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Журналистка "112" Чирах в 2014 году призывала "спасти Донбасс от украинской армии", теперь ей "неимоверно стыдно". ФОТО

20-летняя корреспондентка канала "112" Дарья Чирах шесть лет назад в соцсетях призывала "спасти Донбасс от украинской армии".

Соответствующие фото из соцсетей девушки выложил в Facebook журналист Антон Страшко, передает Цензор.НЕТ.

Журналистка 112 Чирах в 2014 году призывала спасти Донбасс от украинской армии, теперь ей неимоверно стыдно 01
Журналистка 112 Чирах в 2014 году призывала спасти Донбасс от украинской армии, теперь ей неимоверно стыдно 02
Журналистка 112 Чирах в 2014 году призывала спасти Донбасс от украинской армии, теперь ей неимоверно стыдно 03

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Чирах в той же соцсети назвала это "ошибкой детства" и попросила не травить ее.

"Тогда я еще была ребенком, дома начиналась война, мне было страшно, а вокруг была пропаганда. Если ты не разбираешься в политике и том, что происходит вокруг - именно пропаганда и страх на тебя отлично действуют. Я не могу сегодня оправдаться, что было тогда в голове - не понимаю. Однако 14-летний ребенок и сегодняшняя 20-летняя девушка - это разные люди с разными взглядами на жизнь. Я давно живу, учусь и работаю в Украине. Я любила ее в детстве, когда на первое сентября пели гимн Украины, я люблю ее и сегодня, когда смотрю наше кино, слушаю песни украинских исполнителей и живу в свободной, красивой и замечательной стране. Да, я когда-то сделала ошибку, сделала ту фотографию. Сейчас мне неимоверно стыдно за это. Но прошу, не надо травить меня из-за ошибок детства. Каждый когда-то делал что-то неправильное. Мне сегодня приходится платить за мое "неправильное", - отметила журналистка.

Журналистка 112 Чирах в 2014 году призывала спасти Донбасс от украинской армии, теперь ей неимоверно стыдно 04

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Автор: 

журналистика (3320) пропаганда (3700) Донбасс (26958) 112 Украина (174)


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Топ комментарии
+110
За такие ошибки,наши войны платят жизнью.
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11.01.2021 18:21 Ответить
+92
І справді, не треба цькувати дитину за неусвідомлювані дії.
Але тепер вона вже усвідомлює те, що відбувається навколо. І працює на 112
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11.01.2021 18:22 Ответить
+80
Затаїлась... жде свого часу...
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11.01.2021 18:22 Ответить
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Слабо верится в её искренность. Тем более когда она работает на ватоцефальном 112м...
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12.01.2021 13:01 Ответить
Засранка донецкая!! Таких как она миллионы!! Вчера они ложились под наши танки и БТРы,. а сегодня легко устроились в Украине: бесплатно у нас выучилась и нашла хорошую не пыльную работу и получает наверняка немалые льготы и наверное и Квартиру по программе переселенцев получила, и паспорт Украины позволяющий этот предательнице свободно ездить по Европе и многое другое!! А наш зеленский всё это проглатывает как голодный безмозглый баклан!! И думает , что все эти донецкие гавнюки, стремящиеся в Украину, проголосуют за него!! Ага!! .....Сейчас..... !! И все остальные тоже вокруг делают вид что верят этим фальшивым людям и их речам!! Не верьте этой сучке Чирах!! Всё что она хотела от Украины она уже получила и после завтра она быстро перекрасится под ОРДЛО или убежит к Пуйлу!
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12.01.2021 13:14 Ответить
паРаша Сцарство зла и лжи...

СМИ узнали об оценке подаренной лаврову иконы в €12 млн

Источники BN Televizija, близкие к властям так называемой республики србской, утверждают, что подаренная главе МИД паРаши икона принадлежала владельцу обанкротившегося литовского банка. лавруша от подарка уже отказался.
Икона, которую додик, президент так называемой республики сербской, входящей в Боснию и Герцеговину, подарил главе МИД рассеи сирОже лавруше, оценивается в €12,5 млн.
Об этом со ссылкой на источники, близкие к правительству республики, сообщила боснийская телерадиокомпания BN Televizija.

На иконе заметна восковая печать Одесской краевой комиссии по охране памятников, работавшей с 1926 по 1930 год. В Киеве заявляли, что икона, история которой насчитывает порядка 300 лет, была украдена из музея в Луганске после начала конфликта в Донбассе.

По словам собеседников BN Televizija, икона ранее принадлежала одному из владельцев литовского банка UKIO Bank, у которого в 2013 году отозвали лицензию из-за банкротства. Этот банк упоминался в нескольких расследования OCCRP. По версии журналистов, офшорные компании открывали счета в литовском UKIO Bank и эстонском Danske Bank, утверждалось в расследовании. В 2019 году австрийская прокуратура, куда с заявлением обратился основатель фонда Hermitage Capital Билл Браудер, отказалась начинать расследование. Владелец обанкротившегося банка UKIO bank вова романов в 2014 году получил убежище на рашке, естественно, ведь все говно стекаетеся в паРашу.

Икона после банкротства UKIO осталась на хранении в депозите Bank Srpska. BN Televizija отмечает, что неизвестно, как именно икона оказалась в распоряжении Bank Srpska и попала на территорию Боснии и Герцеговины.

Советник додика радован ковачевич в декабре заявлял, что икона более 15 лет была в частной собственности и ее владельцы пожелали передать ее Лаврову. «Икона была в собственности одной семьи в Баня-Луке (столица Республики Сербской. - РБК) свыше 15 лет. Они пожелали, чтобы она была подарена Лаврову», - говорил советник.
ковачевич врал, что ее стоимость не превышает €100 - €200. «Икона, разумеется, имеет сентиментальную ценность, потому что речь идет об освященной православной иконе, но у нее нет значимой материальной ценности», - врал он.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/12/01/2021/5ffd99879a794777151feb7e?from=newsfeed

Журналістка "112" Чирах у 2014 році закликала "врятувати Донбас від Української армії", тепер їй "неймовірно соромно" - Цензор.НЕТ 8864
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12.01.2021 16:48 Ответить
Ватная дерьмовочка Чирах - её Третьякова назвала некачественным, бракованным ребёнком из которого выросло такое чмурло колорадское...
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12.01.2021 18:04 Ответить
Якщо кається від щирого серця, а не тримає камінь за пазухою, то іі можна зрозуміти. Тоді весь Донбас був просякнутий брехнею, а що таке московськка пропаганда, то хто на неі не попадався, той ніколи не зрозуміє. Я цей шлях пройшов від початку, коли був вихованцем інтернату і коли в арміі рвався в Чехословакію "захищати" чехів і словаків від "американського імперіалізму ". Лиш вже дорослим я усвідомив всю мерзенність російського імперіалізму.
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14.05.2021 20:07 Ответить
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