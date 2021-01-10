На Закарпатье терроризируют епархию ПЦУ: зафиксированы две попытки поджога домовладений. ФОТОрепортаж
В ночь на 10 января в селе Деловое Раховского района Закарпатья неизвестный бросил стеклянную бутылку с зажигательной смесью в окно дома кассира Свято-Успенской религиозной общины ПЦУ. А уже утром подожгли гаражные ворота куратору религиозной общины Успения Пресвятой Богородицы этого же села.
Об этом сообщает в фейсбуке Закарпатская епархия Православной Церкви Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня около в 1:30 утра совершено покушение на жизнь семьи Никоряка Ивана - кассира Свято-Успенской религиозной общины ПЦУ в селе Деловое. Лицо, осуществившее поджог, пока не установлено, но среди местных жителей уже есть подозрения", - рассказали в епархии.
На место происшествия оперативно прибыли местные полицейские, возгорание до тех пор хозяин дома погасил. "Огнем поврежден дом заявителей, а именно металлопластиковый подоконник и стекло на оконной стекле. По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 194 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Закарпатской области.
Правоохранители начали розыск злоумышленника. Следствие по делу продолжается, сообщают в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.
Позже в епархии сообщили о еще одном поджоге.
"Утром, около 8:00 подожгли гаражные ворота еще одному нашему верянину - куратору религиозной общины Успения Пресвятой Богородицы Деловое - Фирищаку Петру Иосифовичу!" - говорится в сообщении.
В епархии также отметили, что жалуются в полицию на угрозы еще с 6 января, но реакция - "нулевая".
"Областная государственная администрация и непосредственно ее глава дальше отмалчивается. Полиция делает видимость, что занимается этим вопросом. Управляющий Закарпатской епархией, позвонил заместителю начальника Управления Нацполиции в Закарпатской области - Роману Усу... после короткого разговора он бросил трубку", - добавили в епархии.
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(с) Мастер и Маргарита.
а національні (тут мадярські) класи, то, так гадаю квота для районів...її оплачують,то треба вибрати...
якщо є інтернат, то дітей можна привозити, навіть здалеку, аби наповнити клас, дітей 5-6 хоча б...і так щороку, бо не буде класу - не буде вчителів і закриють школу...отакі прикрощі
Спасибо мудрому народу... Баканов, что ходит в московскую церковь и цинично заявляет о "расколе", это полностью одобряет!
Во ещё один звоночек с Закарпатья, где менты, московские попы и титушки тупо препятствуют переходу. Громада уже все суды неоднократно выиграла.
https://youtu.be/Ro7wXKPonb8
Это все равно, как удивляться, что партизаны Ковпака в полном составе не свалили через линию фронта в тыл. Попы РПЦ выполняют в Украине боевую задачу Родины.
Не прелюбодействуй!
воно сидить мовчки, ворогам держави все дозволяє.
вже ніхто не говорить, що Лаври мали перейти ПЦУ.
Гнати московських бісів з України!!!!