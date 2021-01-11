Труп мужчины без ног и внутренних органов найден в Днепре. ФОТО
В Днепре 11 января в балке возле хлебозавода №9 местный житель нашел труп мужчины, у которого отсутствовали нижняя часть тела и внутренние органы.
Об этом сообщает "Информатор", передает Цензор.НЕТ.
По словам правоохранителей, тело мужчины, 30-40 лет на вид, пролежало в зарослях долгое время. Нижняя часть тела, предположительно, была съедена животными. Тем не менее следов насильственной смерти не обнаружили. Личность мужчины установить пока не удалось.
На месте работает следственно-оперативная группа. Подробности случившегося устанавливаются.
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