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Украинские воины подвезли запас питьевой воды для жителей Торецка. ФОТОрепортаж

Военнослужащие операции Объединенных сил подвезли запас питьевой воды жителям прифронтового Торецка на Донетчине, которые остались без воды из-за прорыва на водопроводе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Военнослужащие операции Объединенных сил постоянно помогают местному населению Донбасса и жителям прифронтовых населенных пунктов. И в этот раз они не оставили людей в беде, сегодня, 10 января, военные одного из подразделений, которое входит в состав Объединенных сил, подвезли населению прифронтового Торецка запас питьевой воды", - говорится в сообщении.

В ООС напомнили, что 4 января около 40 тысяч жителей прифронтового Торецка и нескольких близлежащих поселков остались без водоснабжения из-за аварии на водопроводе "Горловка-Торецк".

Украинские воины подвезли запас питьевой воды для жителей Торецка 01
Украинские воины подвезли запас питьевой воды для жителей Торецка 02
Украинские воины подвезли запас питьевой воды для жителей Торецка 03

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Как сообщалось, 4 января произошел прорыв на водопроводе Горловка-Торецк, в результате чего без водоснабжения остались 5 населенных пунктов: г.Торецк (28 336 человек), г.Зализное (2 899 человек), пгт Пивничное (5 768 человек), пгт Пивденное (750 человек) и частично с. Щербиновка (170 человек) - в общей сложности около 38 тыс. жителей.

Ремонтные бригады регионального управления по эксплуатации канала 6 января устранили два повреждения на водопроводе в безопасной зоне, но для восстановления подачи воды необходимо устранить повреждения в "серой" зоне.

8 января в районе пгт Пивденное представители незаконных вооруженных формирований РФ из стрелкового оружия и гранатометов обстреляли бригаду ремонтников. Через некоторое время, когда восстановительные работы продолжились, несмотря на достигнутые договоренности, оккупанты вновь открыли прицельный огонь из стрелкового оружия по ремонтной бригаде.

По данному факту начато досудебное расследование по факту "нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст. 438 УКУ)".

9 января ремонтники вновь поехали к месту аварии, чтобы ликвидировать прорыв на водопроводе Горловка-Торецк.

Автор: 

водоснабжение (723) Торецк (499)


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Топ комментарии
+32
Чета вспомнилось:

Украинские воины подвезли запас питьевой воды для жителей Торецка - Цензор.НЕТ 8174
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10.01.2021 16:03 Ответить
+14
Бандерівці привезли воду "кормільцам".
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10.01.2021 16:06 Ответить
+12
Благодарные жители Торецка могут и банку медку с взрывчаткой принести
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10.01.2021 16:08 Ответить
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Чета вспомнилось:

Украинские воины подвезли запас питьевой воды для жителей Торецка - Цензор.НЕТ 8174
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10.01.2021 16:03 Ответить
им бы как в Иркутске - то ли с озера привезли воду, то ли с фекалиями "освяченую", но вроде обе ситуации имели место. ватники не сильно и роптали)
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10.01.2021 16:09 Ответить
Большинство и не заметили подвоха.
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10.01.2021 16:10 Ответить
Українські воїни підвезли запас питної води для жителів Торецька - Цензор.НЕТ 6694
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10.01.2021 17:33 Ответить
Крови горячей этим тварям дээнэровским лучше бы подвезли...
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10.01.2021 16:03 Ответить
Я с вам согласен, по сути. Но по не по форме. Оскорблениями вы никого не убедите в своей правоте. И да не цензоре полно агитаторов, агитирующих в той или иной форме (утверждая, что там живут неправильные украинцы, что территория с разоренной экономикой и/или загрязненной экологией не нужна и т.д.) за признание за рф восточных областей Украины.
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10.01.2021 17:22 Ответить
Мало, не такая как в ссср, холодная, муссолинцы, кропы, Путин введи, Байден чмо.
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10.01.2021 16:08 Ответить
Бандерівці привезли воду "кормільцам".
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10.01.2021 16:06 Ответить
Благодарные жители Торецка могут и банку медку с взрывчаткой принести
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10.01.2021 16:08 Ответить
Через некоторое время когда восстановительные работы продолжились , несмотря на достигнутые договоренности , оккупанты вновь открыли прицельный огонь ....((
У меня вопрос кто договаривался ? И главное с кем договаривались ?
Может Байрактара нужно было отправить договариваться ?
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10.01.2021 16:16 Ответить
Стадо на водопое.
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10.01.2021 16:25 Ответить
стiдо на вiдiпое )
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10.01.2021 16:51 Ответить
там капелька мочи и стекломойки а то привыкнут
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10.01.2021 16:50 Ответить
да там скрепное село..как 19век бараки
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10.01.2021 16:52 Ответить
Погарячилися воїни
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10.01.2021 18:01 Ответить
Пустити байпас в обхід лугандону мали б ще при режимі шоколоадного.
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10.01.2021 21:37 Ответить
 
 