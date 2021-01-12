Патрульные задержали в Николаеве мужчину, у которого нашли более полусотни "закладок" с амфетамином. ФОТОрепортаж

В Николаеве патрульные задержали жителя Очакова с 67 свертками с амфетамином и солями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"11 января днем ​​в Ингульскому районе патрульные полицейские спецподразделения ТОР заметили мужчину, который распивал алкоголь возле супермаркета по пр-ту Мира. За это полицейские составили в отношении него административный протокол, а когда спросили у гражданина, если у него что-то запрещенное, тот показал сумку, а пакет с психотропами попытался незаметно выбросить", - сказано в сообщении.

Отмечается, что патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Полиэтиленовые пакеты, в которых находились 67 расфасованных свертков с амфетамином и солями изъял следователь и направил их на экспертизу, а 26-летнего жителя Очакова полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Задержанный объясняет, что якобы нашел закладки в центре города и решил оставить себе, так как сам употребляет психотропные вещества.



По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.