Житель Черкасщины до смерти избил своего 4-месячного сына, - Нацполиция. ФОТО
Правоохранители в Черкасской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве своего четырехмесячного ребенка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черкасской области.
"9 января около 9:00 утра в дежурную часть Уманского районного управления полиции от врачей поступило сообщение о том, что в селе Летечивка от телесных повреждений умер четырехмесячный ребенок", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что к смерти ребенка причастен его 28-летний отец. Выяснилось, что мужчина имел неприязненные отношения к сыну и уже не раз бил его.
В пресс-службе полиции отметили, что злоумышленник признался в содеянном. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы. Следствие по данному факту продолжается.
Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
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