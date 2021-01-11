Военный прокурор из Запорожья вымогал $5 тыс. за непривлечение к уголовной ответственности, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины задержала на получении неправомерной выгоды одного из руководителей военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона.
Досудебное следствие установило, что чиновник получил от военного неправомерную выгоду в размере 5 тысяч долларов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ. Деньги прокурор требовал за непривлечение фигуранта к уголовной ответственности за совершение военным преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, и прекращение производства. Чиновник задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
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Так мало исчо никто не брал..
за непривлечение, привлекли к уголовной ответственности? Или отпустили?
Так що можуть бути варіанти.
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