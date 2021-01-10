Рогатый "шаман" QAnon и другие штурмовавшие Капитолий сторонники Трампа взяты под стражу. ФОТО
В США арестовали пятерых сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий в Вашингтоне.
Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
Среди арестованных - 33-летний житель Аризоны, участник конспирологического движения QAnon Джейкоб Энтони Ченсли, известный как Джейк Анджели или Q Shaman. Он ворвался в Капитолий в меховой шапке с рогами и без рубашки, его лицо было раскрашено в цвета американского флага, а в руках он держал копье с прикрепленным флагом США. Джейку Анджели предъявили обвинения в хулиганстве и насильственном проникновении на территорию госучреждения.
Также под арестом оказался 36-летний Адам Джонсон из Флориды. Во время штурма Капитолия его запечатлели держащим в руках кафедру спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Джонсона обвинили в краже государственной собственности, насильственном проникновении в здание и хулиганстве на территории Капитолия.
Кроме того, арестован 35-летний законодатель-республиканец из Западной Вирджинии Деррик Эванс, который опубликовал в сети видео, где он входит в здание Капитолия вместе с другими участниками штурма. Эванса обвинили в насильственном проникновении на территорию госучреждения и хулиганстве. 9 января Эванс ушел со своего поста.
Другой арестованный - Дуг Дженсен, попавший на видео во время штурма. Его обвинили в создании помех полицейским, а также в демонстрации в здании Капитолия. Пятым арестован 60-летний Ричард Барнетт из Арканзаса, который в ходе штурма сидел в кабинете Нэнси Пелоси, закинув ноги на стол.
В среду, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.
Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своем выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание конгресса.
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Россияне тоже постили фотки с Майдана исключительно каких-то беззубых фриков и зигователей.
А шаман и в беспорядках BLM участвовал.
Но q-конспирологи продолжают придумывать теории заговора а-ля "а может это зинка..."
Есть устойчивое ощущение, что их специально туда запустили, чтобы обострить ситуацию и вывернуть наружу все гнилое нутро шута-шизоида и показать всему миру.
Для сохранения равновесия существуют болезни, нищета, детская смертность, войны и прочие факторы, которые косят именно эти никчемные слои населения.
Нужно просто прекратить толерантность и равенство во всех проявлениях. Вырожденцы должны оставаться никчемным ничего не значащим элементом без прав, без голоса, без медицины, без образования. Им нужно дать только то, в чем они нуждаются - жратва, неквалифицированный дешевый труд, развлечения, секс.
Их много. Они быстро размножаются. Совсем незачем о них еще и заботиться.
"... очень обидно, что ничего интересного не произошло!" - и правда, мясорубки не получилось, бо Трамп обосрался и сбежал. "... было два миллиона человек" - и город не утонул в моче и фекалиях? Странно. Или там не было два миллиона человек.
Явно сценарий бардака предусматривал, что штурмующих начнут расстреливать еще на подходе к Капитолию, возмущенная Америка взорвется гражданской войной и Америка, проглоченная внутренними проблемами, уйдет с мировой политической арены. Йухло в кремле, наверное, губы в кровь искусало, переживаючи! Сценарий сорвался.Чувак сильно сожалеет: "... что-то явно пошло не так."
Все, слава Богу, пошло именно так, как надо. Трамп с йухлом надували огромный пузырь, готовили страшный взрыв и жуткое кровопролитие, а вышел ничтожный пшик, вызвавший отвращение. Никогда еще спецслужбы рф не заходили так далеко в борьбе с США. Ох и дурные будут США, если спустят на тормозах эту ситуацию и рф не понесет заслуженной кары.
На Роисе уже квадратно-гнездовым методом пару тысяч арестовали бы. И уже напаяли бы в Басманном суде им все статьи, которые только можно.
https://m.youtube.com/watch?v=UAr0WEV9Thg&t=864s
Різниця, кацапе, у тому, що ані В Україні, ані в Білорусі, майдан не намагався захопити будівлю Параменту, бо саме це є злочином проти держави.
Рэспублiканская партыя - напэу'на трошкi падмачыла рэпутацыю (парткi)
А дэмакратыя якiм чынам?! Вось калi на Расеi за рубель будуць даваць 80 далярау', калi РФ будзе у'водзiць сусьветна значныя санкцыi супраць ЗША, калi РФ стане 20% сусьветнай эканомiкi, пастау'шчыком тэхналогiй, навукоу'цау' - тады i я скажу " дэмакратыя абасралася". А пакуль пры пуцiнiзме чвэрць насельнiцтва за рысай беднасьцi, ходзiць на двор за вадою i на дзiрку.
Калi вы на самой справе у'краiнец - вось калi Ахметау', Фiрташ,Каламойскi, Парашэнка на сваiх прадпрыемствах будуць плацiць заробак 10000$ - будзем ставiць у' прыклад алiгархiчны феадалiзм
А за мову дзякуй, нават калi вы расеец i пераклалi цераз Гугл.
Приємно читати коментарі білорусів білоруською мовою.
Це значить що? - ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!
P.S. в мене тільки VPN білоруський...
Повесим вашего карлика педофила путина а вас мокселей загоним обратно в мещерские леса жрать орехи.
