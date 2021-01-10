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Сущенко: Призываем правоохранителей привлечь к ответственности вандалов, которые осквернили мемориал героям АТО в Умани. ФОТО

В Умани вандалы похитили ночью со стелы погибшим участникам АТО три фотографии героев и сломали прожектор для подсветки Обелиска Славы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель председателя Черкасского областного совета, руководитель ТОП "Европейская Солидарность" Роман Сущенко.

Сущенко: Призываем правоохранителей привлечь к ответственности вандалов, которые осквернили мемориал героям АТО в Умани 01
Сущенко: Призываем правоохранителей привлечь к ответственности вандалов, которые осквернили мемориал героям АТО в Умани 02


"Призываю местные правоохранительные органы выяснить все обстоятельства этого ужасного акта вандализма для розыска и привлечения к ответственности причастных к осквернению памяти защитников Украины, которые ценой собственной жизни остановили агрессора", - пишет Сущенко в Facebook.


"Вместе с Ириной Геращенко и депутатами Уманского городского совета от "Европейской Солидарности" обращаемся к Уманскому отделу полиции ГУНП в Черкасской области относительно безотлагательного начала досудебного расследования", - сообщил Сущенко.

Он также призвал ответственных жителей Умани быть бдительными и делать все возможное для предотвращения подобных проявлений вандализма и неуважения к памяти украинских патриотов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повреждение обелиска воинам АТО в Умани: полиция открыла уголовное производство, ищет вандалов

Автор: 

Умань (364) вандализм (606) Сущенко Роман (511) Европейская Солидарность (1060)


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Топ комментарии
+9
Розкриття не буде. Бо його в кишеню не покладеш і на хліб не намастиш.

Сущенко: Призываем правоохранителей привлечь к ответственности вандалов, которые осквернили мемориал героям АТО в Умани - Цензор.НЕТ 2253
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10.01.2021 14:08 Ответить
+5
Главнає шта улица асвальтиравана,и асвещена
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10.01.2021 14:12 Ответить
+5
Свору ментов 🎒🤢, оказывается надо призывать, а почему они в мгновение Ока не приступили к выполнению своих непосредственных обязанностей
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10.01.2021 14:57 Ответить
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Розкриття не буде. Бо його в кишеню не покладеш і на хліб не намастиш.

Сущенко: Призываем правоохранителей привлечь к ответственности вандалов, которые осквернили мемориал героям АТО в Умани - Цензор.НЕТ 2253
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10.01.2021 14:08 Ответить
Вилізиваніє блюда русскім язиком.
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10.01.2021 14:42 Ответить
Свору ментов 🎒🤢, оказывается надо призывать, а почему они в мгновение Ока не приступили к выполнению своих непосредственных обязанностей
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10.01.2021 14:57 Ответить
Показові процесси з показовими вироками вгамують вандалів.
А може показові вироки повинні отримати начальники відділів поліції.Бо якщо не можеш -не берись.
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10.01.2021 14:10 Ответить
Главнає шта улица асвальтиравана,и асвещена
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10.01.2021 14:12 Ответить
Тебе кацапсина ніхто не питає. Не твого кацапсячого лайна це справа. Згинь, падло!
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10.01.2021 14:19 Ответить
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10.01.2021 14:27 Ответить
Надо! Только их еще надо и найти. Почему памятники не оборудованы видеорегистраторами?*
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10.01.2021 14:17 Ответить
Шо його там шукать. В Буковелі на лижах їздить.
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10.01.2021 14:18 Ответить
Установив скрытые камеры возле таких памятников, можно всех сепаров потихоньку выловить, но Баканову и Рюкзакову это не надо.
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10.01.2021 14:28 Ответить
Это один из элементов гражданской войны, разжигаемой в Украине - дестабилизациия ситуации, которая выгодна многим и многим... Это элемент политического противостояния - вспомните историю Ваймарской республики, Германия после поражения в Первой мировой войне - обывателя доводили до животного страха, загоняли в стадо тварей дрожащих...
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10.01.2021 14:36 Ответить
Ну призвал и что ?
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10.01.2021 14:57 Ответить
В Умани вандалы похитили ночью со стелы погибшим участникам АТО три фотографии героев и сломали прожектор для подсветки Обелиска Славы. Источник: https://censor.net/ru/p3240904

Вже давно треба встановлювати відеокамери біля таких значних памятних об єктів по всій Україні
Проплачених кацапами виродків на зону на рік, хай посидять, поміркують, або хай рік підмітають вулиці своїх міст щоб всі бачили.
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10.01.2021 15:26 Ответить
повесить на памятнике или возле него! И закрыть границы! Ато приехал, ночью совершил провокацию, а на следующий день уехал! А вы-казлы соображайте, ктоже это сделал?
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10.01.2021 16:32 Ответить
Пора бы за осквернение памятников национальных героев, событий, давать лет 5 усиленного режима. Иначе это будет продолжатся Деньги будут стимулировать делать это....Сейчас молодежь аморальна За деньги сделают всё...
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10.01.2021 19:53 Ответить
Це результат "патріотичного виховання" в Україні, яке відсутнє взагалі.
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10.01.2021 22:40 Ответить
 
 