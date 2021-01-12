Неадекватный водитель пытался прорваться на внедорожнике через КПВВ в оккупированный Крым, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Вчера в контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" состоялась попытка прорыва автомобиля во временно оккупированный Россией Крым. Пограничники Херсонского отряда принудительно остановили транспортное средство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Водитель внедорожника "Nissan X-Trail", житель г. Запорожье, после въезда в КПВВ закрылся в автомобиле. Он не давал возможности осмотреть транспортное средство и без прохождения контроля отправился на выезд.

На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств - боллард. После этого пограничники достали запорожца из салона иномарки и задержали его.

Отмечается, что 29-летний нарушитель вел себя неадекватно, сопротивлялся, ругался и угрожал стражам порядка.



Фото: сайт Госпогранслужбы

За нарушение режимных правил в контрольном пункте въезда - выезда, а также за злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащих Государственной пограничной службы Украины пограничники привлекли водителя к административной ответственности.

Задержанный и автомобиль передали представителям Национальной полиции для принятия правового решения.