Спочатку араби називали весь Іберійський півострів "біляд аль-вандалус", - "країна вандалів". Після арабського завоювання у 8 ст. назва спростилася до аль-Андалус.
"Знаете, какая сейчас самая большая проблема у антипутинистов в Мордоре? Третий день читаю и челюсть подбираю. Превращение страны в фашистскую Германию а-ля тридцатые? Оккупация соседних стран? Репрессии к завоеванному народу? Захват власти? Убийства направо и налево уже?
Неа.
Ни за что не догадаетесь.
Самая главная проблема русского либерала сегодня - Твиттер забанил Дональда Трампа!!..."
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January 7, 2021 by ГенералСВР
Дорогие подписчики и гости канала! Президент рассеи вова пуйло, которого мы до этого называли "Тактик", в принципе, не оправдывает это прозвище, и мы расскажем почему. Конечно, внешняя политика всегда занимала и увлекала пуйла несравнимо больше, чем внутренняя: масштаб рассеи слишком мал для размаха его личности, КАК ОН СЧИТАЕТ, и быть одним из "великих мировых правителей", вернее "вершить мировую историю" - было его желанием и мечтой, как минимум, с 2006 года; к этому же времени относится и затаённая обида на "Запад" в широком смысле. Обида эта вылилась в "Мюнхенскую речь" в 2007 году, когда он фактически обвинил страны НАТО в нарушении договоренности о том, что альянс не будет расширяться на восток к границам рассеи. А фактически, это была обида за то, что не считаются с его интересами и не воспринимают его как равного, относятся к нему снисходительно. Это было его субъективное мнение, но, так как к тому времени он уже начинал считать, что рассея - это он, то личные обиды были экстраполированы на глобальный уровень. С 2007 года разрабатывались планы по противостоянию НАТО методами, которые впоследствии получили название "гибридной войны". В 2007 году были запущены "механизмы" противодействия, о которых мы расскажем. К третьему сроку президентства пуйла в 2012 году был разработан и принят широкомасштабный план противостояния НАТО гибридными методами, состоящий из серии "спецопераций". Был приказ лично ботоксного Сцарька приступить к работе по подготовке всех "спецопераций". Об одной такой "спецоперации" мы сегодня и расскажем. Влиять на политику экономическими ресурсами - это известный, эффективный и давний метод борьбы, но действовать так, чтобы это был эффективный дестабилизирующий и мощный удар, да ещё, чтобы сразу не поняли, откуда это идёт, здесь надо постараться. Объектом был выбран Евросоюз, против США пуйло даже не хотел обсуждать никаких планов, понимая уровень возможных проблем, если эти планы всплывут даже на этапе подготовки. Фальшивая валюта - удар по экономике, а очень-очень много фальшивой валюты, введенной в оборот в очень короткий период времени, это серьёзный и мощный удар по экономике, особенно если это происходит на фоне коллапса банковской системы Европы, который был другой спецоперацией и являлся частью "Большого плана». (Но об этом мы ещё расскажем.) Где на территории эрэфии можно разместить производство и практически гарантированно сохранить тайну? Всё правильно, это известная республика на Северном Кавказе. Было частично закуплено за рубежом, частично произведено в России оборудование и материалы для производства фальшивых евро очень высокого качества, не определяемых большинством "бытовых" детекторов. В 2012 году было начато производство банкнот номиналом 20, 50 и 100 €. Далее готовая продукция через Украину (всё же надо делать чужими руками) попадала в Венгрию и далее оседала в тайниках на территории Венгрии, Италии, Австрии и Греции. Тайники в основном находились на территории коммерческих структур, аффилированных с "солнцевской" преступной группировкой. В 2012-13 годах на территорию Украины фальшивая валюта ввозилась чартерными авиарейсами в Харьков, а с 2014 года - контрабандным путём на российско-украинском участке границы в Харьковской области. При перевозке пользовались услугами контрабандиста по кличке "Макар» (производная от фамилии, найти несложно, личность известная в узких кругах, имеет два гражданства). Ответственным за транспортировку груза по территории Украины одно время был, скончавшийся в конце прошлого года, мэр Харькова Геннадий Кернес. Перевалочным пунктом в Харькове был банк "Золотые ворота", по нашей информации принадлежавший частично Кернесу и Михаилу Добкину. Именно утечка информациии о фальшивых евро и стала поводом для убийства Вадима Вишневського - номинального хозяина банка. Все схемы мы раскроем позже, там ещё практически все живы, и мы не можем отвечать за их безопасность. В общей сложности было напечатано не менее 40 миллиардов €. К началу 2020 года 20 миллиардов находились на территории Европы ещё 20 миллиардов в Африке, Южной Америке и Азии. На сегодня благодаря нашему вмешательству все работы по этой спецоперации свернуты, фальшивые купюры частично из Европы вывезены.Мы знаем и утверждаем, что есть европейские и украинские политики, которые были частично посвящены и являлись частью глобального плана. Позже мы назовём их имена. После выхода этого материала, предлагаем всем фигурантам просить охрану от государства, не сомневаемся в желании пуйла убрать всех, кто касается этой истории даже на территории других стран. володя, мы только начали! Готовься!