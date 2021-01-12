Товарооборот Украины в 2020 году уменьшился на $7 млрд, - Гостаможня. ИНФОГРАФИКА

Товарооборот Украины в 2020 году составил 103, 4 млрд долл., что на 7 млрд долл. меньше, чем в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы, передает Цензор.НЕТ.

За 12 месяцев 2020 года в Украину импортировали товаров на $54,2 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт уменьшился на $6,2 млрд или на 10,3%).

Экспортировали из Украины в прошлом году на $49,2 млрд (уменьшение экспорта составило $0,85 млрд или 1,7%).

Сальдо (разница между экспортом и импортом) - отрицательное - $5 млрд.

Страны, из которых наибольшее импортировали в Украину: Китай - $ 8,3 млрд, Германия - $5,1 млрд и Россия - $ 4,6 млрд. Экспортировали из Украины всего в Китай - на $7,1 млрд, Польши - на $3,3 млрд , России - $2,7 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров относятся: зерновые - на $ 9,4 млрд, черные металлы - на $7,7 млрд, а также жиры и масла животного или растительного происхождения - на $5,8 млрд. Больше всего импортировали в Украину следующие категории: топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - $8 млрд, реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства - $6,1 млрд и средства наземного транспорта - $5,5 млрд.



