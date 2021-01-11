Группа, в состав которой входили двое полицейских, занималась хищением кабелей связи в Харькове, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Двух полицейских и еще двух гражданских лиц подозревают в краже магистральных кабелей связи компании "Укртелеком" и Госспецсвязи в Харькове.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
По данным следствия, в течение года патрульный полицейский, сотрудник батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области и двое гражданских лиц, вступив в сговор, совершали кражи магистральных кабелей связи "Укртелеком" и Госспецсвязи на территории Харькова.
8 января 2020 года указанные четверо мужчин проникли в хранилище магистральных линий связи, заранее заготовленным инструментом перекусили кабель и поместили его в багажник автомобиля, на котором приехали. Правоохранители задержали злоумышленников.
Указанным четырем лицам сообщено о подозрении по факту кражи, соединенной с проникновением в хранилище (ч. 3 ст. 185 УК Украины).
Сотруднику батальона конвойной службы избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, трем другим подозреваемым - в виде ночного домашнего ареста.
В ведомстве добавили, что прокуратура будет подавать апелляционную жалобу на решение суда и потребует избрания более суровой меры пресечения патрульному полицейскому.
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2015 -
Головою поліції стала Хатія Деканоїдзе, яка пропрацювала п'ять років ректором Поліцейської академії в Грузії - молода гарна жінка із світлим поглядм та усмішкою
Поліцейські: молоді хлопці та дівчата, всі як на підбір симпатичні, в ідеальній фізичній формі, освічені й чемні, крім стандартних обов'язків поліцейського, зворушували тим, що переводили бабусь через дорогу, втихомирювали сусідських псів, боролися з гучними півнями та приборкували змій.
поліція із народом
при ЗЕленському:
2020 -
голова МВД сАбаков із псами які бьють патріотів та дрібний бізнес, кидають за грати добровольців та волонтерів і, вишенка на торті - крадуть кабелі разом із бомжами
поліція проти народу
Это всего лишь двое из всей полиции!
Пока эти двое пи@дили кабель, остальные десятки тысяч работали!
В смысле, продавали дурь, крышевали проституток и бандитов, получали дань с бизнеков, устраивали бандналеты, похищали людей.
В общем, делали то, что и раньше...