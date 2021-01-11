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Новости Фото Коронавирус и карантин
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"Мы не овцы": в Праге прошли массовые протесты против продления локдауна. ФОТОрепортаж

В Праге тысячи людей вышли на улицы в воскресенье, 10 января, чтобы выразить протест против ужесточения правительством карантинных ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

По данным полиции, число участников этой акции составило две тысячи человек. Многие из них не носили масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Некоторые протестующие имели при себе плакаты с надписями: "Остановите коронавирусный террор" и "Мы не овцы". Организаторами акции выступили, кроме прочего, владельцы ресторанного бизнеса и фитнесс-тренеры. Гостиницы и культурные заведения закрыты в Чехии с середины октября. Сообщается, что среди выступивших на митинге с речью был и экс-президент Чехии Вацлав Клаус.

Мы не овцы: в Праге прошли массовые протесты против продления локдауна 01

По словам демонстрантов, закрытие ресторанов, магазинов и школ приведет к тому, что цена пандемии для экономики окажется еще более высокой. Кроме того, локдаун будет иметь негативные последствия для психического здоровья людей, подчеркивали активисты.

Ранее, 7 января, правительство объявило о продлении действующего в стране с 22 октября локдауна как минимум до 22 января. В соответствии с карантинными правилами, в общественных местах чехам запрещено встречаться более чем с одним человеком. Кроме того, с девяти часов вечера до пяти утра в стране действует комендантский час.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19: правительство Чехии вводит комендантский час и закрывает почти все магазины

Реагируя на массовое недовольство ужесточением карантинных мер, президент Чехии Милош Земан призвал жителей страны проявить терпение. При этом он отметил, что увеличение числа заражений коронавирусом, наблюдающееся в стране в последнее время, объясняется недисциплинированностью людей.

Мы не овцы: в Праге прошли массовые протесты против продления локдауна 02
Фото: сайт DW

Ранее Земан заявил в интервью чешскому онлайн-изданию Blesk.cz, что связывает надежду на преодоление кризиса, связанного с пандемией COVID-19, с началом вакцинации. При этом он поблагодарил ЕС за усилия по закупке вакцины и призвал Израиль помочь Чехии в организации прививочной кампании.

К 10 января 40 тысяч человек в Чехии сделали прививку от коронавируса. По данным южнотирольского онлайн-издания Stol.it, 76-летний Милош Земан намеревается вакцинироваться в течение ближайшей недели. Из-за диабета политик относится к группе риска, уточняют журналисты.

С начала пандемии в Чехии, население которой составляет около 10,7 млн человек, коронавирус был выявлен у более чем 831 тысячи пациентов. Около 13 тысяч больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, скончались.

карантин (16729) протест (5868) Чехия (1742) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+12
А нашим ЗЕ овцам влупили тарифы под небо и объявили локдаун...шо б деньги окромя коммуналки не тратили....
Усе буде БУКОВЕЛЬ!
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11.01.2021 08:30 Ответить
+10
Ой, та вот уже год, как никто в реальности не умирает от стррррашного смерррртельного вирррруса - ни мои знакомые, ни знакомые знакомых.... и только в циферках статистики постоянно "ужас-ужас-все-умрут" .

Крутят эту статистку как цыган слонце... натягивают сову на глобус - "какой инфаркт ? это тоже коронавирус!!!"
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11.01.2021 08:44 Ответить
+9
"Ми не вівці": у Празі відбулися масові протести проти продовження локдауну - Цензор.НЕТ 5025И в Украине.
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11.01.2021 09:25 Ответить
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А нашим ЗЕ овцам влупили тарифы под небо и объявили локдаун...шо б деньги окромя коммуналки не тратили....
Усе буде БУКОВЕЛЬ!
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11.01.2021 08:30 Ответить
Так вроде задебилами называют тех, кто не соблюдает карантин.
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11.01.2021 09:00 Ответить
С начала пандемии в Чехии, население которой составляет около 10,7 млн человек, коронавирус был выявлен у более чем 831 тысячи пациентов. Около 13 тысяч больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, скончались.

зато у вАвки-шмарклим и степангова - тишь и благодать.. а из больных - только мендельша...

