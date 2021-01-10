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Рогатый "шаман" QAnon и другие штурмовавшие Капитолий сторонники Трампа взяты под стражу. ФОТО

Рогатый

В США арестовали пятерых сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий в Вашингтоне.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Среди арестованных - 33-летний житель Аризоны, участник конспирологического движения QAnon Джейкоб Энтони Ченсли, известный как Джейк Анджели или Q Shaman. Он ворвался в Капитолий в меховой шапке с рогами и без рубашки, его лицо было раскрашено в цвета американского флага, а в руках он держал копье с прикрепленным флагом США. Джейку Анджели предъявили обвинения в хулиганстве и насильственном проникновении на территорию госучреждения.

Рогатый шаман QAnon и другие штурмовавшие Капитолий сторонники Трампа взяты под стражу 01

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Также под арестом оказался 36-летний Адам Джонсон из Флориды. Во время штурма Капитолия его запечатлели держащим в руках кафедру спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Джонсона обвинили в краже государственной собственности, насильственном проникновении в здание и хулиганстве на территории Капитолия.

Рогатый шаман QAnon и другие штурмовавшие Капитолий сторонники Трампа взяты под стражу 02

Кроме того, арестован 35-летний законодатель-республиканец из Западной Вирджинии Деррик Эванс, который опубликовал в сети видео, где он входит в здание Капитолия вместе с другими участниками штурма. Эванса обвинили в насильственном проникновении на территорию госучреждения и хулиганстве. 9 января Эванс ушел со своего поста.

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Другой арестованный - Дуг Дженсен, попавший на видео во время штурма. Его обвинили в создании помех полицейским, а также в демонстрации в здании Капитолия. Пятым арестован 60-летний Ричард Барнетт из Арканзаса, который в ходе штурма сидел в кабинете Нэнси Пелоси, закинув ноги на стол.

Рогатый шаман QAnon и другие штурмовавшие Капитолий сторонники Трампа взяты под стражу 03

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В среду, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своем выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание конгресса.

арест (10465) протест (5862) США (27166) Трамп Дональд (5681)


