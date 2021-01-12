РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8058 посетителей онлайн
Новости Фото
1 878 37

Товарооборот Украины в 2020 году уменьшился на $7 млрд, - Гостаможня. ИНФОГРАФИКА

Товарооборот Украины в 2020 году составил 103, 4 млрд долл., что на 7 млрд долл. меньше, чем в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы, передает Цензор.НЕТ.

За 12 месяцев 2020 года в Украину импортировали товаров на $54,2 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт уменьшился на $6,2 млрд или на 10,3%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин разрешил главе Гостаможни назначить пять заместителей

Экспортировали из Украины в прошлом году на $49,2 млрд (уменьшение экспорта составило $0,85 млрд или 1,7%).

Сальдо (разница между экспортом и импортом) - отрицательное - $5 млрд.

Страны, из которых наибольшее импортировали в Украину: Китай - $ 8,3 млрд, Германия - $5,1 млрд и Россия - $ 4,6 млрд. Экспортировали из Украины всего в Китай - на $7,1 млрд, Польши - на $3,3 млрд , России - $2,7 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров относятся: зерновые - на $ 9,4 млрд, черные металлы - на $7,7 млрд, а также жиры и масла животного или растительного происхождения - на $5,8 млрд. Больше всего импортировали в Украину следующие категории: топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - $8 млрд, реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства - $6,1 млрд и средства наземного транспорта - $5,5 млрд.

Товарооборот Украины в 2020 году уменьшился на $7 млрд, - Гостаможня 01
Товарооборот Украины в 2020 году уменьшился на $7 млрд, - Гостаможня 02

Автор: 

импорт (565) торговля (973) экспорт (885) Государственная таможенная служба (175)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Страны, из которых наибольшее импортировали в Украину: Китай - $ 8,3 млрд, Германия - $5,1 млрд и Россия - $ 4,6 млрд.
Ну и докажите теперь всему миру что у нас с РФ война а не *братские* отношения
показать весь комментарий
12.01.2021 13:22 Ответить
+4
Возможные причины: 1. Папередник. 2. КОВИД. 3. Папередник завез КОВИД с Мальдив.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:23 Ответить
+3
Зебіли до кінця терміна клоуна угандошать країну...
показать весь комментарий
12.01.2021 13:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зебіли до кінця терміна клоуна угандошать країну...
показать весь комментарий
12.01.2021 13:22 Ответить
🤢🤡💩КалаЗе бандюки грабят молниеносно , в турборежиме , как перед концом света !
показать весь комментарий
12.01.2021 13:35 Ответить
+40% ввп
показать весь комментарий
12.01.2021 13:22 Ответить
Страны, из которых наибольшее импортировали в Украину: Китай - $ 8,3 млрд, Германия - $5,1 млрд и Россия - $ 4,6 млрд.
Ну и докажите теперь всему миру что у нас с РФ война а не *братские* отношения
показать весь комментарий
12.01.2021 13:22 Ответить
73/43%зебіл https://censor.net/ru/user/461407, - а якого хера твоя зебільна влада не скорочує обсяг торгівлі з касапами, як це, для прикладу, робили уряди Гройсмана і Яценюка, а також парламентська коаліція минулого скликання шляхом підняття експортно-імпортних мит? Особливо на імпорт товарів некритичного значення (газу та інших енергоносіїв?)
показать весь комментарий
12.01.2021 14:22 Ответить
Возможные причины: 1. Папередник. 2. КОВИД. 3. Папередник завез КОВИД с Мальдив.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:23 Ответить
Да стопудово.

А рост ЗЕленого товарооборота с Роисей - это липецкая фабрика и свинарчуки виноваты.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:25 Ответить
Ну не нарастили а он такой всегда и был. Можешь погуглить начиная с 2014 года
показать весь комментарий
12.01.2021 13:34 Ответить
Цифры по состоянию на 2019-й год привел выше.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:35 Ответить
Не получается! Эти ваши цифры- за четыре месяца. Статус кво сохранилось, практически.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:37 Ответить
Давай другие. Например за 2018 год.

Если окажется, что один в один, честно удалю свой пост.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:41 Ответить
Какие другие. Это вы привели цифры, за три месяца 2019-го. Умножает на 4, получаем: экспорт составил бы 3, 2 лярда, импорт: 7, 2 лярда. Не так?
показать весь комментарий
12.01.2021 13:44 Ответить
Не так. Так свои квадратно-гнездовые прогнозы ******* составляют.

