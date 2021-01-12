РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8150 посетителей онлайн
Новости Фото
12 127 41

Неадекватный водитель пытался прорваться на внедорожнике через КПВВ в оккупированный Крым, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Вчера в контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" состоялась попытка прорыва автомобиля во временно оккупированный Россией Крым. Пограничники Херсонского отряда принудительно остановили транспортное средство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Водитель внедорожника "Nissan X-Trail", житель г. Запорожье, после въезда в КПВВ закрылся в автомобиле. Он не давал возможности осмотреть транспортное средство и без прохождения контроля отправился на выезд.

На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств - боллард. После этого пограничники достали запорожца из салона иномарки и задержали его.

Отмечается, что 29-летний нарушитель вел себя неадекватно, сопротивлялся, ругался и угрожал стражам порядка.

Неадекватный водитель пытался прорваться на внедорожнике через КПВВ в оккупированный Крым, - Госпогранслужба 01
Фото: сайт Госпогранслужбы

За нарушение режимных правил в контрольном пункте въезда - выезда, а также за злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащих Государственной пограничной службы Украины пограничники привлекли водителя к административной ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала 2021 года пограничники не пропустили в Украину 400 человек

Задержанный и автомобиль передали представителям Национальной полиции для принятия правового решения.

Госпогранслужба (6856) граница (5373) Крым (26470)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
У нас уже граница с крымом?
контрольний пункт в'їзду-виїзду з тимчасово окупованою територією Криму.
Какие пограничники?
а хто там має нести службу?
показать весь комментарий
12.01.2021 14:09 Ответить
+13
це не Запорожець . це тільки житель Запоріжжя .І мабудь , сепарюга.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:57 Ответить
+9
Тю, так хай би валив))) Головне - назад його потім не впускати!
показать весь комментарий
12.01.2021 13:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Огородами нада было прорываться
показать весь комментарий
12.01.2021 13:50 Ответить
Через Сіваш.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:53 Ответить
То у него навигатор проглючил. Забыл яндекс-карты обновить
показать весь комментарий
12.01.2021 14:19 Ответить
Ну да в январе в плавь через Сивашь , правда там кацапня тупо из АК расстреляет , но то мелочи.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:26 Ответить
Тю, так хай би валив))) Головне - назад його потім не впускати!
показать весь комментарий
12.01.2021 13:52 Ответить
а може шпійон який, так ніззя
показать весь комментарий
12.01.2021 14:06 Ответить
В "родную говєнь" поперся.
Треба було його пропустити, але перед цим позбавити українського громадянства.
І довічно заборонити в'їзд в Україну.
показать весь комментарий
12.01.2021 18:01 Ответить
...а что, в Запарижье не знают, что щас в Крыссии не сезон - во-первых, и дороже, чем в Турции - во-вторых? Надо ж, так хотеть в отпуск на море...
показать весь комментарий
12.01.2021 13:54 Ответить
можливо за ц.у. їхав , чи щось віз . автівку розібрати до гвинтика , провірити все і відвезти на металобрухт.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:59 Ответить
очередью остановили бы да и х сним
показать весь комментарий
12.01.2021 13:55 Ответить
це не Запорожець . це тільки житель Запоріжжя .І мабудь , сепарюга.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:57 Ответить
А как такое в принципе, могло в башку прийти? Хрена бы он доехать успел, даже бы если опора не остановила. Там, от нашего КПП до расейского- 2 км. За это время его прорыва, его бы не раз продырявить успели. Ниссана только жалко.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:02 Ответить
Может свои бетером бы прикрыли...
показать весь комментарий
12.01.2021 14:18 Ответить
Какие пограничники? У нас уже граница с крымом?
показать весь комментарий
12.01.2021 14:04 Ответить
У нас уже граница с крымом?
контрольний пункт в'їзду-виїзду з тимчасово окупованою територією Криму.
Какие пограничники?
а хто там має нести службу?
показать весь комментарий
12.01.2021 14:09 Ответить
То ватний бовдур! Нема чего роз'яснювати.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:11 Ответить
Страна не пуганных идиотов...
показать весь комментарий
12.01.2021 23:43 Ответить
А ты хотел чтобы проходной двор был?
показать весь комментарий
13.01.2021 14:26 Ответить
сраный сепар 100%
показать весь комментарий
12.01.2021 14:10 Ответить
Адміністративне покарання?!!! Ви серйозно?!!! За такі дії має сісти років на 5 , щоб іньшим неповадно було.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:10 Ответить
Хороший столбик - морду распотяхал Ну и водиле морду отрихтуют
показать весь комментарий
12.01.2021 14:10 Ответить
Заметили непрофесионализм так называемых *прикордонныков*? Будь водила шахидом и подорвал себя было бы 10 трупов
показать весь комментарий
12.01.2021 14:12 Ответить
"прикордонныков", какой у тебя забавный язык. наверное это руцкий
показать весь комментарий
12.01.2021 14:58 Ответить
Азіровка
показать весь комментарий
12.01.2021 18:03 Ответить
Штирлиц был как никогда близок к провалу. Единственная надежда оставалась на гуманный украинский суд.
показать весь комментарий
12.01.2021 14:17 Ответить
Мабуть, два літри дніпровської води в бачку для омивайки віз, падлюка така!
показать весь комментарий
12.01.2021 14:17 Ответить
Прекрасный экземпляр для обмена...
показать весь комментарий
12.01.2021 14:32 Ответить
Тре не впускати кацапів в країну,а не навпаки
показать весь комментарий
12.01.2021 14:34 Ответить
хоть помяли тушку когда тащили с нисана?
показать весь комментарий
12.01.2021 15:17 Ответить
Резидент мокшанской разведки почуяв провал явочной квартиры решил с боем прорываться к своим.
показать весь комментарий
12.01.2021 16:01 Ответить
Загрузили б ему тонну дерьма в салон и пусть едет к своим
показать весь комментарий
12.01.2021 16:31 Ответить
Запорожца достали из Ниссана
показать весь комментарий
12.01.2021 16:32 Ответить
Нужно было хоть по колёсам!
показать весь комментарий
12.01.2021 16:38 Ответить
как показывает практика, два предупредительных выстрела в голову лечит даже самых неадекВатных
показать весь комментарий
12.01.2021 17:18 Ответить
Иномарка это кто? Перепечатывают новости с российских сайтов.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:24 Ответить
Люлей надеюсь дали?
показать весь комментарий
12.01.2021 20:30 Ответить
Надо было водички залить через воздухозаборник при работающем движке...ведь ее так в крыму не хватает
показать весь комментарий
12.01.2021 20:35 Ответить
хокку:
передком на чёрный боллард

нагло нарвался -
к чертям воздержанье
показать весь комментарий
12.01.2021 23:34 Ответить
Ну хорошо на боллард попёр,а еслибы начал погранцов давить,стоят в окно стучат,пздц.
показать весь комментарий
13.01.2021 00:13 Ответить
нужно было заставить его прямо там сожрать паспорт гражданина Украины и выпустить туда навсегда
показать весь комментарий
13.01.2021 08:18 Ответить
 
 