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Топ комментарии
+114
Рогатый "шаман" QAnon и другие штурмовавшие Капитолий сторонники Трампа взяты под стражу - Цензор.НЕТ 5646
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10.01.2021 09:39 Ответить
+97
Судя по рогам- кацап!
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10.01.2021 09:35 Ответить
+72
Но Байден выгирал выборы и это факт! Что ты лаптеногое этот факт не приводишь?
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10.01.2021 09:43 Ответить
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Страница 3 из 3
Интересно, что хакерские атаки Мавзолейного быдла на госучреждения в США имеют продолжение и в этом году....,думаю что Байден завалит РАБссию тушонкой Рузвельта и Ножками Буша...
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10.01.2021 10:58 Ответить
Если бы я хотел дискредитировать протесты против нечестных выборов, я бы тоже постил фотки этого быка, а не фотки 11 конгрессменов США, что не признали выборы.
Россияне тоже постили фотки с Майдана исключительно каких-то беззубых фриков и зигователей.
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10.01.2021 10:58 Ответить
Из более чем 500 конгресменов 11 не признали вьіборьі, вау, єто действительно стоит того, чтобьі написать об єтом отдельную статью.
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10.01.2021 11:09 Ответить
125% избирателей проголосовала в Неваде. Напиши про победу демократов, что не давали Украине джавеллины и слили Крым.
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10.01.2021 11:13 Ответить
Срочно беги с єтой инфой в суд, а то трампистьі только в соцсетях кричат про фальсификации, а в судах ни одного случая доказать не смогли
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10.01.2021 17:41 Ответить
Теперь у шамана будет новое имя - сидящий бык
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10.01.2021 11:00 Ответить
Прихожу в банк и даю менеджеру пару сотен купюр...,оператор кладет упаковку в аппарат и через 5 секунд на табло высвечивается сумма...198 купюр по 100 баксов,точно так проклятые омериканцы проводили подсчет голосов на выборах...
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10.01.2021 11:02 Ответить
Негодяи, а ведь могли бьі со счетами честно подсчитать
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10.01.2021 11:11 Ответить
Тебя по жизни везде намахивают или только в троллячей конторе заставляют такой бред нести?
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10.01.2021 12:03 Ответить
Ну, рогатые с бубнами - это понятно... А когда рыжего дурака возьмут под белы рученьки, хто в курсе ???
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10.01.2021 11:03 Ответить
Помню Майдан на Болотной в Москве...ПОЗОРИЩЕ,кроме смеха ничего не вызывает...,на РАБссии все черед одно место...
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10.01.2021 11:05 Ответить
Свободу шаманам!!!
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10.01.2021 18:07 Ответить
Все должні жить в Москве и привиться Спутником-5. А Остальніе останутся жить
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10.01.2021 18:09 Ответить
Майдан в Хабаровске пройдет до 2030 года
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10.01.2021 11:11 Ответить
Майдан в Белорусі буде до 2065 року
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10.01.2021 17:51 Ответить
начали брать зарусляченных террористов в оборот.
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10.01.2021 11:22 Ответить
Вот что бывает с теми, кто лазит по кацапским сайтам - мозги варятся вкрутую, как у этого "шамана". Кстати, гебисты, вдохновленные полной импотенций кастированной при Клинтоне ФБР в контразведке, нагло назвали свою диверсионную сеть QAnon, и если читать "Q" как "квадро", то это прямой издевательский посыл к писанине гебиста Юлиана Семенова (на самом деле его фамилия Ляндрес) к его книге «ТАСС уполномочен заявить…», где американский агент имел кличку "ТриАнон". А, да, еще бывший клинтоновский директор ФБР, фактически разваливший службу и просравший теракт 11.07.2001, потом "прославился" адвокатствованием в деле кацапской крупной шпионки, за которую просило лично *****. Вот такие дела.
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10.01.2021 11:23 Ответить
Портнов-адвокацкие услуги,не предлагал?
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10.01.2021 11:29 Ответить
ОПЗЖ-на поруки возьмут.
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10.01.2021 11:30 Ответить
"ща позвоню баканову по поводу этого чёрта" (С) ))
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10.01.2021 11:31 Ответить
Трампу эти беспорядки уж были точно не нужны и в итоге сыграли против него.
А шаман и в беспорядках BLM участвовал.
Рогатого "шамана" QAnon й інших штурмовиків Капітолію та прихильників Трампа взяли під варту - Цензор.НЕТ 2610
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10.01.2021 11:35 Ответить
Он был на противоположной барикаде от БЛМ, вместе со своими мага-дружками.
Но q-конспирологи продолжают придумывать теории заговора а-ля "а может это зинка..."
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10.01.2021 12:27 Ответить
Наміняти рублів дрібними купюрами і засипати цих рашкованських прислужників ними. Нехай вони знають, що вони працюють на Рашу.
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10.01.2021 11:57 Ответить
А то они не знали!
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10.01.2021 12:05 Ответить
янки, вы бы не шаманов арестовывали, а фин потоки из рахи и их эмиссаров....
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10.01.2021 12:07 Ответить
Сначала шаманов, потом их координаторов и организаторов, а там уже и на фин потоки выйдут. Не все сразу.
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10.01.2021 13:52 Ответить
Сколько изумительных фоток оставил после себя этот штурм! Каждого штурмовика видно со всех сторон. Да они еще и сами с селфи-палками туда перлись, для соцсетей снимались. Может, кто и стримил даже.
Есть устойчивое ощущение, что их специально туда запустили, чтобы обострить ситуацию и вывернуть наружу все гнилое нутро шута-шизоида и показать всему миру.
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10.01.2021 12:09 Ответить
Зато отлично видно ядро электората Трампа - убогие полудурки.
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10.01.2021 12:34 Ответить
Но это агрессивные и вооруженные убогие полудурки. В ЛДНР тоже полудурки получили в руки оружие и ни к чему хорошему это не привело. У Байдена теперь феноменальный гемор - что делать с многомиллионной херней, которая убеждена, что у их любимого шизоида украли победу в выборах. Мозги этой биомассы засраны отборной пропагандой и выветрится это нескоро. У кремля еще долго будет сохранятся возможность манипулировать этой биомассой. Если, конечно, США не выжгут каленым железом всю фсб-шную и гру-шную нечисть у себя в стране.
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10.01.2021 12:51 Ответить
Ну тут такое. Убогие полудурки составляют большинство населения планеты.

Для сохранения равновесия существуют болезни, нищета, детская смертность, войны и прочие факторы, которые косят именно эти никчемные слои населения.

