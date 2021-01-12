Пограничники на Волыни пресекли контрабанду из ЕС какао на 4,7 млн грн. ФОТОрепортаж
Пограничники Луцкого отряда предотвратили незаконный ввоз в Украину контрабанды на сумму около 5 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Учитывая возможные риски незаконного перемещения товаров, сотрудники ГПСУ инициировали проведение углубленной проверки грузового автомобиля, который следовал в Украину через пункт пропуска "Ягодин". Водитель грузовика из Нидерландов вез почти 20,5 тонн какао-порошка, заявленной стоимостью более 39 000 евро.
Во время совместной с сотрудниками таможни проверки установлено, что такая стоимость груза не соответствует фактической и занижена в несколько раз. Его реальная стоимость составляет более 4 700 000 гривен.
Товар в установленном порядке изъят работниками Гостаможслужбы.
