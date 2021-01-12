Ремонт водопровода "Горловка-Торецк" завершен, начата подача воды. ФОТОрепортаж

Завершены ремонтные работы на водопроводе "Горловка-Торецке", которые проводили из-за аварии 4 января.

"Специалисты КП "Компания "Вода Донбасса" завершили работы в 13:15. Начато заполнение системы водовода под небольшим давлением, для недопущения новых порывов. Полное восстановление водоснабжения ожидается в 08:00 13 января", - сказано в сообщении.













Фото - пресс-центр ООС

Ранее сообщалось, что на участке водопровода "Горловка-Торецк" в серой зоне выявлены 4 места порывов. С 4 января без водоснабжения остается население г. Торецк, г. Зализное, пгт Северное, пгт Пивденное и частично пгт Щербиновка. В "серой зоне" работникам КП "Компания "Вода Донбасса" разрешено проводить работы только в светлое время суток в сопровождении представителей СММ ОБСЕ и пиротехнического расчета ГСЧС Украины.