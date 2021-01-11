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Украинские моряки начали тренироваться на катерах "Айленд" (обновлено). ФОТОрепортаж

В подразделениях военно-морских сил ВС Украины начался новый учебный год. В рамках этого года экипажи первых катеров "Айленд" прибыли для обучения в Балтимор.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Фото встречи украинских моряков в аэропорту Балтимора опубликовало посольство Украины в США.

Украинские моряки начали тренироваться на катерах Айленд (обновлено) 01
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Украинские моряки начали тренироваться на катерах Айленд (обновлено) 04

Тем временем на военно-морской базе "Юг" в Одессе состоялся митинг, посвященный началу нового учебного года.

"Сегодня в 7:00 утра два экипажа первых "Айлендов", которые поступят в состав ВМС в этом году, прибыли в город Балтимор, США, где пройдут 10-ти недельный курс дополнительной подготовки", - сказал командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Читайте на Цензор.НЕТ: Пентагон заказал для Украины два катера Mk VI по 20 млн долларов, - СМИ. ФОТО

Основная деятельность флота в 2021 учебном году, по его словам, будет сосредоточена на подготовке личного состава, наращивании боевых возможностей воинских частей, овладении новыми образцами вооружения и военной техники.

"В этом году в Военно-Морские Силы будет доставлен первый дивизионный комплект ракетного комплекса "Нептун", будет получен корабль специального назначения "Симферополь", экипаж которого сейчас проходит подготовку. Сегодня началась подготовка двух экипажей патрульных катеров типа "Айленд" в Соединительных Штатах Америки, идет подготовка экипажей десантно-штурмовых катеров, которые тоже планируется ввести в состав ВМС в этом году, а подразделения морской пехоты получат новые образцы вооружения", - отметил Неижпапа.

Также на Цензор.НЕТ: Украинские экипажи "Айлендов" пройдут в США 10-недельную подготовку, - Минобороны

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Украинские моряки начали тренироваться на катерах Айленд (обновлено) 11
Украинские моряки начали тренироваться на катерах Айленд (обновлено) 12
Украинские моряки начали тренироваться на катерах Айленд (обновлено) 13

Автор: 

ВМС (1483) Одесса (7931) Неижпапа Алексей (79)


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Топ комментарии
+9
Мне кажется надо на пушки установить автоматическое ведение стрельбой при нападении врага. Чтобы у моряков даже желания невозникло сдать корабли без единого выстрела
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11.01.2021 20:57 Ответить
+7
Полезная информация, но в ней не сообщается кому принадлежит верфь, строившая Айленды и в таблице нет сравнения с эсминцами Арли Бёрк для пущей наглядности.
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12.01.2021 02:08 Ответить
+6
уже слышу знакомый топот, не игор ли это
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11.01.2021 20:47 Ответить
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уже слышу знакомый топот, не игор ли это
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11.01.2021 20:47 Ответить
Ігорьок ше кушає, трохи пізніше підійде...
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11.01.2021 21:02 Ответить
Там Нарада у Грыця)
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11.01.2021 21:14 Ответить
Або Звізду Смєрті Гриць-1 доробляє.
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11.01.2021 22:25 Ответить
а може краще тихо вкладати гроші у підводних диверсантів?
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11.01.2021 20:55 Ответить
Вони ефективні тільки в складі інших сил ВМФ, як відомо з часів Другої Світової. Раджу почитати Боргезе "https://uahq.net/******/131046-pdvodn-diversanti-u-drugy-svtovy-vyn-pdf-djvu.html Морські дияволи ", українською на жаль не знайшов.
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11.01.2021 21:58 Ответить
можливо.дякую. але можливо краще диверсанти ніж ця бутафорія флоту?
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11.01.2021 22:01 Ответить
Бутафория твой ржавый недофлот
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11.01.2021 22:03 Ответить
розкажеш це радянським морякам з лінкору "новарасєйск", він же "Джуліо Чезаре", які відправилися у пекло у бухті севасу 29 жовтня 1955 року...
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11.01.2021 22:12 Ответить
Я знаю кому и что я расскажу, набутылочное, ты хочешь, чтобы ваша срань перестреляла наших пацанов, ты бы лаптеногое обрадовался? *******
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11.01.2021 22:17 Ответить
боте, якщо ти неспроможний елементарно мислити, то не є мої проблєми...малими силами можна подолати і великій та частково іржавий флот...але не катерами.
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11.01.2021 22:21 Ответить
Резиновыми лодками? Недолуге
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11.01.2021 22:48 Ответить
Це не бутафорія, це те чим воно виглядає - катери берегової охорони для відловлювання нелегалів, контрабандистів, і таке інше. Через Україну вигідно тягнути транзитом в Європу різний товар, здебільшого нелегальний і вона вже почала тихенько підвивати від того ж потіку цигарок. Контрабандисти мають великі гроші і технічне забезпечення, яке в рази перевищує можливості прикордонників, ті ж швидкісні катери. Тому це дуже корисна річ, ці катери.

