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Военнослужащих одного из разведбатальонов на Житомирщине поймали на изготовлении и сбыте наркотиков: изъяты оружие, валюта и "товар" на миллион. ФОТОрепортаж

В Житомирской области полиция ликвидировала канал сбыта наркотиков. Во время следственных действий правоохранители изъяли "товара" на миллион гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Деятельность группы лиц разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Житомирской области, следователи областного управления полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона.

К организации незаконной деятельности причастны военнослужащие одного из разведывательных батальонов Житомирской области. Они наладили изготовление, хранение и транспортировку наркотических веществ. Реализовывали "товар" преимущественно на Житомирщине и на Востоке Украины.

Военнослужащих одного из разведбатальонов на Житомирщине поймали на изготовлении и сбыте наркотиков: изъяты оружие, валюта и товар на миллион 01

Также правоохранители установили местонахождения лаборатории в Житомире.

Так, вчера, 10 января, полицейские при поддержке спецназа ТОР задержали троих злоумышленников. Один из них оказал сопротивление работникам полиции. По данному факту зарегистрировано отдельное уголовное производство по ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

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Военнослужащих одного из разведбатальонов на Житомирщине поймали на изготовлении и сбыте наркотиков: изъяты оружие, валюта и товар на миллион 02

Кроме того, с привлечением кинологической службы проведены санкционированные обыски в лаборатории, по месту хранения наркотических средств и в помещениях задержанных. В результате изъято наркотических средств почти на миллион гривен, оружие, 10000 долларов США, более 4000 евро и 128 000 гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении по частям 1 и 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Военнослужащих одного из разведбатальонов на Житомирщине поймали на изготовлении и сбыте наркотиков: изъяты оружие, валюта и товар на миллион 03

За содеянное злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Военнослужащих одного из разведбатальонов на Житомирщине поймали на изготовлении и сбыте наркотиков: изъяты оружие, валюта и товар на миллион 04
Военнослужащих одного из разведбатальонов на Житомирщине поймали на изготовлении и сбыте наркотиков: изъяты оружие, валюта и товар на миллион 05
Военнослужащих одного из разведбатальонов на Житомирщине поймали на изготовлении и сбыте наркотиков: изъяты оружие, валюта и товар на миллион 06
Фото: сайт полиции

армия (8504) наркотики (2157) военнослужащие (6187) Житомирская область (1414)


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Разведчики, а маскироваться не умеют!
Нужно наказать по самое "немогу".
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11.01.2021 13:58 Ответить
Мож он сепарам сбывал? Тогда - наградить.
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11.01.2021 14:05 Ответить
Це така тероборона епохи зелених сопліїв.
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11.01.2021 14:33 Ответить
Одразу згадалася справа про побиття комбатом солдата- наркомана. Ніяких аналогій чи натяків, але яка там ситуація нині?
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11.01.2021 14:41 Ответить
Аваков в своём репертуаре. Сначала Рифмастер преступник, сейчас другие военнослужащие. А что там с ворами-полцейскими, с насильниками-полицейскими, с убийцами-полицейскими, в казнокрадами-полицейскими?
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11.01.2021 14:46 Ответить
Интересно живем ! Сколько радостных новостей ??
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11.01.2021 14:51 Ответить
Новина містить дещо спотворену та неповну інформацію. Серед затриманих тільки ОДИН військовослужбовець. До речі він був у відпустці й тільки другий місяць як прибув до військової частини для проходження служби. Звісно слідство та суд розбереться. Та мене бентежить інше - чому українські (???) ЗМІ так згуртовано підхопили цю новину та ще й викривили її? Почалась інформаційна компанія проти ЗСУ? Як ви думаєте кому вигідно лити бруд на ЗСУ? Питання риторичне.
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12.01.2021 13:35 Ответить
 
 