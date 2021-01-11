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Группа, в состав которой входили двое полицейских, занималась хищением кабелей связи в Харькове, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Двух полицейских и еще двух гражданских лиц подозревают в краже магистральных кабелей связи компании "Укртелеком" и Госспецсвязи в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, в течение года патрульный полицейский, сотрудник батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области и двое гражданских лиц, вступив в сговор, совершали кражи магистральных кабелей связи "Укртелеком" и Госспецсвязи на территории Харькова.

8 января 2020 года указанные четверо мужчин проникли в хранилище магистральных линий связи, заранее заготовленным инструментом перекусили кабель и поместили его в багажник автомобиля, на котором приехали. Правоохранители задержали злоумышленников.

Указанным четырем лицам сообщено о подозрении по факту кражи, соединенной с проникновением в хранилище (ч. 3 ст. 185 УК Украины).

Сотруднику батальона конвойной службы избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, трем другим подозреваемым - в виде ночного домашнего ареста.

В ведомстве добавили, что прокуратура будет подавать апелляционную жалобу на решение суда и потребует избрания более суровой меры пресечения патрульному полицейскому.

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Группа, в состав которой входили двое полицейских, занималась хищением кабелей связи в Харькове, - прокуратура 01
Группа, в состав которой входили двое полицейских, занималась хищением кабелей связи в Харькове, - прокуратура 02
Группа, в состав которой входили двое полицейских, занималась хищением кабелей связи в Харькове, - прокуратура 03
Группа, в состав которой входили двое полицейских, занималась хищением кабелей связи в Харькове, - прокуратура 04
Группа, в состав которой входили двое полицейских, занималась хищением кабелей связи в Харькове, - прокуратура 05

Автор: 

правоохранительные органы (2970) прокуратура (5037) Харьков (7602) хищение (680)


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Топ комментарии
+10
Наша поліція нас береже !!!))))
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11.01.2021 14:42 Ответить
+5
Не зря Аваков утверждает,что Харьков -мусорской город.
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11.01.2021 14:55 Ответить
+5
при Порошенко:
2015 -

Головою поліції стала Хатія Деканоїдзе, яка пропрацювала п'ять років ректором Поліцейської академії в Грузії - молода гарна жінка із світлим поглядм та усмішкою
Поліцейські: молоді хлопці та дівчата, всі як на підбір симпатичні, в ідеальній фізичній формі, освічені й чемні, крім стандартних обов'язків поліцейського, зворушували тим, що переводили бабусь через дорогу, втихомирювали сусідських псів, боролися з гучними півнями та приборкували змій.
поліція із народом


при ЗЕленському:

2020 -
голова МВД сАбаков із псами які бьють патріотів та дрібний бізнес, кидають за грати добровольців та волонтерів і, вишенка на торті - крадуть кабелі разом із бомжами
поліція проти народу
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11.01.2021 14:56 Ответить
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Наша поліція нас береже !!!))))
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11.01.2021 14:42 Ответить
Инвестняни для уголовников.
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11.01.2021 14:46 Ответить
Інвестняні !!!)))
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11.01.2021 14:52 Ответить
Тюю..
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11.01.2021 14:42 Ответить
С мигалками и под конвоем, все путем.
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11.01.2021 14:45 Ответить
Старлей, что ли??? Ну... мне нечего сказать, если уже Вот Так!
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11.01.2021 14:47 Ответить
так это же нова шыкаладная полиция - очьень важьно, или не нова и не полиция?
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11.01.2021 14:48 Ответить
З полегшенням ,недолуге !!!)))
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11.01.2021 14:50 Ответить
ты отрицаешь потужную мыролюбную реформу мусоров, проведенную твоим святым мыролюбцем?
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11.01.2021 14:53 Ответить
Більше мені неподобається повернення люстрованої гидоти на держпосади ,прагнення зеленої плісняви відмінити закон про люстрацію !!!)))
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11.01.2021 14:55 Ответить
а што эта гыдота куда то уходила? они ведь все быстро вступили в соевый кагал еще в 14 -15 годах.
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11.01.2021 15:04 Ответить
А Михал Иваныч не смог приехать Володя? Какой Володя? Лейтенант милиции Старшой я… Товарищ старший лейтенант, разрешите при жене вас назывть Товарищ старший лейтенант для солидности можно? Разрешаю Спасибо Вы ей скажите что я выполнял спецзадание в ресторане И главное в гостинице.
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11.01.2021 14:48 Ответить
Не удивлюсь если появиться сообщения, что группа из 10 полицейских занималась гоп-стопом по отнятию карманных денег у школьников младших классов
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11.01.2021 14:48 Ответить
Студентки-воровайки. Університет внутрішніх справ перевіряє танці під "блатняк"
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11.01.2021 14:56 Ответить
До речі,в тому ж Харкові в радянські часи дехто з мусорів заробляв таким чином:зупиняли робітників в день зарплати,звинувачували тих в пияцтві,навіть абсолютно тверезих,відвозили в витверезник і чистили кишені.Довести щось було неможливо,потерпілих ніхто і слухати не хотів.Тітка з сусідками ходили зустрічати в день зарплати чоловіків на прохідну.
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11.01.2021 16:15 Ответить
Совсем оголодали мусора !
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11.01.2021 14:51 Ответить
Мусор ,це не фах,це спосіб життя !!!)))
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11.01.2021 14:53 Ответить
Логично.
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11.01.2021 14:55 Ответить
Не зря Аваков утверждает,что Харьков -мусорской город.
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11.01.2021 14:55 Ответить
при Порошенко:
2015 -

