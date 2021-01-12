Товарооборот Украины в 2020 году уменьшился на $7 млрд, - Гостаможня. ИНФОГРАФИКА
Товарооборот Украины в 2020 году составил 103, 4 млрд долл., что на 7 млрд долл. меньше, чем в 2019 году.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы, передает Цензор.НЕТ.
За 12 месяцев 2020 года в Украину импортировали товаров на $54,2 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт уменьшился на $6,2 млрд или на 10,3%).
Экспортировали из Украины в прошлом году на $49,2 млрд (уменьшение экспорта составило $0,85 млрд или 1,7%).
Сальдо (разница между экспортом и импортом) - отрицательное - $5 млрд.
Страны, из которых наибольшее импортировали в Украину: Китай - $ 8,3 млрд, Германия - $5,1 млрд и Россия - $ 4,6 млрд. Экспортировали из Украины всего в Китай - на $7,1 млрд, Польши - на $3,3 млрд , России - $2,7 млрд.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров относятся: зерновые - на $ 9,4 млрд, черные металлы - на $7,7 млрд, а также жиры и масла животного или растительного происхождения - на $5,8 млрд. Больше всего импортировали в Украину следующие категории: топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - $8 млрд, реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства - $6,1 млрд и средства наземного транспорта - $5,5 млрд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну и докажите теперь всему миру что у нас с РФ война а не *братские* отношения
А рост ЗЕленого товарооборота с Роисей - это липецкая фабрика и свинарчуки виноваты.
Если окажется, что один в один, честно удалю свой пост.
Ты фактические цифры приведи, подтверждающие, что в 2020-м году товарооборот с Роисей остался таким же или стал меньше, чем до ЗЕ.
Мои цифры мог привести только я. А тебе тупо лень искать или ты в гугле забанен.
Ниже цифири, которые я просил у тебя, приведены. Так что вопрос снят.
760 млн по-твоему больше, чем 2,7 млрд?
А у простого народа, страдающего в логику и арифметику, магия решает все.
Товарообіг України і Росії, незважаючи на конфлікт між країнами, виріс до $37,9 млрд в січні-серпні 2020 року. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Державної митної служби.
Експорт товарів до Росії за підсумками серпня становив $12 млрд, обсяг російського імпорту - $25,2 млрд. При цьому Росія перемістилася на друге місце в списку найбільших торговельних партнерів України
А ще зростання ВВП на 40 вiдсоткiв, як обiцяв найвеличнiший вiслюк...жерiТе.