Во Львове будут судить руководство муниципальной охраны, вымогавшее деньги и оказывавшее услуги без договоров, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фигуранты, занимавшие руководящие должности на львовском коммунальном предприятии "Муніципальна варта", обвиняются в хищении 300 тысяч гривен местного бюджета и получении 160 тысяч неправомерной выгоды.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, чиновники организовали "схему" хищения бюджетных средств и вымогательства у местных предпринимателей и представителей коммунальных предприятий Львова за предоставление охранных услуг.

"Схему" раскрыли оперативники львовского управления стратегических расследований и следователи облуправления под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Они установили, что к организации и функционированию причастны, кроме должностных лиц КП "Муніципальна варта", руководители двух коммерческих структур.

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По данным следствия, чиновники оказывали охранные услуги без надлежащего оформления договорных отношений и проводили расчеты исключительно в наличной форме.

"Для этого под надуманными предлогами фигуранты отказывали субъектам хозяйствования в заключении официальных соглашений, склоняя их к оказанию неправомерных выгод и неофициальному сотрудничеству. Для предоставления охранных услуг на неучтенных объектах представители "Муніципальна варта" уменьшали количество охранников на объектах городского совета и инфраструктурных объектах г. Львов. Чтобы скрыть свою противоправную деятельность, в отдельных случаях злоумышленники все же заключали договоры о предоставлении охранных услуг. При этом предлагали "свои" охранные фирмы, которые фактически услуг не оказывали, их выполняли исключительно силами и средствами коммунального предприятия. Средства за работу перечислялись на счета "своих" коммерческих структур", - отмечается в сообщении.

Общая сумма полученной неправомерной выгоды достигает 160 тысяч гривен, а сумма присвоенных средств местного бюджета - 300 тысяч гривен.

Сообщается, что досудебное расследование завершено, в суд направлен обвинительный акт по семи человекам. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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