До війни з росіянами не має майже ніякого відношення. У нас зараз немає притомної програми розвитку флоту, відповідно нічого будуватися не буде. Але... американці будували у нас https://www.youtube.com/watch?v=UJ9v7N-MgEo декілька баз , от на це єдина надія. Навіть якщо у нас немає програми, можливо наша програма є у американців.
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11.01.2021 22:11 Ответить
Давай посчитаем.1. 7 МБАКов +1 возможно Пэця Вальцман все-таки достроит. Итого 8 РЕЧНЫХ катеров,которые при 3 баллах шторма должны стоять у стенки, притом с ПТРК "Барьер", который главный судостроитель ВМС зарядил на эти катера хрен куда попадешь, но бабки взяты. Потом, по оценке командира МБАКа, что базируется на Азове (бывший курсант. который пел гимн Украины) тягаться с рассейскими патрульными катерами сложно из-за малой скорости (29 узлов). Але маємо що маємо. 2. Имеем 2 "Кентавра", про которые тот шо папу не должен кушать, сказал, что ЭТО НЕ ТО, ЧТО МЫ ОЖИДАЛИ. Но еще 1 у Пэци в достройке. 3. И главное пэцино достижение "Лагуна", он же сейнер-морозильник, он же разведчик со скоростью 11 узлов, он же "Симферополь". Т.е. Верхний ГолоВНОкомандуючий", используя служебное положение, навязал сначала достройку, ЗАБРАКОВАННЫХ В ДЕКАБРЕ 2013 года МОУ двух МБАКов, а потом саботируя предложение США на "Айленды", пропихивал строительство ненужных ВМСУ на МОРЕ речных катерков под идею "москитного флота".Апофеозом пэциной жадности стало стремление сбагрить под любым соусом ржавый корпус сейнера.На стапелях "Кузни" ржавеют еще несколько корпусов, но вовремя дали пол сраку, а то бы мы стали свидетелями строительства ракетоносцев-сейнеров,вооруженных "Нептунами". А шо? Днем рыбак, ночью эсминец "Дональд Вальцман". Это вот такое наследство "мальдивского гетмана". Что нам сейчас предлагается. 1.3-"Айленда", но уже с американским вооружением. 2.16 новейших МК -VI с ракетным вооружением. 3. 8 английских миникорветов с норвежскими ПКР. 4. 5 турецких корветов. Да еще можно добавить усиление морских пограничников 20 новейшими французскими патрульными катерами. И на днях МП ВМС Украины получила 84 катера для спецназа. Мелочь,но приятно. И ГЛАВНОЕ В ЭТОМ ВСЕМ, ЧТО У МОЛОДЫХ МОРЯКОВ, КОТОРЫЕ РЕШИЛИ ПОСВЯТИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ВМФ ПОЯВИЛАСЬ ПЕРСПЕКТИВА СЛУЖИТЬ НА НОВЫХ СОВРЕМЕННЫХ БОЕВЫХ КОРАБЛЯХ.КУРСАНТ С СЕВАСТОПОЛЯ УЖЕ КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ НА "АЙЛЕНДЕ. ДАЛЬШЕ АНГЛИЙСКИЙ РАКЕТНЫЙ КАТЕР, А ТАМ И "КОРВЕТ "АДА"
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29.01.2021 18:32 Ответить
Мне кажется надо на пушки установить автоматическое ведение стрельбой при нападении врага. Чтобы у моряков даже желания невозникло сдать корабли без единого выстрела
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11.01.2021 20:57 Ответить
А при чем "Сагайдачный" и "Прилуки"?
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11.01.2021 21:05 Ответить
Сравнение катеров проекта 58155 (которые делали на предприятии Порошенко - "Кузница на Рыбальском") и американских патрульных катеров типа Island, которые передадут Украине.
Українські моряки почали тренуватися на "Айлендах" (оновлено) - Цензор.НЕТ 2210
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11.01.2021 21:16 Ответить
це зрада чи перемога?
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12.01.2021 00:27 Ответить
Полезная информация, но в ней не сообщается кому принадлежит верфь, строившая Айленды и в таблице нет сравнения с эсминцами Арли Бёрк для пущей наглядности.
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12.01.2021 02:08 Ответить
Ну ... Потім можна буде на Дунай передати. А так біля берега.
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12.01.2021 11:21 Ответить
Сім футів під кілем!
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11.01.2021 21:26 Ответить
Держава создававшая авианосцы радуется пограничным б/у катерам.
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11.01.2021 21:29 Ответить
Авианесущие крейсеры типа "Варяг"....
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11.01.2021 21:45 Ответить
те, которые еще коптят небо

"Кузьма" наш !!!
Это мы "Кузечку"-саботажника, убийцу русских самолетов и российского бюджета, позор флота рассейского подсунули в свое время раше
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11.01.2021 21:49 Ответить
При чому це ? Побудували давно і здали.
Все інше їх проблєма.
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12.01.2021 11:20 Ответить
Вооружение, навигацию и унитазы лучше сразу снять. Меньше россиянам достанется. Стрелять по врагу - это не в традициях нашего ссыкливого флота.
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11.01.2021 21:43 Ответить
Вашего ссыкливого, мразь зауральская
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11.01.2021 22:04 Ответить
good!
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11.01.2021 22:13 Ответить
а когда **************** убивать можно будет?
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11.01.2021 23:28 Ответить
всегда
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12.01.2021 00:26 Ответить
Щось занадто довго іде підготовка екіпажів.
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12.01.2021 09:33 Ответить
 
 