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Военный прокурор из Запорожья вымогал $5 тыс. за непривлечение к уголовной ответственности, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала на получении неправомерной выгоды одного из руководителей военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона.

Досудебное следствие установило, что чиновник получил от военного неправомерную выгоду в размере 5 тысяч долларов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ. Деньги прокурор требовал за непривлечение фигуранта к уголовной ответственности за совершение военным преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, и прекращение производства. Чиновник задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Военный прокурор из Запорожья вымогал $5 тыс. за непривлечение к уголовной ответственности, - СБУ 01

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Военный прокурор из Запорожья вымогал $5 тыс. за непривлечение к уголовной ответственности, - СБУ 02
Военный прокурор из Запорожья вымогал $5 тыс. за непривлечение к уголовной ответственности, - СБУ 03
Военный прокурор из Запорожья вымогал $5 тыс. за непривлечение к уголовной ответственности, - СБУ 04

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Автор: 

взятка (6187) Запорожье (2683) правоохранительные органы (2970) СБУ (20069) силовики (2799) Военная прокуратура (933)


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Топ комментарии
+3
Его "забанили" свои ж коллеги- за демпинг..
Так мало исчо никто не брал..
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11.01.2021 19:25 Ответить
+1
Измельчал нынче прокурор...
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11.01.2021 19:08 Ответить
+1
Точно.
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11.01.2021 19:28 Ответить
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должность такая
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11.01.2021 19:07 Ответить
Измельчал нынче прокурор...
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11.01.2021 19:08 Ответить
Может он хотел таким образом ремонт организовать в вереном ему здании. Решотки никуда негодные и кондиционер Сатурн. Сатурн, Карл
Военный прокурор из Запорожья вымогал $5 тыс. за непривлечение к уголовной ответственности, - СБУ - Цензор.НЕТ 7573
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11.01.2021 19:10 Ответить
скоро переселится в помещение с хорошими решетками и кондиционером типа "Параша"
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12.01.2021 09:00 Ответить
Его "забанили" свои ж коллеги- за демпинг..
Так мало исчо никто не брал..
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11.01.2021 19:25 Ответить
Точно.
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11.01.2021 19:28 Ответить
шайтан палисатый
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11.01.2021 20:34 Ответить
Ай яй яй,мабуть треба йому "вручити підозру". Може хоч тоді йому буде щось "загрожуватиме".☺
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12.01.2021 08:52 Ответить
А того, с кого требовали взятку,
за непривлечение, привлекли к уголовной ответственности? Или отпустили?
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12.01.2021 09:07 Ответить
У прокурворів схема вимагання грошей за непритягнення передбачає, що особа може бути взагалі непричетною до злочину.
Так що можуть бути варіанти.
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12.01.2021 14:49 Ответить
Какой предприимчивый молодой человек. Ему бы в бизнес

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10.02.2021 10:03 Ответить
 
 