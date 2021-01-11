РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11264 посетителя онлайн
Новости Фото Силовики
3 543 5

Во Львове будут судить руководство муниципальной охраны, вымогавшее деньги и оказывавшее услуги без договоров, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фигуранты, занимавшие руководящие должности на львовском коммунальном предприятии "Муніципальна варта", обвиняются в хищении 300 тысяч гривен местного бюджета и получении 160 тысяч неправомерной выгоды.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, чиновники организовали "схему" хищения бюджетных средств и вымогательства у местных предпринимателей и представителей коммунальных предприятий Львова за предоставление охранных услуг.

"Схему" раскрыли оперативники львовского управления стратегических расследований и следователи облуправления под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Они установили, что к организации и функционированию причастны, кроме должностных лиц КП "Муніципальна варта", руководители двух коммерческих структур.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Участники ОПГ на Кировоградщине вымогали у фермера $30 тыс. и заставляли переоформить на них 13 гектаров земли, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По данным следствия, чиновники оказывали охранные услуги без надлежащего оформления договорных отношений и проводили расчеты исключительно в наличной форме.

"Для этого под надуманными предлогами фигуранты отказывали субъектам хозяйствования в заключении официальных соглашений, склоняя их к оказанию неправомерных выгод и неофициальному сотрудничеству. Для предоставления охранных услуг на неучтенных объектах представители "Муніципальна варта" уменьшали количество охранников на объектах городского совета и инфраструктурных объектах г. Львов. Чтобы скрыть свою противоправную деятельность, в отдельных случаях злоумышленники все же заключали договоры о предоставлении охранных услуг. При этом предлагали "свои" охранные фирмы, которые фактически услуг не оказывали, их выполняли исключительно силами и средствами коммунального предприятия. Средства за работу перечислялись на счета "своих" коммерческих структур", - отмечается в сообщении.

Общая сумма полученной неправомерной выгоды достигает 160 тысяч гривен, а сумма присвоенных средств местного бюджета - 300 тысяч гривен.

Сообщается, что досудебное расследование завершено, в суд направлен обвинительный акт по семи человекам. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: Вымогатели требовали с бизнесмена $47 тыс. несуществующего долга, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во Львове будут судить руководство муниципальной охраны, вымогавшее деньги и оказывавшее услуги без договоров, - Нацполиция 01
Во Львове будут судить руководство муниципальной охраны, вымогавшее деньги и оказывавшее услуги без договоров, - Нацполиция 02
Во Львове будут судить руководство муниципальной охраны, вымогавшее деньги и оказывавшее услуги без договоров, - Нацполиция 03

Автор: 

вымогательство (428) Львов (4600) Нацполиция (16573) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) коммунальное предприятие (94) Львовская область (2940)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С этой "муниципальной вартой" проблемы не только во Львове. Проверить не помешало бы и остальные конторы по всей стране, похоже что местные князьки пытаются завести себе очередных "титушек" за деньги налогоплатильщиков
показать весь комментарий
11.01.2021 17:01 Ответить
А что это за частные бандформирования? Ходят в говнистой форме...Ментов мало. не справляются?!
показать весь комментарий
11.01.2021 17:11 Ответить
Рекетиры 90х вернулись!
показать весь комментарий
11.01.2021 17:13 Ответить
Да подобные "титушки" сейчас практически в каждом крупном, среднем и даже мелких городках неньки! Этакие карманные "банды" у местных феодалов - мэров. За деньги горожан охраняют мэра и вороватых депутатов горсоветов от этих самых горожан, когда надо то отжимают имущество которое понравилось мэру или депутату, рейдерствуют, уничтожают "неправильные" МАФы (те кто не занес мэру)....
показать весь комментарий
11.01.2021 17:20 Ответить
Поліція усуває конкурентів - і тільки...
показать весь комментарий
11.01.2021 18:41 Ответить
 
 