В Полтаве протестующие против новых тарифов на газ перекрыли трассу Киев-Харьков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Жители Полтавы вышли на акцию протеста из-за повышения тарифов на газ. Полиция перекрыла движение на трассе Киев-Харьков в черте города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Полтавщина".

Сейчас ограничен проезд на ул. Киевское Шоссе со стороны Харькова до улицы Грушевского.

Около 20 митингующих протестуют против новых тарифов на газ и за его транспортировку. Участники митинга перманентно передвигаются по пешеходному переходу, в связи с этим и ограничено движение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители Харьковщины снова перекрыли трассу, требуя снижения тарифов на коммуналку. ФОТОрепортаж







Отметим, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, согласовала повышение тарифа за распределение газа в Полтаве до 2,31 гривен на метр кубический.

Напомним, постановление Кабинета Министров об отмене льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек вступило в силу с 1 января. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.