Рогатый "шаман" QAnon и другие штурмовавшие Капитолий сторонники Трампа взяты под стражу. ФОТО

В США арестовали пятерых сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий в Вашингтоне.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Среди арестованных - 33-летний житель Аризоны, участник конспирологического движения QAnon Джейкоб Энтони Ченсли, известный как Джейк Анджели или Q Shaman. Он ворвался в Капитолий в меховой шапке с рогами и без рубашки, его лицо было раскрашено в цвета американского флага, а в руках он держал копье с прикрепленным флагом США. Джейку Анджели предъявили обвинения в хулиганстве и насильственном проникновении на территорию госучреждения.

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Также под арестом оказался 36-летний Адам Джонсон из Флориды. Во время штурма Капитолия его запечатлели держащим в руках кафедру спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Джонсона обвинили в краже государственной собственности, насильственном проникновении в здание и хулиганстве на территории Капитолия.

Кроме того, арестован 35-летний законодатель-республиканец из Западной Вирджинии Деррик Эванс, который опубликовал в сети видео, где он входит в здание Капитолия вместе с другими участниками штурма. Эванса обвинили в насильственном проникновении на территорию госучреждения и хулиганстве. 9 января Эванс ушел со своего поста.

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Другой арестованный - Дуг Дженсен, попавший на видео во время штурма. Его обвинили в создании помех полицейским, а также в демонстрации в здании Капитолия. Пятым арестован 60-летний Ричард Барнетт из Арканзаса, который в ходе штурма сидел в кабинете Нэнси Пелоси, закинув ноги на стол.

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В среду, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своем выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание конгресса.