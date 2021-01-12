РУС
Чиновник "Запорожгаза" попался на получении 41 тыс. грн отката, - Нацполиция. ФОТО

12 января при получении неправомерной выгоды задержан начальник одного из управлений АО "Оператор газораспределительной системы "Запорожгаз".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник требовал от предпринимателя 30% "отката" от стоимости работ и обещал не создавать препятствий при согласовании и выдаче актов проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в помещении, которое принадлежит субъекту предпринимательства, для дальнейшего ввода в эксплуатацию газового оборудования.

Полицейские задержали фигуранта на рабочем месте сразу после получения 19 тыс. гривен взятки как части от предварительно оговоренной суммы. Общая сумма, которую получил чиновник, составляет более 41 тыс. гривен.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

