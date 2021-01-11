В колонну российских военных в Подмосковье врезался самосвал: четверо мертвы, как минимум 10 ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Водитель самосвала не справился с управлением и въехал в колонну автобусов учебного центра Минобороны РФ, которые возвращались с занятий на полигоне.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой "Настоящее время".
Авария произошла на Новорижском шоссе недалеко от российской столицы.
Все погибшие и пострадавшие – военнослужащие. По словам источника в экстренных службах, трое из них находятся в очень тяжелом состоянии.
По предварительной версии, виновником аварии стал водитель самосвала. "Он не смог удержать машину и буквально протаранил колонну из четырех военных автобусов", – сообщил источник.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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