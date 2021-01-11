На юге Роттердама прогремел взрыв: повреждены семь домов и несколько автомобилей. ВИДЕО+ФОТО
В Роттердаме прогремел взрыв, в результате чего были повреждены семь домов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает NOS.
Как сообщается, в результате мощного взрыва пострадали семь домов на юге Роттердама. Также было повреждены несколько автомобилей.
По данным полиции, взрыв произошел около 3 часов ночи. Окна домов в этом районе были повреждены, но жителям не пришлось покидать свои дома. Никто из людей не пострадал.
По предварительной информации, взорвалась ручная граната.
Топ комментарии
+12 Igor Lemke #390467
показать весь комментарий11.01.2021 13:18 Ответить Ссылка
+3 Felix Trinidad
показать весь комментарий11.01.2021 13:18 Ответить Ссылка
+3 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий11.01.2021 13:20 Ответить Ссылка
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(з транспортуванням звісно)
Поліцаї шукають бички на тротуарах, амбулансів і бранверів немає взагалі. Сенсація висмоктана з пальця.
По неподтверждённым слухам, взорваные магазы принадлежат какому-то Ахмет Юсуп Бабаю, что вызывает пригорание пердака у пшебардзодобжых панов, которые хотят спихнуть его с этого рынка (но это только слухи, за правдивость не ручаюсь).
Целая бомба.