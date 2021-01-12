Военная 59 ОМБ Виктория Слободянюк умерла в зоне ООС 8 января. ФОТО
В районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области умерла старший солдат 59 бригады Виктория Слободянюк.
Об этом сообщили в Винницкой областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.
Виктория Слободянюк 1991 года рождения проходила военную службу в зоне ООС по контракту. Она умерла 8 января 2021 года, обстоятельства ее смерти уточняются.
По данным источников "Суспільного", женщина совершила самоубийство в районе расположения своего подразделения в городе Бахмут Донецкой области.
Виктория - мать-одиночка, которая проживала в селе Вовчок Немировского района Винницкой области, там ее и похоронили 11 января.
Фото - "Суспільне"
У нее остались две дочери 2010 и в 2012 года рождения и родители-пенсионеры.