Нужно просто прекратить толерантность и равенство во всех проявлениях. Вырожденцы должны оставаться никчемным ничего не значащим элементом без прав, без голоса, без медицины, без образования. Им нужно дать только то, в чем они нуждаются - жратва, неквалифицированный дешевый труд, развлечения, секс.
Их много. Они быстро размножаются. Совсем незачем о них еще и заботиться.
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10.01.2021 15:09 Ответить
Так "рыбак рыбака" видит издалека, даже через океан.
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10.01.2021 17:54 Ответить
https://youtu.be/PoMxjyGsqjI Вой русских придурков, штурмовавших Капитолий: "больно и обидно, за что нас так сливают".
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10.01.2021 12:16 Ответить
Чудесный экземпляр. Дайте ему селедки!
"... очень обидно, что ничего интересного не произошло!" - и правда, мясорубки не получилось, бо Трамп обосрался и сбежал. "... было два миллиона человек" - и город не утонул в моче и фекалиях? Странно. Или там не было два миллиона человек.
Явно сценарий бардака предусматривал, что штурмующих начнут расстреливать еще на подходе к Капитолию, возмущенная Америка взорвется гражданской войной и Америка, проглоченная внутренними проблемами, уйдет с мировой политической арены. Йухло в кремле, наверное, губы в кровь искусало, переживаючи! Сценарий сорвался.Чувак сильно сожалеет: "... что-то явно пошло не так."
Все, слава Богу, пошло именно так, как надо. Трамп с йухлом надували огромный пузырь, готовили страшный взрыв и жуткое кровопролитие, а вышел ничтожный пшик, вызвавший отвращение. Никогда еще спецслужбы рф не заходили так далеко в борьбе с США. Ох и дурные будут США, если спустят на тормозах эту ситуацию и рф не понесет заслуженной кары.
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10.01.2021 12:43 Ответить
Ихтамнет.
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10.01.2021 13:40 Ответить
как-то совсем нежно с ними. по таким обвинениям скорее всего даже срока не дадут, ну максимум месяцев 6. но скорее всего просто штрафом отделаются.
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10.01.2021 12:20 Ответить
В штатах? За кражу госимущества, нападение на полицию и несанкционированное проникновение в госздание? Рекомендую ознакомиться с судебной практикой США. Это в Украине такие действия являются нормальным явлением. Забыл фамилию этого бойца мма, в общем, в 2009-м он что-то написал краской на стене Капитолия. 6 месяцев ареста и 90 тысяч штрафа. США - цивилизованная страна, где покушение на государственность жестко карается.
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10.01.2021 16:20 Ответить
Да и рога надо обламать по самую шею.
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10.01.2021 18:03 Ответить
Шото пока слабовато.

На Роисе уже квадратно-гнездовым методом пару тысяч арестовали бы. И уже напаяли бы в Басманном суде им все статьи, которые только можно.
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10.01.2021 12:33 Ответить
Щодо спроби захоплення влади
https://m.youtube.com/watch?v=UAr0WEV9Thg&t=864s
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10.01.2021 12:36 Ответить
а шо, шоу прошло на ура,теперь пляски с бубнами на год вперед обеспечены
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10.01.2021 12:39 Ответить
Який Майдан в Україні захопив Верховну Раду?
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10.01.2021 12:48 Ответить
Як ви, кацапи, палитесь на раз із цим "НА" - і гугл перекладач не допомогає.

