На Закарпатье терроризируют епархию ПЦУ: зафиксированы две попытки поджога домовладений. ФОТОрепортаж

В ночь на 10 января в селе Деловое Раховского района Закарпатья неизвестный бросил стеклянную бутылку с зажигательной смесью в окно дома кассира Свято-Успенской религиозной общины ПЦУ. А уже утром подожгли гаражные ворота куратору религиозной общины Успения Пресвятой Богородицы этого же села.

Об этом сообщает в фейсбуке Закарпатская епархия Православной Церкви Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня около в 1:30 утра совершено покушение на жизнь семьи Никоряка Ивана - кассира Свято-Успенской религиозной общины ПЦУ в селе Деловое. Лицо, осуществившее поджог, пока не установлено, но среди местных жителей уже есть подозрения", - рассказали в епархии.







На место происшествия оперативно прибыли местные полицейские, возгорание до тех пор хозяин дома погасил. "Огнем поврежден дом заявителей, а именно металлопластиковый подоконник и стекло на оконной стекле. По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 194 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Закарпатской области.

Правоохранители начали розыск злоумышленника. Следствие по делу продолжается, сообщают в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

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Позже в епархии сообщили о еще одном поджоге.

"Утром, около 8:00 подожгли гаражные ворота еще одному нашему верянину - куратору религиозной общины Успения Пресвятой Богородицы Деловое - Фирищаку Петру Иосифовичу!" - говорится в сообщении.







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В епархии также отметили, что жалуются в полицию на угрозы еще с 6 января, но реакция - "нулевая".

"Областная государственная администрация и непосредственно ее глава дальше отмалчивается. Полиция делает видимость, что занимается этим вопросом. Управляющий Закарпатской епархией, позвонил заместителю начальника Управления Нацполиции в Закарпатской области - Роману Усу... после короткого разговора он бросил трубку", - добавили в епархии.