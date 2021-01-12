РУС
На Полтавщине несовершеннолетние вандалы надругались над памятником погибшим во Второй мировой войне, - Нацполиция. ФОТО

В селе Яреськи, Шишацкого района Полтавщины, в ночь на 10 января неизвестные надругались над памятником погибшим во Второй мировой войне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Полтавщине несовершеннолетние вандалы надругались над памятником погибшим во Второй мировой войне, - Нацполиция 01

"Правонарушители разжигали у подножия памятника костер и навесили на голову памятника тряпку", - говорится в сообщении.

На Полтавщине несовершеннолетние вандалы надругались над памятником погибшим во Второй мировой войне, - Нацполиция 02

На Полтавщине несовершеннолетние вандалы надругались над памятником погибшим во Второй мировой войне, - Нацполиция 03

В настоящее время полицейские установили участников правонарушения. Ими оказались двое местных несовершеннолетних. Сейчас с ними и их родителями работают следователи и ювенальная полиция.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификацией части 2 статьи 297 (Надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Нацполиция (16768) правоохранительные органы (2973) силовики (2802) вандализм (613) Полтавская область (1267)
Работа ********* для своего прапагандон ТВ. Инфа сотка.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:18 Ответить
Ви там з ними поокуратнєє, вєдь ето будущій елєкторат Зєлєнсково!
показать весь комментарий
12.01.2021 18:02 Ответить
Так то могила чи памятник? Різниця є.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:31 Ответить
Скорее всего могила...красножопые очень любили устраивать кладбища-кладбища в центре населенных пунктов, в местах массовых гуляний граждан...но никак не на кладбище
показать весь комментарий
12.01.2021 20:38 Ответить
Нда. Оказывается, виноваты "красножопые", не там могилу устроили, да ещё мешают вам гулять массово... Дно...
показать весь комментарий
12.01.2021 23:24 Ответить
Иди на расеюку и там на красной площади могилкам преклонись..
показать весь комментарий
13.01.2021 11:55 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2021 23:30 Ответить
 
 