Різниця, кацапе, у тому, що ані В Україні, ані в Білорусі, майдан не намагався захопити будівлю Параменту, бо саме це є злочином проти держави.
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10.01.2021 12:53 Ответить
На росії Майдан захоплював парламент, і в 1917 і в 1993.
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10.01.2021 13:32 Ответить
А хто в квітні 14-го намагався штурмувати Раду? А хто в серпні 15-го під Радою гранату кидав?
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10.01.2021 16:22 Ответить
а Саакашваль намагався разом з Семенченком та Парасюком, Сявченкой и Рубаном захопити та пiдiрвати Раду в 2017-2018р., а зараз вона спокійно ходить на ТВ Ньюс Ван та гавкає на Україну разом з шаманками Банаренкой та Лукашихой.
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10.01.2021 22:35 Ответить
У квітні 14го Євромайдану вже не було. Він закінчився місяцем раніше.
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11.01.2021 15:25 Ответить
Вот ты дурак! Обос.ался как раз твой сцарь со своими холопами! Скоро будешь на папирусе писать,потому что если тебе говорят "не пей с копытца,козлом станешь!",то надо слушаться. А Америка идет дальше,в отличие от тебя застрявшего и лающего на обочине!
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10.01.2021 12:54 Ответить
Те, що сталось у Вашингтоні - не має нічого спільного з Майданом, ватнику. Захоплення Капітолію - копія "русскай весни".
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10.01.2021 12:59 Ответить
"на Україні"? Палишся кацап, палишся))
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10.01.2021 13:40 Ответить
Сьмешны вы з такой высновай "Обісралися піндоси на весь світ зі своєю демократією". Гэта ваша асабiстая думка, цi вы глядач расейскага тэлебачыння?
Рэспублiканская партыя - напэу'на трошкi падмачыла рэпутацыю (парткi)
А дэмакратыя якiм чынам?! Вось калi на Расеi за рубель будуць даваць 80 далярау', калi РФ будзе у'водзiць сусьветна значныя санкцыi супраць ЗША, калi РФ стане 20% сусьветнай эканомiкi, пастау'шчыком тэхналогiй, навукоу'цау' - тады i я скажу " дэмакратыя абасралася". А пакуль пры пуцiнiзме чвэрць насельнiцтва за рысай беднасьцi, ходзiць на двор за вадою i на дзiрку.
Калi вы на самой справе у'краiнец - вось калi Ахметау', Фiрташ,Каламойскi, Парашэнка на сваiх прадпрыемствах будуць плацiць заробак 10000$ - будзем ставiць у' прыклад алiгархiчны феадалiзм
А за мову дзякуй, нават калi вы расеец i пераклалi цераз Гугл.
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10.01.2021 14:27 Ответить
Мова - основа нації.
Приємно читати коментарі білорусів білоруською мовою.
Це значить що? - ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!
P.S. в мене тільки VPN білоруський...
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10.01.2021 21:56 Ответить
Олень лаптеногий - В Украине, в Украину, в США, но на параше, на кацапстане, на московии, на москве, на питере, на чечне и т.д.
Повесим вашего карлика педофила путина а вас мокселей загоним обратно в мещерские леса жрать орехи.
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10.01.2021 15:31 Ответить
Тільки кацапи не відрізняють Майдан від антимайдана.
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10.01.2021 21:58 Ответить
Трампутін.
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10.01.2021 12:49 Ответить
На нари цих новоросів.
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10.01.2021 12:57 Ответить
Рогатого "шамана" QAnon й інших штурмовиків Капітолію та прихильників Трампа взяли під варту - Цензор.НЕТ 5114
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10.01.2021 13:22 Ответить
Спаплюжили ім'я вандалів, а вони створили одні з самих успішних і цивілізованих країн, але на їх горе вони були аріанцями, тому церква їх і змішала з лайном.
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10.01.2021 13:35 Ответить
Вандали залишили своє ім'я в назві іспанської провінції Андалусія (лат. Vandalitia).
Спочатку араби називали весь Іберійський півострів "біляд аль-вандалус", - "країна вандалів". Після арабського завоювання у 8 ст. назва спростилася до аль-Андалус.
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10.01.2021 14:07 Ответить
зайти в чужой кабинет, усесться в кресло хозяина/хозяйки и задрать ноги на стол - это так скрепно и мощно, млять . быдло-с трампанутое, однако.
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10.01.2021 13:59 Ответить
Абсооютно согласен, такое же быдло, как и "вытиран" Хорт, который в 15-м, захватив ОГА в Виннице, порвал висящий в кабинете губернатора портрет Порошенко
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10.01.2021 16:24 Ответить
из-за этого рогатого на Жамироквая даже наехали, известнейшего британского хаус-исполнителя)).. ему пришлось писать в Твиттере, что "там бы не я"))
Рогатого "шамана" QAnon й інших штурмовиків Капітолію та прихильників Трампа взяли під варту - Цензор.НЕТ 858
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10.01.2021 16:25 Ответить
Поховали москаля край дороги, рук немає, ног немає тільки роги видно.
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10.01.2021 18:43 Ответить
Рогатого "шамана" QAnon й інших штурмовиків Капітолію та прихильників Трампа взяли під варту - Цензор.НЕТ 5526
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10.01.2021 18:38 Ответить
Аркадий Бабченко:
"Знаете, какая сейчас самая большая проблема у антипутинистов в Мордоре? Третий день читаю и челюсть подбираю. Превращение страны в фашистскую Германию а-ля тридцатые? Оккупация соседних стран? Репрессии к завоеванному народу? Захват власти? Убийства направо и налево уже?
Неа.
Ни за что не догадаетесь.
Самая главная проблема русского либерала сегодня - Твиттер забанил Дональда Трампа!!..."

https://www.facebook.com/babchenkoa
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10.01.2021 21:56 Ответить
Рогатого "шамана" QAnon й інших штурмовиків Капітолію та прихильників Трампа взяли під варту - Цензор.НЕТ 6987
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10.01.2021 22:53 Ответить
жаль не было там ссаклашвили и тягнибока и надьки с семенченком всех на дурку
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11.01.2021 00:07 Ответить
Рогатого "шамана" QAnon й інших штурмовиків Капітолію та прихильників Трампа взяли під варту - Цензор.НЕТ 4187
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11.01.2021 00:08 Ответить
Способы гибридной войны с Европой.

