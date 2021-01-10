Циклон "Филомена" вызвал аномальные снегопады в Испании и движется на северо-восток. Четыре человека погибли. ФОТО

В Испании уже четыре человека стали жертвами сильных снегопадов, вызванных циклоном "Филомена".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Среди погибших один бездомный, который замерз в одном из парков в южном районе Мадрида. Также в Мадриде из-под снежных завалов достали тело 54-летнего мужчины, которого, как предполагают в полиции, ночью засыпало снегом. Двое других погибших - мужчина и женщина, оказалась в ловушке в своем авто, когда река вышла из берегов вблизи Малаги на юге Испании.

Нынешние снегопады стали самыми масштабными за последние несколько десятков лет. В 50 провинциях страны объявлен высший уровень опасности.

В результате обильных осадков только в столице тысячи людей оказались заблокированными в собственных автомобилях. По меньшей мере 400 автомагистралей и дорог не функционируют из-за снежных заносов. К работам по ликвидации последствий непогоды властям пришлось привлекать военных.

Во многих городах толстый снежный покров спровоцировал падение деревьев, что еще больше осложнило движение транспорта.

Прекращено железнодорожное сообщение во многих направлениях, в том числе между Мадридом и Валенсией. Также в Мадриде остановились автобусы, не работают службы по вывозу мусора. Накануне из-за непогоды закрыли столичный аэропорт.

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В Мадриде не было такого снегопада с 1971 года. Мэр города опубликовал в соцсети Twitter видеообращение с призывом к горожанам оставаться дома. Однако его призыв остался не услышанным - жители Мадрида все равно гуляли по городу - дети лепили снеговиков, а взрослые передвигались на лыжах.

Предполагается, что циклон "Филомена" 10 января начнет движение дальше на северо-восток.