Ремонт водопровода "Горловка-Торецк" завершен, начата подача воды. ФОТОрепортаж

Завершены ремонтные работы на водопроводе "Горловка-Торецке", которые проводили из-за аварии 4 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

"Специалисты КП "Компания "Вода Донбасса" завершили работы в 13:15. Начато заполнение системы водовода под небольшим давлением, для недопущения новых порывов. Полное восстановление водоснабжения ожидается в 08:00 13 января", - сказано в сообщении.

Ремонт водопровода Горловка-Торецк завершен, начата подача воды 01
Ремонт водопровода Горловка-Торецк завершен, начата подача воды 02
Ремонт водопровода Горловка-Торецк завершен, начата подача воды 03
Ремонт водопровода Горловка-Торецк завершен, начата подача воды 04
Ремонт водопровода Горловка-Торецк завершен, начата подача воды 05
Ремонт водопровода Горловка-Торецк завершен, начата подача воды 06

Фото - пресс-центр ООС

Читайте также: На участке водопровода "Горловка-Торецк" в серой зоне выявлены 4 места порывов

Ранее сообщалось, что на участке водопровода "Горловка-Торецк" в серой зоне выявлены 4 места порывов. С 4 января без водоснабжения остается население г. Торецк, г. Зализное, пгт Северное, пгт Пивденное и частично пгт Щербиновка. В "серой зоне" работникам КП "Компания "Вода Донбасса" разрешено проводить работы только в светлое время суток в сопровождении представителей СММ ОБСЕ и пиротехнического расчета ГСЧС Украины.

Ремонт водопровода Горловка-Торецк завершен, начата подача воды 07

ремонт (1184) Донбасс (26966) водоснабжение (728) Торецк (543)
америкоси добре дубіною по дубовому ввалили Ремонт водопровода "Горловка-Торецк" завершен, начата подача воды - Цензор.НЕТ 6131
показать весь комментарий
12.01.2021 14:58 Ответить
Жителі Горлівки щасливі?
показать весь комментарий
12.01.2021 15:06 Ответить
Я думаю они даже не знают, есть вода в Торецке или нет.
показать весь комментарий
12.01.2021 15:15 Ответить
 
 