January 7, 2021 by ГенералСВР

Дорогие подписчики и гости канала! Президент рассеи вова пуйло, которого мы до этого называли "Тактик", в принципе, не оправдывает это прозвище, и мы расскажем почему. Конечно, внешняя политика всегда занимала и увлекала пуйла несравнимо больше, чем внутренняя: масштаб рассеи слишком мал для размаха его личности, КАК ОН СЧИТАЕТ, и быть одним из "великих мировых правителей", вернее "вершить мировую историю" - было его желанием и мечтой, как минимум, с 2006 года; к этому же времени относится и затаённая обида на "Запад" в широком смысле. Обида эта вылилась в "Мюнхенскую речь" в 2007 году, когда он фактически обвинил страны НАТО в нарушении договоренности о том, что альянс не будет расширяться на восток к границам рассеи. А фактически, это была обида за то, что не считаются с его интересами и не воспринимают его как равного, относятся к нему снисходительно. Это было его субъективное мнение, но, так как к тому времени он уже начинал считать, что рассея - это он, то личные обиды были экстраполированы на глобальный уровень. С 2007 года разрабатывались планы по противостоянию НАТО методами, которые впоследствии получили название "гибридной войны". В 2007 году были запущены "механизмы" противодействия, о которых мы расскажем. К третьему сроку президентства пуйла в 2012 году был разработан и принят широкомасштабный план противостояния НАТО гибридными методами, состоящий из серии "спецопераций". Был приказ лично ботоксного Сцарька приступить к работе по подготовке всех "спецопераций". Об одной такой "спецоперации" мы сегодня и расскажем. Влиять на политику экономическими ресурсами - это известный, эффективный и давний метод борьбы, но действовать так, чтобы это был эффективный дестабилизирующий и мощный удар, да ещё, чтобы сразу не поняли, откуда это идёт, здесь надо постараться. Объектом был выбран Евросоюз, против США пуйло даже не хотел обсуждать никаких планов, понимая уровень возможных проблем, если эти планы всплывут даже на этапе подготовки. Фальшивая валюта - удар по экономике, а очень-очень много фальшивой валюты, введенной в оборот в очень короткий период времени, это серьёзный и мощный удар по экономике, особенно если это происходит на фоне коллапса банковской системы Европы, который был другой спецоперацией и являлся частью "Большого плана». (Но об этом мы ещё расскажем.) Где на территории эрэфии можно разместить производство и практически гарантированно сохранить тайну? Всё правильно, это известная республика на Северном Кавказе. Было частично закуплено за рубежом, частично произведено в России оборудование и материалы для производства фальшивых евро очень высокого качества, не определяемых большинством "бытовых" детекторов. В 2012 году было начато производство банкнот номиналом 20, 50 и 100 €. Далее готовая продукция через Украину (всё же надо делать чужими руками) попадала в Венгрию и далее оседала в тайниках на территории Венгрии, Италии, Австрии и Греции. Тайники в основном находились на территории коммерческих структур, аффилированных с "солнцевской" преступной группировкой. В 2012-13 годах на территорию Украины фальшивая валюта ввозилась чартерными авиарейсами в Харьков, а с 2014 года - контрабандным путём на российско-украинском участке границы в Харьковской области. При перевозке пользовались услугами контрабандиста по кличке "Макар» (производная от фамилии, найти несложно, личность известная в узких кругах, имеет два гражданства). Ответственным за транспортировку груза по территории Украины одно время был, скончавшийся в конце прошлого года, мэр Харькова Геннадий Кернес. Перевалочным пунктом в Харькове был банк "Золотые ворота", по нашей информации принадлежавший частично Кернесу и Михаилу Добкину. Именно утечка информациии о фальшивых евро и стала поводом для убийства Вадима Вишневського - номинального хозяина банка. Все схемы мы раскроем позже, там ещё практически все живы, и мы не можем отвечать за их безопасность. В общей сложности было напечатано не менее 40 миллиардов €. К началу 2020 года 20 миллиардов находились на территории Европы ещё 20 миллиардов в Африке, Южной Америке и Азии. На сегодня благодаря нашему вмешательству все работы по этой спецоперации свернуты, фальшивые купюры частично из Европы вывезены.Мы знаем и утверждаем, что есть европейские и украинские политики, которые были частично посвящены и являлись частью глобального плана. Позже мы назовём их имена. После выхода этого материала, предлагаем всем фигурантам просить охрану от государства, не сомневаемся в желании пуйла убрать всех, кто касается этой истории даже на территории других стран. володя, мы только начали! Готовься!
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11.01.2021 06:11 Ответить
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