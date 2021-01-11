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Пресечена попытка перемещения из Украины в РФ контрабандной партии женской одежды, - Госпогранслужба. ФОТО

Пресечена попытка перемещения из Украины в РФ контрабандной партии женской одежды, - Госпогранслужба. ФОТО

Семь тюков с контрабандными товарами пытались незаконно переправить через украинско-российскую границу в районе населенного пункта Красное на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"С помощью оптико-электронных приборов пограничники обнаружили движение в сторону границы с РФ трех транспортных средств. На направление возможного незаконного пересечения границы немедленно отбыл наряд. Впоследствии, вдоль госграницы, в районе населенного пункта Красное, в Харьковском районе, правоохранители пресекли попытку незаконного перемещения через границу семи тюков с женской одеждой. Товар контрабандисты подготовили для перемещения из Украины в Россию", - подчеркивается в сообщении.

Сейчас товарно-материальные ценности переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов. Продолжаются мероприятия по установлению владельца.

Кроме этого в погранслужбе напомнили, что на прошлой неделе с помощью комплексной системы видеоконтроля и сигнализации пограничникам Харьковского отряда удалось задержать россиянина, который пытался незаконно попасть в Украину.

Пресечена попытка перемещения из Украины в РФ контрабандной партии женской одежды, - Госпогранслужба 01
Пресечена попытка перемещения из Украины в РФ контрабандной партии женской одежды, - Госпогранслужба 02
Пресечена попытка перемещения из Украины в РФ контрабандной партии женской одежды, - Госпогранслужба 03
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Автор: 

Госпогранслужба (6594) граница (5306) контрабанда (2410)


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Топ комментарии
+5
Кружевные трусики?
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11.01.2021 14:30 Ответить
+5
Низзя. Колготка - это теперь президентская шмотка.

Пресечена попытка перемещения из Украины в РФ контрабандной партии женской одежды, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4491
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11.01.2021 14:35 Ответить
+4
Фух, я думал колготки вывозят,..
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11.01.2021 14:31 Ответить
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Кружевные трусики?
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11.01.2021 14:30 Ответить
Ага - на синтепоне.
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11.01.2021 14:31 Ответить
Так кацапкам кружевні ніззя носити
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11.01.2021 15:47 Ответить
Вот это улов.
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11.01.2021 14:30 Ответить
Трал ледь в клоччя не розірвало !!)))
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11.01.2021 14:40 Ответить
Фух, я думал колготки вывозят,..
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11.01.2021 14:31 Ответить
Низзя. Колготка - это теперь президентская шмотка.

Пресечена попытка перемещения из Украины в РФ контрабандной партии женской одежды, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4491
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11.01.2021 14:35 Ответить
Трусєля і колготи зараз -ТАБУ!!
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11.01.2021 14:34 Ответить
Девушка, а, девушка, а как вас зовут?
Таня.
А меня Федя!
Ну и дура!
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11.01.2021 14:36 Ответить
ужс-ужс. придётся как и раньше - в кокошниках...
Пресечена попытка перемещения из Украины в РФ контрабандной партии женской одежды, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5194
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11.01.2021 14:37 Ответить
-Сметана. -Не подходи. В нем бомбы. Что ты? Это же я, Папандопала.
Слушай, что-то мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера.
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11.01.2021 14:42 Ответить
Раніше запчастини до авіадвигунів переправляли то ще можна зрозуміти, но шмотки??? це напевно пипець параші.
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11.01.2021 15:10 Ответить
А что, мокшанкам уже и свой мандель прикрыть нечем?
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11.01.2021 15:42 Ответить
Зачем?
Пусть тащат, товар уже оплачен, пусть это волнует ватных.
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11.01.2021 15:43 Ответить
 
 