РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5493 посетителя онлайн
Новости Фото
1 342 4

Пограничники на Волыни пресекли контрабанду из ЕС какао на 4,7 млн грн. ФОТОрепортаж

Пограничники Луцкого отряда предотвратили незаконный ввоз в Украину контрабанды на сумму около 5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Учитывая возможные риски незаконного перемещения товаров, сотрудники ГПСУ инициировали проведение углубленной проверки грузового автомобиля, который следовал в Украину через пункт пропуска "Ягодин". Водитель грузовика из Нидерландов вез почти 20,5 тонн какао-порошка, заявленной стоимостью более 39 000 евро.

Пограничники на Волыни пресекли контрабанду из ЕС какао на 4,7 млн грн 01
Пограничники на Волыни пресекли контрабанду из ЕС какао на 4,7 млн грн 02
Пограничники на Волыни пресекли контрабанду из ЕС какао на 4,7 млн грн 03

Смотрите также: Пресечена попытка перемещения из Украины в РФ контрабандной партии женской одежды, - Госпогранслужба. ФОТО

Во время совместной с сотрудниками таможни проверки установлено, что такая стоимость груза не соответствует фактической и занижена в несколько раз. Его реальная стоимость составляет более 4 700 000 гривен.

Товар в установленном порядке изъят работниками Гостаможслужбы. 

Госпогранслужба (6856) контрабанда (2414) Волынская область (1040)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
****, до слез....
показать весь комментарий
12.01.2021 13:04 Ответить
Порошенко- можно,остальным -зась
показать весь комментарий
12.01.2021 13:10 Ответить
Ща зебіли скажуть Шо то Порошенко їм в штани насрав
показать весь комментарий
12.01.2021 13:40 Ответить
 
 