге Испании.
Нынешние снегопады стали самыми масштабными за последние несколько десятков лет. В 50 провинциях страны объявлен высший уровень опасности.
В результате обильных осадков только в столице тысячи людей оказались заблокированными в собственных автомобилях. По меньшей мере 400 автомагистралей и дорог не функционируют из-за снежных заносов. К работам по ликвидации последствий непогоды властям пришлось привлекать военных.
Во многих городах толстый снежный покров спровоцировал падение деревьев, что еще больше осложнило движение транспорта.
Прекращено железнодорожное сообщение во многих направлениях, в том числе между Мадридом и Валенсией. Также в Мадриде остановились автобусы, не работают службы по вывозу мусора. Накануне из-за непогоды закрыли столичный аэропорт.
В Мадриде не было такого снегопада с 1971 года. Мэр города опубликовал в соцсети Twitter видеообращение с призывом к горожанам оставаться дома. Однако его призыв остался не услышанным - жители Мадрида все равно гуляли по городу - дети лепили снеговиков, а взрослые передвигались на лыжах.
Предполагается, что циклон "Филомена" 10 января начнет движение дальше на северо-восток.
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Когда началась эта волна вирусная я тут из себя выходил.
А сейчас она пошла на спад, как очевидно. Ну и, к моему удивлению, мне открылся доступ. Привет, кстати!
https://www.ventusky.com/?p=50.9;32.0;5&l=snow&t=20210118/0300
Минус 34 градуса в Пиренеях . Последний раз было минус 32 градуса в 1956 году.
Все в шоке !
наверное зеленым морду будут бить за такие слова там
96% парникового эффекта дает водяной пар а не углекислый газ.
ты хоть раз видел заморозки весной при облачной погоде?
заморозки весной бывают только при ясной , без ветреной погоде, при установлении антициклона с минимальным количеством влаги в атмосфере.
и 40 градусная жара и сибирские морозы в средних широтах бывают только при высоком давлении
насправді ж потепління стосується всієї земної атмосфери, що як наслідок провокує погодні катаклізми
Сайт украинского филиала Gismeteo.ru, который является собственностью научно-производственного центра «Мэп Мейкер» - российской фирмы, которая предоставляет программное обеспечение для сбора, обработки и представления метеорологической информации. Также работает в Беларуси, Молдове, Литве и Латвии) лучше обычный гугл в поиске более норм.)
https://www.ventusky.com/?p=47.1;44.1;4&l=temperature-2m
и rp5 c архивами погоды
https://rp5.ua/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5,_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 https://rp5.ua/Погода_в_Киеве,_Украина
Нам такой, боюсь, не увидеть....