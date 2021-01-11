Украинские моряки начали тренироваться на катерах "Айленд" (обновлено). ФОТОрепортаж

В подразделениях военно-морских сил ВС Украины начался новый учебный год. В рамках этого года экипажи первых катеров "Айленд" прибыли для обучения в Балтимор.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Фото встречи украинских моряков в аэропорту Балтимора опубликовало посольство Украины в США.









Тем временем на военно-морской базе "Юг" в Одессе состоялся митинг, посвященный началу нового учебного года.

"Сегодня в 7:00 утра два экипажа первых "Айлендов", которые поступят в состав ВМС в этом году, прибыли в город Балтимор, США, где пройдут 10-ти недельный курс дополнительной подготовки", - сказал командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

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Основная деятельность флота в 2021 учебном году, по его словам, будет сосредоточена на подготовке личного состава, наращивании боевых возможностей воинских частей, овладении новыми образцами вооружения и военной техники.

"В этом году в Военно-Морские Силы будет доставлен первый дивизионный комплект ракетного комплекса "Нептун", будет получен корабль специального назначения "Симферополь", экипаж которого сейчас проходит подготовку. Сегодня началась подготовка двух экипажей патрульных катеров типа "Айленд" в Соединительных Штатах Америки, идет подготовка экипажей десантно-штурмовых катеров, которые тоже планируется ввести в состав ВМС в этом году, а подразделения морской пехоты получат новые образцы вооружения", - отметил Неижпапа.

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