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Крушение "Боинга" в Индонезии: спасатели находят в воде останки тел и обломки самолета. ФОТОрепортаж

На поверхности воды неподалеку от Джакарты найдены останки тел и личные вещи, которые могли принадлежать пассажирам самолета авиакомпании Sriwajaya Air, потерпевшему крушение в субботу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на представителя полиции Джакарты Юсри Юнуса пишет "Синьхуа".

"Утром мы получили два мешка для трупов: в одном были личные вещи пассажиров, а в другом - останки тел", - сказал Юнус.

Спасателям также удалось обнаружить обломки и кабели, которые могли остаться от самолета.

Крушение Боинга в Индонезии: спасатели находят в воде останки тел и обломки самолета 01
Крушение Боинга в Индонезии: спасатели находят в воде останки тел и обломки самолета 02
Крушение Боинга в Индонезии: спасатели находят в воде останки тел и обломки самолета 03
Крушение Боинга в Индонезии: спасатели находят в воде останки тел и обломки самолета 04

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Кроме этого военные, участвующие в поисковой операции с моря, уловили сигнал с маячка, который может указывать на место катастрофы.

Как сообщалось, 9 января пассажирский Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air потерял связь с диспетчерами вскоре после вылета из столицы Индонезии Джакарты. По предварительным данным, на борту лайнера находились 62 человека.

Индонезия (140) самолет (3648) крушение (501)


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Теракт?
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10.01.2021 09:03 Ответить
Точно що трагедія.
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10.01.2021 09:05 Ответить
Видимо теракт, поскольку падению предшествовал врыв на высоте 3тыс. м
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10.01.2021 09:07 Ответить
Вроде бы даже два взрыва. Четыре раза в год приходится летать над Ливией. Всегда чувствую там себя не очень комфортно.
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10.01.2021 09:21 Ответить
А на этом самолете не летел какой то генерал ФСБ, который последнее время увлекался Капитолийскими шпилями?
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10.01.2021 09:14 Ответить
два вибухи - це Оманські стірлки з рашинської пукалки.
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10.01.2021 12:25 Ответить
RIP
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10.01.2021 09:47 Ответить
люди в масках
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10.01.2021 10:40 Ответить
И снова Боинг.
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10.01.2021 11:09 Ответить
 
 