"Ми не вівці": у Празі відбулися масові протести проти продовження локдауну - Цензор.НЕТ 2146
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11.01.2021 10:53 Ответить
Живу в Праге 20 лет. Люди, если их можно так называть, вышедшие на эту демонстрацию, все перенесли операцию по ампутации мозга. Откровенные фашисты, тупые барыги и просто дебилы. Возглавлял все бывший президент и путинская шлюха Вацлав Клаус. После его приватизации в 90-х осталась дыра в 600 млрд крон , а это на минуточку 1 биллион гривен. Как-то так
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11.01.2021 12:01 Ответить
Живешь в Праге 20 лет, но остался кацапом.
Сиди на бутылке ровно, и не порть атмосферу в стране пребывания
Путинская шлюха Земан, а не Клаус! Ты попутал, чучело лишнехромосомное!
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14.01.2021 17:30 Ответить
Ооо, ну откуда тут берутся такие «знатоки» и «поцреоты»? Чесотка дырявая, что ты тут поёшь о бутылках ? Ты мне свои извращения не приписывай . Что ты хотел сказать своим вонючим выпердом под видом комментария ? А Клаус не может быть путинососом , как и Земан ? *** тебе в рот , чтоб голова не болталась, когда в жопу ***** будут
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04.02.2021 13:13 Ответить
"Ми не вівці": у Празі відбулися масові протести проти продовження локдауну - Цензор.НЕТ 2088
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11.01.2021 12:39 Ответить
В них захворів майже кожен десятий, в нас практично кожен тридцятий.
І який сенс в цих локдаунах?
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11.01.2021 08:30 Ответить
Зберегти грошики для Рината и деда Бени...
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11.01.2021 08:32 Ответить
Буде просто відкладений попит, ніякі гроші так не збережуться.
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11.01.2021 08:34 Ответить
Ой, та вот уже год, как никто в реальности не умирает от стррррашного смерррртельного вирррруса - ни мои знакомые, ни знакомые знакомых.... и только в циферках статистики постоянно "ужас-ужас-все-умрут" .

Крутят эту статистку как цыган слонце... натягивают сову на глобус - "какой инфаркт ? это тоже коронавирус!!!"
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11.01.2021 08:44 Ответить
Я теж був скептиком до грудня мiсяца коли у колеги по роботі мати не померла в шпиталю від Ковіда .Це реальна людина і реальна смерть. І мати його була не стара і старезна і не вся з себе хвора
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11.01.2021 08:51 Ответить
там літня людина, а коли за 2 дні сгорає 38 річний мужик під 2 метра росту, прихильник здорового життя - навіть не курив і не пив - це реально треш...
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11.01.2021 11:16 Ответить
Жах..
В нього такий приблизно брат , вiн теж захворiв на цей факiнг Ковiд , був в реанімації , але його витягнули, і начеб то без наслідків..
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11.01.2021 11:26 Ответить
....может быть....
Вот только именно среди моих _реальных_ контактов - всё слава богу, а в интернетах - та пжаста, тяжелейшие случаи.. странная тенденция..
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11.01.2021 20:06 Ответить
Мені немає жодного сенсу брехати,я не працюю на корпорацію яка виробляє вакцини, повторюю - це реальні люди, не інтернетнi, і реальна смерть.
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11.01.2021 20:29 Ответить
Баран, на три дня открыли, обосрались и закрыли
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04.02.2021 13:16 Ответить
Не прєдставляйся , я і так знаю що ти баран ( чи баранесса ) -)
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04.02.2021 13:24 Ответить
Ти «тіпа» щирий українець ? ти тупий та особливо упоротий, як вата, це я бачу. Таке собі дурне
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05.02.2021 11:17 Ответить
Мокша мене від твоєі кацапськоі тупості кумарить , просто пшел нах , так вам кацапам зрозуміло ? Давайпака чучело
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05.02.2021 11:24 Ответить
Объясните мне, пожалуйста. В Чехии они сидят на карантине уже почти 3 месяца. При этом говорят, что количество заболевших не то что уменьшилось, а даже увеличилось.
Что происходит? Какой смысл в таких ограничениях.
Было бы понятно, сидели месяц на карантине, количество заболевших резко снизилось, локдаун отменили и опять началось. И снова - карантин.
Так нет.
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11.01.2021 08:46 Ответить
Пояснюю - Все витяги, всі гірськолижні курорти в Чехії працюють на всю котушку, в той час як в Німеччині та Австрії це все закрито і логічно що багато іноземців поїхали на лижі в Чехії, сам хотів їхати туди але у нас ввели 15 км зону від твого будинки, за її межі не можна
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11.01.2021 08:56 Ответить
**** ты тут поясняешь, Лемке ? Я тут живу. Ничего не работает тут, не *****, дура
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11.01.2021 12:04 Ответить
З дівкою своєю будеш в такому тоні розмовляти, не зі мною довбню.
Перед Новим роком все працювало -
https://www.youtube.com/watch?v=_CrJkmDxbf8&ab_channel=SpolekLagunino%2Cz.s.
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11.01.2021 12:20 Ответить
за вчера официальные данные

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nakazenych-cr-koronavirus-120166 ípady
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nakazenych-cr-koronavirus-120166 +4283
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nakazenych-cr-koronavirus-120166 835454

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nemocnych-cr-koronavirus-120171 Aktivní případy
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nemocnych-cr-koronavirus-120171 -799
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nemocnych-cr-koronavirus-120171 159753

