На Полтавщине несовершеннолетние вандалы надругались над памятником погибшим во Второй мировой войне, - Нацполиция. ФОТО

В селе Яреськи, Шишацкого района Полтавщины, в ночь на 10 января неизвестные надругались над памятником погибшим во Второй мировой войне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Правонарушители разжигали у подножия памятника костер и навесили на голову памятника тряпку", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Вандалы в Умани повредили стелу павшим героям АТО: украли фото, сломали прожектор. ФОТО

В настоящее время полицейские установили участников правонарушения. Ими оказались двое местных несовершеннолетних. Сейчас с ними и их родителями работают следователи и ювенальная полиция.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификацией части 2 статьи 297 (Надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 22-летний житель села на Николаевщине осквернил больше 100 могил. ВИДЕО+ФОТОрепортаж