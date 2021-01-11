Военнослужащих одного из разведбатальонов на Житомирщине поймали на изготовлении и сбыте наркотиков: изъяты оружие, валюта и "товар" на миллион. ФОТОрепортаж

В Житомирской области полиция ликвидировала канал сбыта наркотиков. Во время следственных действий правоохранители изъяли "товара" на миллион гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Деятельность группы лиц разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Житомирской области, следователи областного управления полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона.

К организации незаконной деятельности причастны военнослужащие одного из разведывательных батальонов Житомирской области. Они наладили изготовление, хранение и транспортировку наркотических веществ. Реализовывали "товар" преимущественно на Житомирщине и на Востоке Украины.

Также правоохранители установили местонахождения лаборатории в Житомире.

Так, вчера, 10 января, полицейские при поддержке спецназа ТОР задержали троих злоумышленников. Один из них оказал сопротивление работникам полиции. По данному факту зарегистрировано отдельное уголовное производство по ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

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Кроме того, с привлечением кинологической службы проведены санкционированные обыски в лаборатории, по месту хранения наркотических средств и в помещениях задержанных. В результате изъято наркотических средств почти на миллион гривен, оружие, 10000 долларов США, более 4000 евро и 128 000 гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении по частям 1 и 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

За содеянное злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.







Фото: сайт полиции