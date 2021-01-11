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На юге Роттердама прогремел взрыв: повреждены семь домов и несколько автомобилей. ВИДЕО+ФОТО

В Роттердаме прогремел взрыв, в результате чего были повреждены семь домов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает NOS.

Как сообщается, в результате мощного взрыва пострадали семь домов на юге Роттердама. Также было повреждены несколько автомобилей.

По данным полиции, взрыв произошел около 3 часов ночи. Окна домов в этом районе были повреждены, но жителям не пришлось покидать свои дома. Никто из людей не пострадал.

По предварительной информации, взорвалась ручная граната.

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На юге Роттердама прогремел взрыв: повреждены семь домов и несколько автомобилей 01
На юге Роттердама прогремел взрыв: повреждены семь домов и несколько автомобилей 02
Фото: сайт NOS

взрыв (6815) Нидерланды (1602)


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Топ комментарии
+12
Пo нічній вулиці Роттердама йшли двоє чоловіків, ніщо не видавало в них росіян окрім личаків на ногах і балалайок на спинах
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11.01.2021 13:18 Ответить
+3
нашли все таки куда уходили плюсы +++ от роттердама....
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11.01.2021 13:18 Ответить
+3
как то без "+" название этого красивого города... непривычно
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11.01.2021 13:20 Ответить
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Пo нічній вулиці Роттердама йшли двоє чоловіків, ніщо не видавало в них росіян окрім личаків на ногах і балалайок на спинах
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11.01.2021 13:18 Ответить
Ще й з ведмідєм на ланцюгу приперлися.
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11.01.2021 13:20 Ответить
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11.01.2021 13:28 Ответить
Окрім парашутних строп, які волочилися за спиною
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11.01.2021 18:08 Ответить
нашли все таки куда уходили плюсы +++ от роттердама....
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11.01.2021 13:18 Ответить
Новый повод для возбуждения уголовного дела против Порошенко
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11.01.2021 13:19 Ответить
как то без "+" название этого красивого города... непривычно
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11.01.2021 13:20 Ответить
ага..плюсонул кто то... прямо как на нуле.
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11.01.2021 13:24 Ответить
Так шо, Роттердам+ уже всьо?
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11.01.2021 13:20 Ответить
О, то тепер до Ротердам++ включать відшкодування збитків ротердамцям

(з транспортуванням звісно)
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11.01.2021 13:20 Ответить
в ротердам через попенгаген +...
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11.01.2021 13:21 Ответить
Скриншот с камеры наблюдения. Помогите опознать.
На півдні Роттердама пролунав вибух: пошкоджено сім будинків і кілька автомобілів - Цензор.НЕТ 2253
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11.01.2021 13:22 Ответить
роттердамцы, встречайте: русские пришли!
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11.01.2021 13:22 Ответить
Роттердам минус окна
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11.01.2021 13:23 Ответить
Он не любил синематограф (с)
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11.01.2021 13:23 Ответить
Видимо в офисе Ахметова и Пети лопнул по швам сейф куда деньги с откатов складировали
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11.01.2021 13:28 Ответить
На это способна только скотомордая русня.
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11.01.2021 13:44 Ответить
Или чуркабесы
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11.01.2021 13:47 Ответить
"У Роттердамі прогримів вибух, в результаті чого було пошкоджено сім будинківДжерело: https://censor.net/ua/p3241030"- де ж ті "постраждалі" "хєрньою" будинки?
Поліцаї шукають бички на тротуарах, амбулансів і бранверів немає взагалі. Сенсація висмоктана з пальця.
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11.01.2021 13:48 Ответить
коцорылыми запахло...
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11.01.2021 13:49 Ответить
На півдні Роттердама пролунав вибух: пошкоджено сім будинків і кілька автомобілів - Цензор.НЕТ 4376
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11.01.2021 19:44 Ответить
В НЛ раз в неделю (а иногда чаще) взрывают польские магазины. Уже штук пять взорвали. Обычно это происходит ночью, шоб никого не зацепило. Там разборки какие-то.
По неподтверждённым слухам, взорваные магазы принадлежат какому-то Ахмет Юсуп Бабаю, что вызывает пригорание пердака у пшебардзодобжых панов, которые хотят спихнуть его с этого рынка (но это только слухи, за правдивость не ручаюсь).
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11.01.2021 13:51 Ответить
Взрыв то был в США, о котором цензор не написал. Вот там разнесло так разнесло. А тут ручная граната и 7 поврежденных домов. Как громко написано.
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11.01.2021 13:51 Ответить
Нефига-се граната.
Целая бомба.
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11.01.2021 14:12 Ответить
Я стурбований. На півдні. ай як підло аж ціла граната, може ще й бойова? Куди дивиться ООН Рада ЄС?
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11.01.2021 14:36 Ответить
вислюка там не было?
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11.01.2021 15:46 Ответить
 
 