Группа, в состав которой входили двое полицейских, занималась хищением кабелей связи в Харькове, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Двух полицейских и еще двух гражданских лиц подозревают в краже магистральных кабелей связи компании "Укртелеком" и Госспецсвязи в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, в течение года патрульный полицейский, сотрудник батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области и двое гражданских лиц, вступив в сговор, совершали кражи магистральных кабелей связи "Укртелеком" и Госспецсвязи на территории Харькова.

8 января 2020 года указанные четверо мужчин проникли в хранилище магистральных линий связи, заранее заготовленным инструментом перекусили кабель и поместили его в багажник автомобиля, на котором приехали. Правоохранители задержали злоумышленников.

Указанным четырем лицам сообщено о подозрении по факту кражи, соединенной с проникновением в хранилище (ч. 3 ст. 185 УК Украины).

Сотруднику батальона конвойной службы избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, трем другим подозреваемым - в виде ночного домашнего ареста.

В ведомстве добавили, что прокуратура будет подавать апелляционную жалобу на решение суда и потребует избрания более суровой меры пресечения патрульному полицейскому.

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