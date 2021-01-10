Украинские воины подвезли запас питьевой воды для жителей Торецка. ФОТОрепортаж

Военнослужащие операции Объединенных сил подвезли запас питьевой воды жителям прифронтового Торецка на Донетчине, которые остались без воды из-за прорыва на водопроводе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Военнослужащие операции Объединенных сил постоянно помогают местному населению Донбасса и жителям прифронтовых населенных пунктов. И в этот раз они не оставили людей в беде, сегодня, 10 января, военные одного из подразделений, которое входит в состав Объединенных сил, подвезли населению прифронтового Торецка запас питьевой воды", - говорится в сообщении.

В ООС напомнили, что 4 января около 40 тысяч жителей прифронтового Торецка и нескольких близлежащих поселков остались без водоснабжения из-за аварии на водопроводе "Горловка-Торецк".







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Как сообщалось, 4 января произошел прорыв на водопроводе Горловка-Торецк, в результате чего без водоснабжения остались 5 населенных пунктов: г.Торецк (28 336 человек), г.Зализное (2 899 человек), пгт Пивничное (5 768 человек), пгт Пивденное (750 человек) и частично с. Щербиновка (170 человек) - в общей сложности около 38 тыс. жителей.

Ремонтные бригады регионального управления по эксплуатации канала 6 января устранили два повреждения на водопроводе в безопасной зоне, но для восстановления подачи воды необходимо устранить повреждения в "серой" зоне.

8 января в районе пгт Пивденное представители незаконных вооруженных формирований РФ из стрелкового оружия и гранатометов обстреляли бригаду ремонтников. Через некоторое время, когда восстановительные работы продолжились, несмотря на достигнутые договоренности, оккупанты вновь открыли прицельный огонь из стрелкового оружия по ремонтной бригаде.

По данному факту начато досудебное расследование по факту "нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст. 438 УКУ)".

9 января ремонтники вновь поехали к месту аварии, чтобы ликвидировать прорыв на водопроводе Горловка-Торецк.