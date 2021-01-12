РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5493 посетителя онлайн
Новости Фото
2 188 8

Патрульные задержали в Николаеве мужчину, у которого нашли более полусотни "закладок" с амфетамином. ФОТОрепортаж

В Николаеве патрульные задержали жителя Очакова с 67 свертками с амфетамином и солями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"11 января днем ​​в Ингульскому районе патрульные полицейские спецподразделения ТОР заметили мужчину, который распивал алкоголь возле супермаркета по пр-ту Мира. За это полицейские составили в отношении него административный протокол, а когда спросили у гражданина, если у него что-то запрещенное, тот показал сумку, а пакет с психотропами попытался незаметно выбросить", - сказано в сообщении.

Отмечается, что патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Патрульные задержали в Николаеве мужчину, у которого нашли более полусотни закладок с амфетамином 01

Полиэтиленовые пакеты, в которых находились 67 расфасованных свертков с амфетамином и солями изъял следователь и направил их на экспертизу, а 26-летнего жителя Очакова полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военнослужащих одного из разведбатальонов на Житомирщине поймали на изготовлении и сбыте наркотиков: изъяты оружие, валюта и "товар" на миллион. ФОТОрепортаж

Задержанный объясняет, что якобы нашел закладки в центре города и решил оставить себе, так как сам употребляет психотропные вещества.

Патрульные задержали в Николаеве мужчину, у которого нашли более полусотни закладок с амфетамином 02
Фото: сайт полиции

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.

амфетамин (23) наркотики (2166) Николаев (2193) патрульная полиция (1818)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Патрульные задержали в Николаеве мужчину, у которого нашли более сотни полусотни "закладок" с амфетамином.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:56 Ответить
шел на митинг против лоХдауна)))
показать весь комментарий
12.01.2021 12:56 Ответить
Ну так ведь веселее.

А те, шо по трассам бродят против тарифов, с такими кислыми рожами...
показать весь комментарий
12.01.2021 13:10 Ответить
Задержанный пошел на сделку со следствием и теперь он будет работать под чутким руководством патрульных!
показать весь комментарий
12.01.2021 12:58 Ответить
Ось скажіть,будь ласка,одну річ...Кожен занюханий і задрочений наркоман без жодних зусиль знаходить оті закладки...Тоді чому аналогічну роботу поліціі видавати за якесь надзвичайне досягнення,за якусь супер-пупер операцію?..Поліція повинна взагалі ліквідувати отакий спосіб розповсюдження наркоти,так щоб він тільки йшов туди засунути - а його вже там чекають...На кшталт як в серіалі "Прослушка"...
показать весь комментарий
12.01.2021 13:24 Ответить
До речі, я дуже-дуже ******** шоколад. Но жодного разу, курва, не знаходив. Доводилось купляти...
показать весь комментарий
12.01.2021 14:48 Ответить
и чо
показать весь комментарий
12.01.2021 13:31 Ответить
А СКОЛЬКО СЧЕТОВ ЗАБЛОКИРОВАЛИ !!!???
показать весь комментарий
12.01.2021 16:52 Ответить
 
 