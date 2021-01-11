Пресечена попытка перемещения из Украины в РФ контрабандной партии женской одежды, - Госпогранслужба. ФОТО

Семь тюков с контрабандными товарами пытались незаконно переправить через украинско-российскую границу в районе населенного пункта Красное на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"С помощью оптико-электронных приборов пограничники обнаружили движение в сторону границы с РФ трех транспортных средств. На направление возможного незаконного пересечения границы немедленно отбыл наряд. Впоследствии, вдоль госграницы, в районе населенного пункта Красное, в Харьковском районе, правоохранители пресекли попытку незаконного перемещения через границу семи тюков с женской одеждой. Товар контрабандисты подготовили для перемещения из Украины в Россию", - подчеркивается в сообщении.

Сейчас товарно-материальные ценности переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов. Продолжаются мероприятия по установлению владельца.

Кроме этого в погранслужбе напомнили, что на прошлой неделе с помощью комплексной системы видеоконтроля и сигнализации пограничникам Харьковского отряда удалось задержать россиянина, который пытался незаконно попасть в Украину.







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