Головою поліції стала Хатія Деканоїдзе, яка пропрацювала п'ять років ректором Поліцейської академії в Грузії - молода гарна жінка із світлим поглядм та усмішкою
Поліцейські: молоді хлопці та дівчата, всі як на підбір симпатичні, в ідеальній фізичній формі, освічені й чемні, крім стандартних обов'язків поліцейського, зворушували тим, що переводили бабусь через дорогу, втихомирювали сусідських псів, боролися з гучними півнями та приборкували змій.
поліція із народом


при ЗЕленському:

2020 -
голова МВД сАбаков із псами які бьють патріотів та дрібний бізнес, кидають за грати добровольців та волонтерів і, вишенка на торті - крадуть кабелі разом із бомжами
поліція проти народу
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11.01.2021 14:56 Ответить
шыкаладным свинятам очень не хочется вспоминать об этом мыролюбном реформизьме.
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11.01.2021 15:06 Ответить
Иди в спам животное.
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11.01.2021 15:19 Ответить
_Во! Так это ж будущие президент Украины и премьер министр. Народ он ить чё, он парень прастой, выбирает себе близких. Панятных.
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11.01.2021 15:00 Ответить
Хлопцям нудно стало при Слугах народу бути зубожілими собаками Авакова, яку підігнули під себе, всі бобри кому це не ліньки, вони мріють займатись элементарною професією, ну типу різальник кабеля, збирач металобрухту, пакувальник коноплі, розливальник нічної горілки для таксистів. Це зародження нових фрілансерів на зелених площадках стартапів "Дія".
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11.01.2021 15:12 Ответить
Прямо на родине Авакова......
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11.01.2021 15:34 Ответить
Це ще раз підтверждує, що не рівень зарплатні ментів робить чеснішими, а відбір кадрів. Беруть на роботу всяке бидло тому, що чесні та порядні люди туди не хочуть йти служити. Вся верхівка прогнила ще с радянських часів. Низи міняють на ще хужих, а верхи як сиділи корумповані так і сидять.
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11.01.2021 15:36 Ответить
Дно?
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11.01.2021 15:40 Ответить
Не вырывайте из контекста!
Это всего лишь двое из всей полиции!
Пока эти двое пи@дили кабель, остальные десятки тысяч работали!
В смысле, продавали дурь, крышевали проституток и бандитов, получали дань с бизнеков, устраивали бандналеты, похищали людей.
В общем, делали то, что и раньше...
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11.01.2021 15:42 Ответить
пол года не было телекома, заставили перейти на другого провайдера. Дело не в кабеле
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11.01.2021 15:42 Ответить
Шош так строго!?? Может же это борцы за народную правду и борьбу с кровопийцами - олигархами ? (Робин Гуды стало быть.)Или, опять же, из безысходности ....дескать ,куча голодающих детишек ,а так хочется на лыжах в Буковеле.... Запретить шастать по ночам - это чересчур жестоко!
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11.01.2021 15:51 Ответить
Їх ще і нагородять, за заміну дротових кабелів на оптоволоконні. Їх ще зроблять іноваційним інкубатором Авакова.
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11.01.2021 18:18 Ответить
Казав же Аваков що Харьков мєнтовскій город.
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11.01.2021 20:14 Ответить
 
 