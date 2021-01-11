Самыми загруженными пунктами пропуска после Рождества остаются "Грушев", "Шегини" и "Ужгород", - Госпогранслужба. ФОТО

В Государственной пограничной службе заявили, что после Рождества в пунктах пропуска фиксируется увеличение пассажиро-транспортного потока.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что наиболее загруженными пунктами пропуска остаются "Грушев", "Шегини" и "Ужгород", где еще остаются около 100 легковых транспортных средств, ожидающих оформления.

Рост пассажиропотока происходит преимущественно из-за увеличения числа украинцев, следующих за границу. Перед некоторыми пунктами пропуска возникали скопления транспортных средств, которые могли насчитывали до 300 легковых автомобилей.

Для обеспечения ритмичности пропускных операций ГПСУ увеличила количество нарядов. Для координации работы украинская сторона инициировала ряд погранично-представительских встреч с представителями контролирующих служб сопредельных стран ЕС.

Всего за выходные и праздничные дни, 7-10 января, границу государства пересекли более 150 тыс. человек и около 30 тыс. автомобилей. При этом подавляющее большинство лиц и транспорта оформлены на выезд из Украины.





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