Ты фактические цифры приведи, подтверждающие, что в 2020-м году товарооборот с Роисей остался таким же или стал меньше, чем до ЗЕ.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:48 Ответить
Хватит бредить! Я вам привел ваши же цифры. Ваши! Не надо чушь пороть.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:50 Ответить
Ты мне привел мои цифры? Да ты болен.

Мои цифры мог привести только я. А тебе тупо лень искать или ты в гугле забанен.

Ниже цифири, которые я просил у тебя, приведены. Так что вопрос снят.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:52 Ответить
Короче, туварисч, вы мне надоели своим откровенным тупым спамом. Досвидос.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:53 Ответить
Даже- за три месяца! А значит товарооборот даже упал!
показать весь комментарий
12.01.2021 13:42 Ответить
Ты с арифметикой не дружишь?

760 млн по-твоему больше, чем 2,7 млрд?
показать весь комментарий
12.01.2021 13:46 Ответить
Вы издеваетесь? Повторяю: ваши цифры за ТРИ МЕСЯЦА 2019-го. В году сколько месяцев???
показать весь комментарий
12.01.2021 13:47 Ответить
Товарообіг України в 2020 році зменшився на $ 7 млрд, - Держмитниця - Цензор.НЕТ 2937
показать весь комментарий
12.01.2021 13:42 Ответить
Очевидно ничего и не уменьшилось просто кто-то себе 7 млрд в карман положил занизив ценник на товары.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:26 Ответить
Товарооборот Украины в 2020 году уменьшился на $7 млрд, но при этом доходы таможни прополрционально увеличились
показать весь комментарий
12.01.2021 13:28 Ответить
Это магия такая.

А у простого народа, страдающего в логику и арифметику, магия решает все.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:43 Ответить
Это не товарооборот уменьшился, а контрабанда выросла, благодаря великому борцуну с коррупцией.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:39 Ответить
БРЕХНЯ !
Товарообіг України і Росії, незважаючи на конфлікт між країнами, виріс до $37,9 млрд в січні-серпні 2020 року. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Державної митної служби.
Експорт товарів до Росії за підсумками серпня становив $12 млрд, обсяг російського імпорту - $25,2 млрд. При цьому Росія перемістилася на друге місце в списку найбільших торговельних партнерів України
показать весь комментарий
12.01.2021 13:59 Ответить
38 ярдов за 8 месяцев?Где ты этот фейк откопал?
показать весь комментарий
12.01.2021 15:06 Ответить
на сайті Державної митної служби
показать весь комментарий
12.01.2021 18:07 Ответить
https://bi.customs.gov.ua/trade/#/imex
показать весь комментарий
12.01.2021 18:17 Ответить
Это совокупный товарооборот за 4 года,а не за 8 месяцев 2020.
показать весь комментарий
13.01.2021 03:00 Ответить
Вірно, я трохе не вiддуплився на початку, зараз ще раз поглянув - все вірно ти сказав
показать весь комментарий
13.01.2021 06:33 Ответить
в ЗеБiльноi шобли суцiльнi перемоги та досягнення...
А ще зростання ВВП на 40 вiдсоткiв, як обiцяв найвеличнiший вiслюк...жерiТе.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:12 Ответить
Оці 7% зменшення товарообороту і є показником падіння ВВП. Не на 5% ВВП впало, а на всі СІМ ВІДСОТКІВ. А за 5% - нехай зебіли брешуть і далі, їм ніхто не вірить,
показать весь комментарий
12.01.2021 14:17 Ответить
Зерно, металл, жиры (ну и еще рабсила).. Типичная сырьевая страна... Строим и дальше "соціальну державу"))
показать весь комментарий
12.01.2021 14:17 Ответить
Снизился официальный товарооборот? Что-то не заметно выраженного дефицита товаров и материалов, просто теперь большая их часть идет мимо кассы таможни, а деньги сразу на счета конкретных особ.
показать весь комментарий
12.01.2021 15:00 Ответить
Наконец-то рашку подвинули с первых мест на третее.Хотя в идеале она даже в десятку наших торговых партнеров не должна входить.
показать весь комментарий
12.01.2021 15:03 Ответить
 
 