Сущенко: Призываем правоохранителей привлечь к ответственности вандалов, которые осквернили мемориал героям АТО в Умани. ФОТО

В Умани вандалы похитили ночью со стелы погибшим участникам АТО три фотографии героев и сломали прожектор для подсветки Обелиска Славы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель председателя Черкасского областного совета, руководитель ТОП "Европейская Солидарность" Роман Сущенко.







"Призываю местные правоохранительные органы выяснить все обстоятельства этого ужасного акта вандализма для розыска и привлечения к ответственности причастных к осквернению памяти защитников Украины, которые ценой собственной жизни остановили агрессора", - пишет Сущенко в Facebook.



"Вместе с Ириной Геращенко и депутатами Уманского городского совета от "Европейской Солидарности" обращаемся к Уманскому отделу полиции ГУНП в Черкасской области относительно безотлагательного начала досудебного расследования", - сообщил Сущенко.

Он также призвал ответственных жителей Умани быть бдительными и делать все возможное для предотвращения подобных проявлений вандализма и неуважения к памяти украинских патриотов.

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