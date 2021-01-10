Крушение "Боинга" в Индонезии: спасатели находят в воде останки тел и обломки самолета. ФОТОрепортаж

На поверхности воды неподалеку от Джакарты найдены останки тел и личные вещи, которые могли принадлежать пассажирам самолета авиакомпании Sriwajaya Air, потерпевшему крушение в субботу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на представителя полиции Джакарты Юсри Юнуса пишет "Синьхуа".

"Утром мы получили два мешка для трупов: в одном были личные вещи пассажиров, а в другом - останки тел", - сказал Юнус.

Спасателям также удалось обнаружить обломки и кабели, которые могли остаться от самолета.









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Кроме этого военные, участвующие в поисковой операции с моря, уловили сигнал с маячка, который может указывать на место катастрофы.

Как сообщалось, 9 января пассажирский Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air потерял связь с диспетчерами вскоре после вылета из столицы Индонезии Джакарты. По предварительным данным, на борту лайнера находились 62 человека.