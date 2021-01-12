РУС
Предприниматели протестуют против локдауна в Николаеве. ФОТОрепортаж

Во вторник, 12 января, на площади у Николаевского горсовета проходит очередная акция предпринимателей против локдауна и карантинных ограничений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Новости N".

На площади собралось более 200 человек. Многие стоят с плакатами: "Нас слушают, но не слышат", "Локдаун - нарушение Конституции" и прочие.

Участники акции - это предприниматели, работающие на рынках и магазинах города.

По утверждению собравшихся, ограничения, введенные в локдаун, являются необоснованными, незаконными, нарушающими права человека и убивающими малый и средний бизнес.

Поэтому участники акции требуют разрешить работу всех торговых заведений в локдаун.

Предприниматели протестуют против локдауна в Николаеве 01
Предприниматели протестуют против локдауна в Николаеве 02
Предприниматели протестуют против локдауна в Николаеве 03
Предприниматели протестуют против локдауна в Николаеве 04
Предприниматели протестуют против локдауна в Николаеве 05
Предприниматели протестуют против локдауна в Николаеве 06
Предприниматели протестуют против локдауна в Николаеве 07

+14
Підприємці протестують проти локдауну в Миколаєві - Цензор.НЕТ 81
12.01.2021 12:56 Ответить
+13
Предприниматели протестуют против локдауна в Николаеве - Цензор.НЕТ 9163
12.01.2021 12:46 Ответить
+10
Предприниматели протестуют против локдауна в Николаеве - Цензор.НЕТ 666
12.01.2021 12:50 Ответить
Самое интересное, что купить носки нельзя, а водяры на прилафках хоть залейся. В дырявых носках можно ходить, а вот если водку запретить, то нарид тогда точно взбунтует
12.01.2021 12:48 Ответить
Водяра - антисептик.
Носки - роскошь.
12.01.2021 12:50 Ответить
не, водяра слаба против короны - royal самый самолет . фонетическая транскрипция практически совпадает с известным инструментом - "простое совпадение, не думаю"
12.01.2021 12:56 Ответить
Ну сейчас уже даже распоследний зубожил может уже себе позволить спирт покачественнее рояля.

Это коммуналка зебилам не по карману. А водяра всегда в приоритете.
12.01.2021 12:59 Ответить
угу. но совпадение фонетической транскрипции порадовало.
12.01.2021 13:04 Ответить
в "Сельпо" презервативы нельзя купить, а в "Метро" можно...шо за *уйня?))
12.01.2021 12:51 Ответить
В прошлый локдаун зелень призывал украинцев сидеть дома и заниматься любовью, таким образом улучшая демографическую ситуацию. Но видимо нарид его проигнорил. По этому решили запретить презервативы
12.01.2021 12:55 Ответить
А хотя толку щас от презервативов? На свиданку в порванных носках к бабе не пойдешь
12.01.2021 13:03 Ответить
можна попередньо їх віднести їй-нехай заштопає
12.01.2021 15:23 Ответить
Предприниматели протестуют против локдауна в Николаеве - Цензор.НЕТ 9163
12.01.2021 12:46 Ответить
смоктуни
12.01.2021 15:24 Ответить
Есть вакансии в "Эпицентре".
12.01.2021 12:46 Ответить
Навколо самі президенти.
12.01.2021 12:47 Ответить
і це істи на
12.01.2021 12:49 Ответить
занятно было бы услышать от них ответ на вопрос: "а за кого голосовали на выборах презедента?!" . будет ли среди ответивших 72%
12.01.2021 12:49 Ответить
Предприниматели протестуют против локдауна в Николаеве - Цензор.НЕТ 6878
12.01.2021 12:50 Ответить
Это ж тот Николаев, который сейчас №1 по заболеваемости Ковидом?
12.01.2021 12:50 Ответить
шлуночки повстали)
12.01.2021 12:58 Ответить
У желудков воссстаний не бывает. Только несварение и диарея.

Именно это сейчас мы и наблюдаем на трассах - коллективная диарея зебилов.
12.01.2021 13:02 Ответить
Предприниматели протестуют против локдауна в Николаеве - Цензор.НЕТ 666
12.01.2021 12:50 Ответить
Самое печальное во всем этом это то что пока все цивилизованные страны на время праздников вводили жесткий локдаун вплоть до комендантского часа мы ходили на Йолки, катки и оттягивались в Буковеле и ввели никому непонятный интелектуальный локдаун, при котором ничего не меняется кроме запрета на продажу определенной категории товара. То есть существует вероятность необходимости останавливать все как в прошлом году уже через месяц.....
12.01.2021 12:52 Ответить
Зеля! - помаши лохам ручкой..

Підприємці протестують проти локдауну в Миколаєві - Цензор.НЕТ 9990
12.01.2021 12:53 Ответить
на нашего Буншу Киву похож
12.01.2021 12:58 Ответить
Підприємці протестують проти локдауну в Миколаєві - Цензор.НЕТ 81
12.01.2021 12:56 Ответить
12.01.2021 13:23 Ответить
Патрульные задержали в Николаеве мужчину, у которого нашли более полусотни "закладок" с амфетамином.



Весело там в Николаеве. Есть амфитамин - карантин не нужен.
12.01.2021 12:56 Ответить
хороший плакат "отмена карантина выходного дня" очень вовремя
12.01.2021 13:03 Ответить
Во втором туре выборов Президента Украины 85,7% голосовавших в Николаеве поддержали кандидатуру Владимира Зеленского..



еще вопросы?
12.01.2021 13:05 Ответить
И мне их не жалко, они сами избрали свою судьбу.
12.01.2021 13:29 Ответить
Каждому на лоб наклейке - "Наголосовал".....
12.01.2021 13:14 Ответить
наголососав
12.01.2021 15:25 Ответить
Колись "вождь мірового пролєтаріата" сказав - "ми пойдьом другім путьом"...Можливо,і нам піти іншим шляхом,шляхом,скажімо,Бандери і Шухевича...Шухевич не організовував революцій і майданів,він знав,що то роблять ідіоти для пройдисвітів...Він підтримував адресні атентати...І правильність його позиціі підтвердив інший великий терорист,сказавши - нєт чєловєка - нєт проблєми...
12.01.2021 13:31 Ответить
Проголосовали бы один раз правильно - не надо было бы выходить на протесты
12.01.2021 14:55 Ответить
да уже тридцать лет мудрый нарид голосует "правильно". а воз и ныне там.
12.01.2021 16:31 Ответить
Якщо хтось думає, що його голос на виборах щось значить - то він помиляється.
Для влади вирішальне значення має наявність зброї у Народу (не населення!).
Висновок:
Озброюйтесь!
12.01.2021 16:01 Ответить
 
 