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-vylecenych-cr-koronavirus-124459 Počet zotavených
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-vylecenych-cr-koronavirus-124459 +4925
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-vylecenych-cr-koronavirus-124459 662429

https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/pocet-hospitalizovanych-v-cesku-40336695 Právě v nemocnici
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/pocet-hospitalizovanych-v-cesku-40336695 -119
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/pocet-hospitalizovanych-v-cesku-40336695 6622
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12.01.2021 00:22 Ответить
Я так зрозумів йде на спад ?
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12.01.2021 05:37 Ответить
я немного ошибся это была статистика за пол дня.А вот за вчерашний целый день.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nakazenych-cr-koronavirus-120166 Potvrzené případy
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nakazenych-cr-koronavirus-120166 +9294
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nakazenych-cr-koronavirus-120166 844799

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nemocnych-cr-koronavirus-120171 Aktivní případy
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nemocnych-cr-koronavirus-120171 -5083
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nemocnych-cr-koronavirus-120171 154721

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-vylecenych-cr-koronavirus-124459 Počet zotavených
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-vylecenych-cr-koronavirus-124459 +14164
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-vylecenych-cr-koronavirus-124459 676593

https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/pocet-hospitalizovanych-v-cesku-40336695 Právě v nemocnici
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/pocet-hospitalizovanych-v-cesku-40336695 +510
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/pocet-hospitalizovanych-v-cesku-40336695 7132

https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/umrti-zpusobene-koronavirem-v-cr-40317838 Úmrtí s nákazou
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/umrti-zpusobene-koronavirem-v-cr-40317838 +213
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/umrti-zpusobene-koronavirem-v-cr-40317838 13485 но если учесть что на прошлой недели было почти 18т.. то как видим идёт на спад.https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-nakazenych-cr-koronavirus-120166
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12.01.2021 18:33 Ответить
Ок.Дякую
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12.01.2021 18:35 Ответить
Абисняю.
Локдауны и маски до сраки.
Но нужно делать видимость усиленной работы.
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11.01.2021 10:29 Ответить
маски до сраки в случае когда:
1. ты тупой дебил и не пользуешься ей
2. ты тупой дебил и носишь ее на подбородке, или только закрывая рот, но не закрывая нос

3. ты тупой дебил и носишь ее неделями/месяцами.
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11.01.2021 13:50 Ответить
Маски всё время до сраки, только до тупого стада это не доходит никак.
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11.01.2021 14:46 Ответить
я в Праге живу 15 лет. Рассказываю. В вели локдаун с 14000 т. в день через 4 недели стало 4000 т. Локдаун отменили . Открыли спорт залы, бары, рестораны. Через примерно 10 дней зараженных стало 15000 16000т. и снова локдаун. Как то так
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11.01.2021 23:34 Ответить
поправка доходило до 18т.
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12.01.2021 18:34 Ответить
Вы чези овцы если ваш президент земан сравнивпет атаку на Капитолие с Майданом.вот и жевите при земане-пастухе.ранше вы чехи были достойный народ.
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11.01.2021 08:48 Ответить
Память у людей короткая, и у наших, к сожалению, тоже.
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11.01.2021 08:55 Ответить
Düz deyirsən qardaş
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11.01.2021 08:58 Ответить
Немного не так. Земан проиграл выборы в Праге и в основных крупных городах профессору математики который за западную цивилизацию. А вот выиграл в перифериях, где очень мало интеллигенции при помощи популизма.
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12.01.2021 00:00 Ответить
Игор ты знаеш по нашему ))))
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11.01.2021 09:06 Ответить
Родственники в Баку когда то жили ) И сам там бил , красивий город !И люди замечательние !
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11.01.2021 11:28 Ответить
"Ми не вівці": у Празі відбулися масові протести проти продовження локдауну - Цензор.НЕТ 5025И в Украине.
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11.01.2021 09:25 Ответить
"Голосование" и "выборы" - это профанация для невежественного ЛОХТОРАТА, даже идеально честная процедура не имеет смысла, когда право политического голоса есть у подавляющего и безответсьтвенного СТАДА ОВЕЦ И БАРАНОВ. Уравниловка и БОЛЬШЕВИЗМ - это не промто УТОПИЯ И МАРАЗМ, анаменная политика УЗКРПАЦИИ ВЛАСТИ паразитаии и авантюристами путем манипуляции "голосами" НЕДЕЕСПОСОБНОГО во всех отношениях БОЛЬШИНСТВА!
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11.01.2021 09:36 Ответить
Овцы, еще и породистые, иначе не избирали бы Земана в президенты.
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11.01.2021 10:00 Ответить
В Праге он проиграл выборы
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12.01.2021 00:04 Ответить
"Ми не вівці": у Празі відбулися масові протести проти продовження локдауну - Цензор.НЕТ 5198
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11.01.2021 12:38 Ответить
грипп испанка,прошёл сам по себе,унеся нужное количество людей.
сейчас ковид унесёт определённое количество людей и сам собой исчезнет.
вакцинация против ковида,это идиотизм. не может быть вакцины от постоянно изменяющегося вируса.
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11.01.2021 13:17 Ответить
 
 