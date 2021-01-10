Жители Харьковщины снова перекрыли трассу, требуя снижения тарифов на коммуналку. ФОТОрепортаж

В поселке Высокий Харьковского района люди заблокировали трассу, требуя снижения коммунальных тарифов.

Как передает Цензор.НЕТ, эту информацию подтвердили "Укринформу" в отделе коммуникации полиции Харьковщины.

"Перекрыта трасса М-18 (Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта). В акции принимают участие до полусотни граждан. Обеспечивают охрану общественного порядка на месте акции 15 полицейских", - сообщили в полиции.

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Как сообщают в Telegram-каналах очевидцы, люди передвигаются по пешеходному переходу, некоторые держат плакаты: "STOP геноцид", "Люди - не быдло", "Нет тарифогеноциду". Протестующие пропускают спецтранспорт, а также каждые 15 минут другие автомобили. Очевидцы отмечают, что сейчас на месте акции затора нет.







Как сообщалось, 7 января в г. Валки люди на час перекрыли трассу Киев - Харьков, выступая против повышения тарифов на газ.