Пресечена попытка перемещения из Украины в РФ контрабандной партии женской одежды, - Госпогранслужба. ФОТО
Семь тюков с контрабандными товарами пытались незаконно переправить через украинско-российскую границу в районе населенного пункта Красное на Харьковщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"С помощью оптико-электронных приборов пограничники обнаружили движение в сторону границы с РФ трех транспортных средств. На направление возможного незаконного пересечения границы немедленно отбыл наряд. Впоследствии, вдоль госграницы, в районе населенного пункта Красное, в Харьковском районе, правоохранители пресекли попытку незаконного перемещения через границу семи тюков с женской одеждой. Товар контрабандисты подготовили для перемещения из Украины в Россию", - подчеркивается в сообщении.
Сейчас товарно-материальные ценности переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов. Продолжаются мероприятия по установлению владельца.
Кроме этого в погранслужбе напомнили, что на прошлой неделе с помощью комплексной системы видеоконтроля и сигнализации пограничникам Харьковского отряда удалось задержать россиянина, который пытался незаконно попасть в Украину.
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Таня.
А меня Федя!
Ну и дура!
Слушай, что-то мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера.
Пусть тащат, товар уже оплачен, пусть это волнует ватных.