"Мы не овцы": в Праге прошли массовые протесты против продления локдауна. ФОТОрепортаж
В Праге тысячи людей вышли на улицы в воскресенье, 10 января, чтобы выразить протест против ужесточения правительством карантинных ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.
По данным полиции, число участников этой акции составило две тысячи человек. Многие из них не носили масок и не соблюдали социальную дистанцию.
Некоторые протестующие имели при себе плакаты с надписями: "Остановите коронавирусный террор" и "Мы не овцы". Организаторами акции выступили, кроме прочего, владельцы ресторанного бизнеса и фитнесс-тренеры. Гостиницы и культурные заведения закрыты в Чехии с середины октября. Сообщается, что среди выступивших на митинге с речью был и экс-президент Чехии Вацлав Клаус.
По словам демонстрантов, закрытие ресторанов, магазинов и школ приведет к тому, что цена пандемии для экономики окажется еще более высокой. Кроме того, локдаун будет иметь негативные последствия для психического здоровья людей, подчеркивали активисты.
Ранее, 7 января, правительство объявило о продлении действующего в стране с 22 октября локдауна как минимум до 22 января. В соответствии с карантинными правилами, в общественных местах чехам запрещено встречаться более чем с одним человеком. Кроме того, с девяти часов вечера до пяти утра в стране действует комендантский час.
Реагируя на массовое недовольство ужесточением карантинных мер, президент Чехии Милош Земан призвал жителей страны проявить терпение. При этом он отметил, что увеличение числа заражений коронавирусом, наблюдающееся в стране в последнее время, объясняется недисциплинированностью людей.
Ранее Земан заявил в интервью чешскому онлайн-изданию Blesk.cz, что связывает надежду на преодоление кризиса, связанного с пандемией COVID-19, с началом вакцинации. При этом он поблагодарил ЕС за усилия по закупке вакцины и призвал Израиль помочь Чехии в организации прививочной кампании.
К 10 января 40 тысяч человек в Чехии сделали прививку от коронавируса. По данным южнотирольского онлайн-издания Stol.it, 76-летний Милош Земан намеревается вакцинироваться в течение ближайшей недели. Из-за диабета политик относится к группе риска, уточняют журналисты.
С начала пандемии в Чехии, население которой составляет около 10,7 млн человек, коронавирус был выявлен у более чем 831 тысячи пациентов. Около 13 тысяч больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, скончались.
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Усе буде БУКОВЕЛЬ!
зато у вАвки-шмарклим и степангова - тишь и благодать.. а из больных - только мендельша...
Сиди на бутылке ровно, и не порть атмосферу в стране пребывания
Путинская шлюха Земан, а не Клаус! Ты попутал, чучело лишнехромосомное!
І який сенс в цих локдаунах?
Крутят эту статистку как цыган слонце... натягивают сову на глобус - "какой инфаркт ? это тоже коронавирус!!!"
В нього такий приблизно брат , вiн теж захворiв на цей факiнг Ковiд , був в реанімації , але його витягнули, і начеб то без наслідків..
Вот только именно среди моих _реальных_ контактов - всё слава богу, а в интернетах - та пжаста, тяжелейшие случаи.. странная тенденция..
Что происходит? Какой смысл в таких ограничениях.
Было бы понятно, сидели месяц на карантине, количество заболевших резко снизилось, локдаун отменили и опять началось. И снова - карантин.
Так нет.
Перед Новим роком все працювало -
https://www.youtube.com/watch?v=_CrJkmDxbf8&ab_channel=SpolekLagunino%2Cz.s.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nakazenych-cr-koronavirus-120166 ípady
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nakazenych-cr-koronavirus-120166 +4283
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nakazenych-cr-koronavirus-120166 835454
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nemocnych-cr-koronavirus-120171 Aktivní případy
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nemocnych-cr-koronavirus-120171 -799
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nemocnych-cr-koronavirus-120171 159753
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-vylecenych-cr-koronavirus-124459 Počet zotavených
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-vylecenych-cr-koronavirus-124459 +4925
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-vylecenych-cr-koronavirus-124459 662429
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/pocet-hospitalizovanych-v-cesku-40336695 Právě v nemocnici
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/pocet-hospitalizovanych-v-cesku-40336695 -119
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/pocet-hospitalizovanych-v-cesku-40336695 6622
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nakazenych-cr-koronavirus-120166 Potvrzené případy
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nakazenych-cr-koronavirus-120166 +9294
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nakazenych-cr-koronavirus-120166 844799
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nemocnych-cr-koronavirus-120171 Aktivní případy
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nemocnych-cr-koronavirus-120171 -5083
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nemocnych-cr-koronavirus-120171 154721
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-vylecenych-cr-koronavirus-124459 Počet zotavených
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-vylecenych-cr-koronavirus-124459 +14164
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-vylecenych-cr-koronavirus-124459 676593
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/pocet-hospitalizovanych-v-cesku-40336695 Právě v nemocnici
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/pocet-hospitalizovanych-v-cesku-40336695 +510
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/pocet-hospitalizovanych-v-cesku-40336695 7132
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/umrti-zpusobene-koronavirem-v-cr-40317838 Úmrtí s nákazou
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/umrti-zpusobene-koronavirem-v-cr-40317838 +213
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/umrti-zpusobene-koronavirem-v-cr-40317838 13485 но если учесть что на прошлой недели было почти 18т.. то как видим идёт на спад.https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nakazenych-cr-koronavirus-120166
Локдауны и маски до сраки.
Но нужно делать видимость усиленной работы.
1. ты тупой дебил и не пользуешься ей
2. ты тупой дебил и носишь ее на подбородке, или только закрывая рот, но не закрывая нос
3. ты тупой дебил и носишь ее неделями/месяцами.
сейчас ковид унесёт определённое количество людей и сам собой исчезнет.
вакцинация против ковида,это идиотизм. не может быть вакцины от постоянно изменяющегося вируса.