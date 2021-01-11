Журналистка "112" Чирах в 2014 году призывала "спасти Донбасс от украинской армии", теперь ей "неимоверно стыдно". ФОТО

20-летняя корреспондентка канала "112" Дарья Чирах шесть лет назад в соцсетях призывала "спасти Донбасс от украинской армии".

Соответствующие фото из соцсетей девушки выложил в Facebook журналист Антон Страшко, передает Цензор.НЕТ.







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Чирах в той же соцсети назвала это "ошибкой детства" и попросила не травить ее.

"Тогда я еще была ребенком, дома начиналась война, мне было страшно, а вокруг была пропаганда. Если ты не разбираешься в политике и том, что происходит вокруг - именно пропаганда и страх на тебя отлично действуют. Я не могу сегодня оправдаться, что было тогда в голове - не понимаю. Однако 14-летний ребенок и сегодняшняя 20-летняя девушка - это разные люди с разными взглядами на жизнь. Я давно живу, учусь и работаю в Украине. Я любила ее в детстве, когда на первое сентября пели гимн Украины, я люблю ее и сегодня, когда смотрю наше кино, слушаю песни украинских исполнителей и живу в свободной, красивой и замечательной стране. Да, я когда-то сделала ошибку, сделала ту фотографию. Сейчас мне неимоверно стыдно за это. Но прошу, не надо травить меня из-за ошибок детства. Каждый когда-то делал что-то неправильное. Мне сегодня приходится платить за мое "неправильное", - отметила журналистка.

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