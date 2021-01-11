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В колонну российских военных в Подмосковье врезался самосвал: четверо мертвы, как минимум 10 ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Водитель самосвала не справился с управлением и въехал в колонну автобусов учебного центра Минобороны РФ, которые возвращались с занятий на полигоне.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой "Настоящее время".

Авария произошла на Новорижском шоссе недалеко от российской столицы.

Все погибшие и пострадавшие – военнослужащие. По словам источника в экстренных службах, трое из них находятся в очень тяжелом состоянии.

По предварительной версии, виновником аварии стал водитель самосвала. "Он не смог удержать машину и буквально протаранил колонну из четырех военных автобусов", – сообщил источник.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Также на Цензор.НЕТ: Военнослужащие РФ проводят стрельбы на полигонах оккупированного Крыма

В колонну российских военных в Подмосковье врезался самосвал: четверо мертвы, как минимум 10 ранены 01
В колонну российских военных в Подмосковье врезался самосвал: четверо мертвы, как минимум 10 ранены 02
В колонну российских военных в Подмосковье врезался самосвал: четверо мертвы, как минимум 10 ранены 03

Автор: 

ДТП (7687) россия (96279)


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Топ комментарии
+109
В колонну российских военных в Подмосковье врезался самосвал: четверо мертвы, как минимум 10 пострадали - Цензор.НЕТ 137
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11.01.2021 16:42 Ответить
+105
В колонну российских военных в Подмосковье врезался самосвал: четверо мертвы, как минимум 10 пострадали - Цензор.НЕТ 6665
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11.01.2021 16:42 Ответить
+81
Здоровья погибшим, мы все весьма опечалены
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11.01.2021 16:43 Ответить
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Скорбим вприсядку, со стаканом и огурцом )))0))0)))
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11.01.2021 18:39 Ответить
Одна проблема - нема запасної печінки...
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11.01.2021 19:22 Ответить
Какой-то паралоновый самосвал... Грузить надо было щебнем и подзавязку.
Ну и всего хорошего подохшим!
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11.01.2021 18:44 Ответить
У колону російських військових у Підмосков'ї врізався самоскид: четверо мертві, як мінімум 10 поранені - Цензор.НЕТ 7977
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11.01.2021 21:41 Ответить
За рулем был солдат НАТО и никак иначе
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11.01.2021 18:45 Ответить
И пьяные негры на кузове танцуют...
.У колону російських військових у Підмосков'ї врізався самоскид: четверо мертві, як мінімум 10 поранені - Цензор.НЕТ 8221
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11.01.2021 21:50 Ответить
Предлагаю дать водителю самосвала Героя Украины!
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11.01.2021 18:46 Ответить
Слёзы мешают мне говорить... (отодвигает тарелку со снегирями...)
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11.01.2021 18:47 Ответить
Это очень Корошо ,Зер гуд ....
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11.01.2021 18:48 Ответить
На ПАЗиках это круть ))) Сразу видно сверхдержаву )))
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11.01.2021 18:59 Ответить
"Героя"водителю самосвала,......посмертно!
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11.01.2021 19:12 Ответить
водитель самосвала выжил. Так что, надеемся, сможет повторить.
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12.01.2021 10:52 Ответить
За нашого вбитого сьгодні воїна їм Божа кара.
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11.01.2021 19:18 Ответить
Яке прикре самогубство ))))
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11.01.2021 19:36 Ответить
Маловато. Маловато будет, могут больше.
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11.01.2021 19:54 Ответить
Слава Самосвалу!!
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11.01.2021 19:56 Ответить
Самосвал наш!
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11.01.2021 20:07 Ответить
Тормозам слава!
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12.01.2021 00:13 Ответить
развелось! самосвалу негде проехать...
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12.01.2021 01:27 Ответить
4 хороших москаля
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11.01.2021 20:06 Ответить
Какая-то бесполезная новость.
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11.01.2021 20:06 Ответить
загинув наш воїн, ось це трагедiя. а цi кацапо-ординськi свинособаки нехай гинуть тисячами, нас це не турбує.
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11.01.2021 20:09 Ответить
чудовий самоскид!!! наш!!!
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11.01.2021 20:16 Ответить
Требую" продолжения банкета"!
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11.01.2021 20:19 Ответить
Хоч одна позитивна новина за стільки часу.
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11.01.2021 20:38 Ответить
один самосвал сделал больше чем пара танков
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11.01.2021 21:17 Ответить
А какой-то самосвал
вату шиной намотал...
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11.01.2021 21:52 Ответить
И поехал по дороге, всех сшибая наповал.
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12.01.2021 00:14 Ответить
Caмосвал наградить.
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11.01.2021 23:50 Ответить
Скрепный кацап комментирует за кадром
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12.01.2021 01:53 Ответить
Жаль самосвала. Об свинособак помялся
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12.01.2021 02:31 Ответить
Тягнути вам не перетягати
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12.01.2021 02:33 Ответить
Вроде ничего особенного 4 дохлых кацапа в сколько радости и позитива в этой новости.
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12.01.2021 02:53 Ответить
Аллах покарал руSSню и будет дальше карать за все то горе, которое она принесла Украине.
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12.01.2021 03:42 Ответить
Самосвалу- Героя Украины!
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12.01.2021 03:44 Ответить
почаще бы да побольше бы таких наездов на колонны кацапских агрессоров... побольше бы взрывов да неразберихи на расии...
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12.01.2021 05:33 Ответить
а , чо ? только один самосвал и нашелся ?
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12.01.2021 07:48 Ответить
Зараз почула по радіо, водій камаза свою провину не визнає, каже що колонна була неправильно організована.Не здавайся, чоловіче!
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12.01.2021 10:56 Ответить
Вот почему самосвал не был с грузом фсбшного гексогена !? Надо срочно исправить и повторить со свежим набором курсантов.
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12.01.2021 14:25 Ответить
ЭТО КГБЭШНИКИ ПОДСТРОИЛИ !!! В ИХ СТИЛЕ !)
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12.01.2021 16:55 Ответить
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