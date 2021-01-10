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На Закарпатье терроризируют епархию ПЦУ: зафиксированы две попытки поджога домовладений. ФОТОрепортаж

В ночь на 10 января в селе Деловое Раховского района Закарпатья неизвестный бросил стеклянную бутылку с зажигательной смесью в окно дома кассира Свято-Успенской религиозной общины ПЦУ. А уже утром подожгли гаражные ворота куратору религиозной общины Успения Пресвятой Богородицы этого же села.

Об этом сообщает в фейсбуке Закарпатская епархия Православной Церкви Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня около в 1:30 утра совершено покушение на жизнь семьи Никоряка Ивана - кассира Свято-Успенской религиозной общины ПЦУ в селе Деловое. Лицо, осуществившее поджог, пока не установлено, но среди местных жителей уже есть подозрения", - рассказали в епархии.

На Закарпатье терроризируют епархию ПЦУ: зафиксированы две попытки поджога домовладений 01
На Закарпатье терроризируют епархию ПЦУ: зафиксированы две попытки поджога домовладений 02
На Закарпатье терроризируют епархию ПЦУ: зафиксированы две попытки поджога домовладений 03

На место происшествия оперативно прибыли местные полицейские, возгорание до тех пор хозяин дома погасил. "Огнем поврежден дом заявителей, а именно металлопластиковый подоконник и стекло на оконной стекле. По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 194 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Закарпатской области.

Правоохранители начали розыск злоумышленника. Следствие по делу продолжается, сообщают в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

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Позже в епархии сообщили о еще одном поджоге.

"Утром, около 8:00 подожгли гаражные ворота еще одному нашему верянину - куратору религиозной общины Успения Пресвятой Богородицы Деловое - Фирищаку Петру Иосифовичу!" - говорится в сообщении.

На Закарпатье терроризируют епархию ПЦУ: зафиксированы две попытки поджога домовладений 04
На Закарпатье терроризируют епархию ПЦУ: зафиксированы две попытки поджога домовладений 05
На Закарпатье терроризируют епархию ПЦУ: зафиксированы две попытки поджога домовладений 06

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В епархии также отметили, что жалуются в полицию на угрозы еще с 6 января, но реакция - "нулевая". 

"Областная государственная администрация и непосредственно ее глава дальше отмалчивается. Полиция делает видимость, что занимается этим вопросом. Управляющий Закарпатской епархией, позвонил заместителю начальника Управления Нацполиции в Закарпатской области - Роману Усу... после короткого разговора он бросил трубку", - добавили в епархии.

На Закарпатье терроризируют епархию ПЦУ: зафиксированы две попытки поджога домовладений 07

На Закарпатье терроризируют епархию ПЦУ: зафиксированы две попытки поджога домовладений 08

На Закарпатье терроризируют епархию ПЦУ: зафиксированы две попытки поджога домовладений 09

поджог (1094) ПЦУ (791) Закарпатская область (2610)


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Топ комментарии
+21
Все существующие в мире террористические организации созданы и финансируются Рюзькой ПеДиРацией, все руководители террористов учились в московии, в Патриса Лумумбы. Все рюзькие попы выходцы из КГБ и ГРУ ФСБ РП. Если попы РПЦ позволяют себе освящать оружие созданное убивать, то они такие же террористы. Можно сделать вывод, что РПЦ не имеет никакого отношения к религии и является террористической организацией.
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10.01.2021 14:22 Ответить
+17
Полиции некогда заниматься мелочью. Им важнее пиндюлей в ресторане получить, водителей терроризировать, концерт 95 квартала охранять.
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10.01.2021 14:25 Ответить
+13
Вот вам и святоши прикацапленные во всей красе
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10.01.2021 14:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Мамке твоей за девять месяцев до твоего рождения предохраняться надо было,чтобы у нее глупое дитё не родилось.
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10.01.2021 14:31 Ответить
Кто? Враги? Интервенты?

