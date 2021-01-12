Предприниматели протестуют против локдауна в Николаеве. ФОТОрепортаж
Во вторник, 12 января, на площади у Николаевского горсовета проходит очередная акция предпринимателей против локдауна и карантинных ограничений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Новости N".
На площади собралось более 200 человек. Многие стоят с плакатами: "Нас слушают, но не слышат", "Локдаун - нарушение Конституции" и прочие.
Участники акции - это предприниматели, работающие на рынках и магазинах города.
По утверждению собравшихся, ограничения, введенные в локдаун, являются необоснованными, незаконными, нарушающими права человека и убивающими малый и средний бизнес.
Поэтому участники акции требуют разрешить работу всех торговых заведений в локдаун.
Топ комментарии
+14 Агамемнон
показать весь комментарий12.01.2021 12:56 Ответить Ссылка
+13 Підлога Маккартні
показать весь комментарий12.01.2021 12:46 Ответить Ссылка
+10 5 копійок
показать весь комментарий12.01.2021 12:50 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Носки - роскошь.
Это коммуналка зебилам не по карману. А водяра всегда в приоритете.
Именно это сейчас мы и наблюдаем на трассах - коллективная диарея зебилов.
БуншуКиву похож
Весело там в Николаеве. Есть амфитамин - карантин не нужен.
еще вопросы?
Для влади вирішальне значення має наявність зброї у Народу (не населення!).
Висновок:
Озброюйтесь!