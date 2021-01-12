Неадекватный водитель пытался прорваться на внедорожнике через КПВВ в оккупированный Крым, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО
Вчера в контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" состоялась попытка прорыва автомобиля во временно оккупированный Россией Крым. Пограничники Херсонского отряда принудительно остановили транспортное средство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Водитель внедорожника "Nissan X-Trail", житель г. Запорожье, после въезда в КПВВ закрылся в автомобиле. Он не давал возможности осмотреть транспортное средство и без прохождения контроля отправился на выезд.
На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств - боллард. После этого пограничники достали запорожца из салона иномарки и задержали его.
Отмечается, что 29-летний нарушитель вел себя неадекватно, сопротивлялся, ругался и угрожал стражам порядка.
За нарушение режимных правил в контрольном пункте въезда - выезда, а также за злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащих Государственной пограничной службы Украины пограничники привлекли водителя к административной ответственности.
Задержанный и автомобиль передали представителям Национальной полиции для принятия правового решения.
Треба було його пропустити, але перед цим позбавити українського громадянства.
І довічно заборонити в'їзд в Україну.
контрольний пункт в'їзду-виїзду з тимчасово окупованою територією Криму.
Какие пограничники?
а хто там має нести службу?
передком на чёрный боллард
нагло нарвался -
к чертям воздержанье