(с) Мастер и Маргарита.
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10.01.2021 14:16 Ответить
Якби циган палили на Закарпатті вже б вся Європа писяла кипятком і кричала про необхідність знайти нападників. Авакова потрібно знімати к куям!
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10.01.2021 14:35 Ответить
Вот вам и святоши прикацапленные во всей красе
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10.01.2021 14:19 Ответить
Все существующие в мире террористические организации созданы и финансируются Рюзькой ПеДиРацией, все руководители террористов учились в московии, в Патриса Лумумбы. Все рюзькие попы выходцы из КГБ и ГРУ ФСБ РП. Если попы РПЦ позволяют себе освящать оружие созданное убивать, то они такие же террористы. Можно сделать вывод, что РПЦ не имеет никакого отношения к религии и является террористической организацией.
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10.01.2021 14:22 Ответить
РПЦ - це секта антихристів. Це пояснює і наругу над одним з найбільших свят християн - Різдвом Христовим. "Святкувати" його через 13(!!!) діб після події - це щонайменше святотацтво, а як на мене - відверта наруга над християнськими цінностями
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10.01.2021 17:55 Ответить
може там греко-католики...до пори до часу, ще з часів за совєтів, проти рпц не виступали, а зараз знов за своє?
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10.01.2021 15:06 Ответить
А були вже прецеденти що Ви на них натякаєте?
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10.01.2021 15:23 Ответить
сформулюйте питання, про які прецеденти мова
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10.01.2021 15:47 Ответить
Полиции некогда заниматься мелочью. Им важнее пиндюлей в ресторане получить, водителей терроризировать, концерт 95 квартала охранять.
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10.01.2021 14:25 Ответить
В полицию не идут что бы служить или что то там охранять. Туда идут что бы улучшить своё благосостояние или для повышения самооценки. Если тебя не берут даже улицы подметать иди в полицию - безвольные амебы, люди без каких либо принципов, садисты всегда найдут себя в пилиции. Как вы их не назовите, они все равно останутся мусорами.
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10.01.2021 14:36 Ответить
Біснуються сектанти неканонічні,антихристи рпц-шні, самозванці самопроголошені кацапські! ************* в рясах!
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10.01.2021 14:36 Ответить
А ответку организовать никак?
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10.01.2021 14:38 Ответить
Так надо знать кому.
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10.01.2021 16:08 Ответить
Рпцешной церкви, они же организовывают. Они всю жизнь чужими руками жар загребают, подстрекают быдловатников на всякие провокации.
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10.01.2021 17:42 Ответить
Так нельзя на авось. Может УПЦ а может и венгры.Надо знать точно,откуда ноги растут.
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10.01.2021 18:54 Ответить
мадяры халявные щи отрабатывают.
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10.01.2021 14:46 Ответить
але рахів, то не там де мадяри...це в протилежному боці від ужгорода і далеко від берегова
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10.01.2021 15:09 Ответить
Ділове- рядом с румынской границей. Не знаю насчет наличия в Деловом венгров, румын- полно. Но в горных Рахове и Ясинях, расположенных ближе к Франковщине, в школах есть венгерские классы.
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10.01.2021 21:32 Ответить
румуни, то мпц...
а національні (тут мадярські) класи, то, так гадаю квота для районів...її оплачують,то треба вибрати...
якщо є інтернат, то дітей можна привозити, навіть здалеку, аби наповнити клас, дітей 5-6 хоча б...і так щороку, бо не буде класу - не буде вчителів і закриють школу...отакі прикрощі
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11.01.2021 08:58 Ответить
там РПЦ зробила самозахват церкви ПЦУ. До чого тут мадяри?
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10.01.2021 17:57 Ответить
Это ж не венгерский кружок по интересам. Украинцев в Украине можно...
Спасибо мудрому народу... Баканов, что ходит в московскую церковь и цинично заявляет о "расколе", это полностью одобряет!
Во ещё один звоночек с Закарпатья, где менты, московские попы и титушки тупо препятствуют переходу. Громада уже все суды неоднократно выиграла.
https://youtu.be/Ro7wXKPonb8
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10.01.2021 14:47 Ответить
Украинцам надо учиться у евреев солидарности и сплоченности, а тем более, когда живешь в своей собственной стране, хватит болтаться, как х.й в проруби.
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10.01.2021 14:50 Ответить
у нас всі жиди сплотилися біля грошей на керівних посадах,в першу чергу українцям треба навчитися на виборах вибирати українців
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10.01.2021 15:02 Ответить
Блин, ну добвте же что бы народ понял, что речь идет о Православной церкви Украины Масковскава Паханата! А потому полиция особо и не торопиться вмешиваться. Я вообще удивлен, как эти ФСБшные попики до сих пор не свалили в свою московию!
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10.01.2021 15:03 Ответить
"Я вообще удивлен, как эти ФСБшные попики до сих пор не свалили в свою московию!"
Это все равно, как удивляться, что партизаны Ковпака в полном составе не свалили через линию фронта в тыл. Попы РПЦ выполняют в Украине боевую задачу Родины.
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10.01.2021 19:27 Ответить
И причем здесь община?
Не прелюбодействуй!
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10.01.2021 15:07 Ответить
Якщо комусь цікаво https://www.youtube.com/watch?v=KDPlaS4mR60 Про цей конфлікт тут
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10.01.2021 15:10 Ответить
А все тому що треба справжню хунту в Україні яка б провела спецоперації в стилі ссср, тобто чистки вапном.
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10.01.2021 15:16 Ответить
Мракобісний патріархат не вгамується
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10.01.2021 15:23 Ответить
Полиция совсем не работает. Авакова в отставку!
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10.01.2021 15:27 Ответить
московіти за Зе взагалі розперезались.
воно сидить мовчки, ворогам держави все дозволяє.
вже ніхто не говорить, що Лаври мали перейти ПЦУ.
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10.01.2021 15:53 Ответить
Это сделал прихожанин маааскавского патриархата. А как же 10 заповедей?
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10.01.2021 16:04 Ответить
ось вам і всі ознаки реванша. утиски пцу, учасників революції , волонтерів, добровольців під суд. всіх ригоаналів до влади.
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10.01.2021 16:29 Ответить
Дивилась на ютуб-каналі Ragulivna (Таня Микитенко) репортаж про події в цьому селі. Московити захвати церкву ПЦУ.
Гнати московських бісів з України!!!!
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10.01.2021 22:14 Ответить
 
 